Вырвется ли европейская корова из американского намордника? - СП

08:51 24.01.2023 Вырвется ли европейская корова из американского намордника?

Дмитрий Медведев предрекает Европе создание нового антиамериканского альянса

Ирина Гусева



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Александр Камкин Андрей Кошкин



Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что итоги встречи НАТО на базе Рамштайн говорят о стремлении Запада измотать Россию, однако затяжной конфликт может привести к формированию нового антиамериканского альянса.



"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше - уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое", - написал он в своем ТГ-канале.



По его мнению, не надо строить иллюзий, нужно делать правильные выводы.



"Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов", - пишет Дмитрий Медведев.



Он отметил, что подобное всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. Зампредседателя Совбеза считает, что тогда США "окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние"



"Если, конечно, не будет слишком поздно", - предупреждает Дмитрий Медведев.



Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин отмечает, что в Европе идут непростые процессы.



- Это почувствовали и в США, и в Европе. Они сопряжены с тем, что затяжной процесс такого надрывного состояния "дайте денег, дайте денег" (а европейцы очень жадные и не хотят давать денег, "дайте оружия" - а оружие стоит денег и европейцы хотят получить за это выигрыш, они хотят получить и проценты за деньги, и проценты за оружие), начнет создавать конфликтную ситуацию. Мы уже стали свидетелями разборок.



Немаловажен тот факт, что, например, создали "леопардовую ловушку" для Шольца, а он начинает из нее выбираться, предлагая сперва "Абрамсы" поставить. Это взвинтило недовольство в США - "ишь ты, он нам условия ставит, кто он такой?". Все это раздражители, которые заставляют раскалываться единство, хотя они гордятся тем, что СВО в значительной степени укрепило трансатлантическое партнерство.



В этой ситуации Варшава хотела бы осуществить свою мечту. В свое время она тянула одеяло с Берлина и Парижа на себя, но оно постоянно рвалось. А вот сейчас происходит ситуация, когда вдруг появился план Б - что, если они создадут маленькую коалицию государств, которые готовы пойти за Варшавой. Не потому, что они маленькая танковая коалиция, а потому, что это страны - восточный фланг НАТО, они готовы под флагом Великобритании, которая отвечает за этот фланг Европы, пойти по пути создания некоего военного союза в союзе.



Мы не говорим, что это альтернативная организация. Мы говорим о создании микросоюзов по интересам.



"СП": - Почему?



- Потому что это бескрайняя простыня НАТО, уже условно в 32 государства, ненадежна. Те же Турция и Венгрия не пропускают Швецию. В этих условиях не так просто удержать единство, вот и начинается брожение.



"СП": - А именно антиамериканское объединение может в Европе возникнуть?



- Они все на равных недовольны Америкой, но Америка это знает и учитывает, создает свои ловушки. Почему европейское общество одного мнения, а элита подчиняется? Потому что США ее контролируют. Так что есть не ярко выраженное, но общее недовольство.



Казалось бы, в этой ситуации должна быть заметна Германия, но мы не можем сказать, что это антиамериканское государство, которое ярко выбивается из всего созвездия европейских стран. Мне кажется, сейчас надо говорить о разногласиях, которые увеличивают трещины, запускают процессы, которые в последующем вполне возможно и создадут движение формирования новых микросоюзов - Восточные государства, страны Балтии, русофобский настрой которых хотят использовать. Как и Польшу, которую, возможно, готовят к замене Украины, когда у той закончится ресурс.



Процессы запущены, и Медведев пытается обозначить, что они идут довольно ярко. Но насколько ярко? Пока мы получили определенные заминки на Рамштайне, но это нормально, потому что они переходят к новой парадигме, а это всегда вызывает отклонение от предполагаемого вектора развития.



Начинаются процессы, но говорить, что они все под флагом антиамериканских выступлений, наверное, рано.



"СП": - К расколу НАТО это может привести?



- Маловероятно, потому что США будут лично заниматься персонально теми, кто будет пытаться расколоть НАТО, потому что НАТО - это узда Соединенных Штатов Америки. С помощью этой узды они держат корову в поминовении. Также они создавали Евросоюз. Все было продумано: с экономической и военной точки зрения сделать два намордника на корову - и чтобы эта корова доилась. Эта корова - Европа.



Это американский проект, но процессы недовольства уже ярко проявляются, они строятся на разногласиях. Венгрия, например, говорит, что надо больше заниматься национальными интересами, но она не выступает антиамериканским государством. Орбан летал в Вашингтон, жал руку Байдену и признавался в преданности.



Ст.н.с. ИМЭМО РАН Александр Камкин считает, что об альянсе говорить еще рано, но в мире, безусловно, складывается неприятие глобального диктата, который проводят англо-американцы.



- Все большее количество стран пытается из-под опеки США выйти. Скажем, Саудовская Аравия, многолетний союзник США в регионе, постепенно переориентируется в том числе на Китай. Фактически влияние США на Ближнем Востоке несколько размывается, но, конечно, о каком-то военном, политическом, дипломатическом антиамериканском альянсе говорить рано.



Хотя сотрудничество России и Китая, России и Ирана выходит на принципиально новый уровень и в экономическом, и в дипломатическом поле, но о военном альянсе Москвы и Пекина или Москвы и Тегерана пока говорить рано, несмотря на усиливающееся сближение позиций именно в плане неприятия глобального американского вызова.



С другой стороны, мы видим попытку американцев и их восточно-европейских сателлитов сплотить коллективный Запад для военного давления на Россию, на что встреча на базе Рамштайн и была направлена. Причем это именно американская база на территории Германии.



Еще один важный вектор и вся возня с "Леопардами" - это, на мой взгляд, еще и удар по немецкой индустрии, по ВПК. Этим объясняется, прежде всего, заявление Польши и ее требование, чтобы Германия поставила "Леопарды", и сама Польша без согласия Берлина поставила имеющиеся у нее на вооружении "Леопарды-2А4".



Дело в том, что сейчас во многих восточноевропейских странах идет замещение немецкого оружия на американское. Если в 90-х - начале нулевых годов в странах Прибалтики, Польше основу составляло немецкое вооружение, то сейчас они активно закупают именно американское оружие. В армии Польши, например, "Абрамсов" больше, чем во всем бундесвере. Такая тенденция будет продолжатся. Полякам сейчас крайне выгодно сбагрить немецкие "Леопарды" Украине и взамен купить американские "Абрамсы" и южнокорейские К2.



В интересах американцев наводнить европейские армии своим вооружением, чтобы дать разгон своему ВПК.



"СП": - Не приведет ли происходящее к противостоянию внутри самой Европы?



- Согласен. Разделение европейского общества по линии российско-украинского конфликта имеет место. Далек от мысли, что в Европе вспыхнет вооруженное противостояние между разными государствами, но гражданские неповиновения и беспорядки очень возможны, особенно на фоне ухудшающейся экономической ситуации.



"СП": - Конфликты между странами, которые уже намечаются, не приведут к развалу НАТО?



- Пока об этом говорить точно рано. Пока в НАТО все под прочным англо-американским контролем, но отдельные инициативы и отдельные точки напряженности в отношениях между государствами-членами альянса есть. Это и Турция с ее очень жесткой позицией по Швеции и Финляндии, это Венгрия, которая пытается экономическую самостоятельность проводить, греко-турецкие отношения, которые в любой момент могут вспыхнуть в виде локального конфликта, это и ситуация на Балканах, где несмотря на попытку втянуть в НАТО все балканские государства, сохраняются внутренние противоречия между ними.



Точки замороженных конфликтов в рамках Североатлантического альянса, безусловно, есть, но пока говорить о развале НАТО преждевременно. С другой стороны, нынешняя ситуация уникальна своей непредсказуемостью и динамичностью. Любой достаточно серьезный внешний фактор может привести к кардинальному изменению европейской архитектуры безопасности.



24.01.23 Источник - svpressa.ru

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