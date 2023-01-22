"Последовательницы Тумарис". В Узбекистане появилась новая структура, которая будет отслеживать поведение девушек

09:21 24.01.2023

Правительство Узбекистана одобрило идею об организации коллективных групп "Последовательницы Тумарис". Они займутся выявлением вопросов, отрицательно влияющих на поведение девушек, обучающихся в средних, средних специальных и профессиональных учебных заведениях, а также связанных с нарушением их прав и интересов, сообщает Podrobno.uz.



Группы будут формироваться при подразделениях органов внутренних дел по вопросам женщин всех районов и городов численностью от 2 человек, в районах и городах с тяжелой криминогенной обстановкой – от 3 человек.



Члены групп будут осуществлять свою деятельность в общей сложности 360 часов в течение 1 года при условии отсутствия негативного влияния на их учебный и рабочий процесс.



Активисткам данных групп, которые внесут достойный вклад в профилактику правонарушений среди женщин и защиту их прав и свобод, по рекомендации начальника Департамента общественной безопасности МВД, будет предоставлено право поступления на обучение по квоте без индивидуального собеседования и тестирования после успешного прохождения всех этапов отбора в вузы правоохранительных органов.



Кроме того предусмотрено, что в случае, если количество рекомендованных кандидаток превышает установленную квоту, прием их на обучение осуществляется на основании баллов, набранных по результатам конкурса, с последовательным распределением в рамках выделенных квот приема.