Иран шантажирует Европу отказом от "ядерных" правил, - Игорь Субботин

00:44 24.01.2023

Тегеран возмутили возможные санкции против его структур безопасности



Для Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия – это хлопнуть дверью не только в диалоге с Европой.

Иран не исключает своего отказа от Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на готовность европейской бюрократии внести его Корпус стражей исламской революции (КСИР), одну из наиболее влиятельных военно-политических организаций, в список террористических групп. Вопрос носит чувствительный характер для Тегерана, потому что после введения против Корпуса аналогичных американских санкций в прошлом был устранен один из его видных генералов – Касем Сулеймани. Сам же отказ от ДНЯО может не понравиться партнерам Ирана – России и Китаю.

Угроза выйти из ДНЯО прозвучала со стороны главы МИД Исламской Республики Хосейна Амира Абдоллахияна. "Некоторые европейские политические лидеры не имеют опыта работы в сфере дипломатии и только сегодня возглавили свои ведомства, – посетовал он. – Если они не встанут на рациональный путь и не скорректируют собственную позицию, можно будет рассмотреть любую возможность (ответа. – "НГ")". Таким образом глава министерства прокомментировал готовность Европарламента ввести против КСИР запретительные меры. Соответствующая инициатива, пообещал Абдоллахиян, повлечет за собой "далеко идущие изменения" и окажет "значительное влияние на положение вооруженных сил" на Ближнем Востоке.



На минувшей неделе депутаты Европарламента (ЕП) большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству ЕС включить КСИР в европейский список террористических организаций. Местные политики отреагировали на такой шаг одобрительно. "Иранский режим нарушает основные права человека, – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. – Мы действительно рассматриваем новый пакет санкций, и я поддержала бы также включение КСИР в этот список". Несмотря на то что резолюция ЕП имеет преимущественно рекомендательный характер и не может обязать Брюссель к чему-либо конкретному, ее появление не могло не возмутить Тегеран.



"КСИР является могущественной организацией, без усилий которой все европейские правительства были бы сейчас под контролем террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России. – "НГ")", – выступил с заявлением иранский Генеральный штаб. В свою очередь, спикер меджлиса (иранского законодательного органа) Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что парламент "примет любые меры в ответ на включение КСИР в перечень террористических организаций или в санкционные списки" и что "эти меры будут быстрыми и решительными". "Мы признаем армии стран Европы террористическими организациями и внесем в повестку дня вопрос о принятии необходимых мер для борьбы с ними", – заявил он.



Впрочем, угроза покинуть ДНЯО звучит более внушительно. К таким заявлениям власти Ирана прибегали не раз на фоне рушащейся с 2018 года "ядерной сделки". Впрочем, этим сценарием Тегеран шантажировал главным образом ЕС. "Если Европа будет исполнять свои обязательства, то мы вернемся к реализации своих, – заявлял в январе 2020 года занимавший тогда пост главы МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. – Если же они продолжат политические игры, которые не имеют законных оснований, то у нас есть много вариантов". В этом же году законопроект о выходе Ирана из ДНЯО был передан на рассмотрение в комиссию меджлиса по национальной безопасности и внешней политике. Однако эта история ничем не закончилась.



"В связи с тем, что КСИР является влиятельной частью иранского государства, то в каком-то смысле включение КСИР в список террористических организаций ставит саму Исламскую Республику вне закона в Европе", – обратил внимание в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин. По его словам, Тегеран волнует прежде всего то, что запретительные меры такого характера поднимают прямой вопрос о международной легитимности государства. В то же время собеседник "НГ" подчеркивает, что внесение Корпуса в черные списки – даже если Европейский союз официально решится на подобный ход – имеет исключительно символический оттенок.



"В то же время Иран хорошо помнит, что произошло после включения КСИР в американский список террористических организаций: после этого был нанесен удар по кортежу, в котором находился Касем Сулеймани – командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР", – заметил Смагин. По его словам, события прошлого могут наталкивать Тегеран на мысли о возможных опасностях. "Возможны и сложности вокруг обхода санкций, связанных с некоторыми людьми, которые имеют отношение к КСИР, – перечисляет собеседник "НГ" потенциальные эффекты рестрикций Евросоюза. – Но, конечно, фактические последствия не так значительны, как символический характер этого шага".



"Если говорить об угрозе выхода из ДНЯО, то Иран не первый раз делает подобные заявления, – напомнил Смагин. – Спекуляции на эту тему были и в прошлом. Но, как и раньше, я бы не стал их рассматривать серьезно. Выйти из ДНЯО – это хлопнуть дверью не только в диалоге с Европой". По его словам, отказ от договора – это даже в большей степени демарш против России и Китая, которые не меньше, чем ЕС или США, будут возмущены такими мерами. "Ожидать, что Иран пойдет на такой серьезный шаг, я бы не стал, с учетом того, что значение России и Китая для него в нынешней ситуации, когда возврат к "ядерной сделке" кажется невозможным в ближайшей перспективе, возрастает", – подытожил эксперт.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

23.01.2023