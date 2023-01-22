Туркменистан возобновил поставки природного газа в Узбекистан

09:43 24.01.2023

В конце минувшей недели Туркменистан возобновил поставки природного газа в Узбекистан. Об этом сообщает "УзА".



С 21 по 22 января объем экспорта туркменского газа составлял 4,8 млн кубометров в сутки, с 23 января поставки выросли до 12,6 млн кубометров. Постепенно суточный объем поставок увеличится до 16 млн кубометров – объема, поставлявшегося до наступления в регионе сильных холодов.



Импорт Узбекистаном туркменского газа был приостановлен 12 января по техническим причинам: из-за сильных морозов на внутрипромысловых коммуникациях газоконденсатного месторождения "Галканыш" в Туркменистане образовался гидрат.



В декабре прошлого года Ташкент подписал с Ашхабадом соглашение об импорте дополнительных 1,5 млрд кубометров природного газа в зимний сезон. Это позволит довести ежедневный объем импорта с 15 млн до 35 млн кубометров и покрыть дефицит газа. Кроме того, был увеличен ежесуточный импорт электроэнергии, поступающей от корпорации "Туркманэнерго", - с 17-18 млн кВт*ч до 20-21 млн кВт*ч.