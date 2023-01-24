Китай готовится к ускорению в экономике, - В.Пироженко

10:14 24.01.2023

Страна сохраняет позиции второго по величине розничного рынка в мире



По мере восстановления в КНР экономической активности после отмены антиковидных ограничений перспективы развития китайской экономики на 2023 год улучшаются. Сейчас китайские экономисты готовят предложения к весенней сессии ВСНП, которые войдут в план социально-экономического развития КНР на текущий год.



Преобладает мнение, что экономика КНР покажет уверенный отскок от низкой базы прошлого года и рост ВВП восстановится до уровня выше 5%. Это может подстегнуть мировой экономический рост и, соответственно, спрос на энергоносители с ростом цен на них. Для России такой ход событий благоприятен, учитывая попытки Запада ограничить разного рода ценовыми "потолками" экспортные доходы нашей страны.



В 2022 году ВВП Китая вырос на 3% в годовом исчислении до 121 трлн. юаней (18 трлн. долл.) и в расчете на душу населения составил 12 000 долларов, что близко к странам с высоким уровнем дохода, определенным Всемирным банком.



Добавленная стоимость отраслей по производству разнообразного сырья увеличилась на 5,6%, а их вклад в общий промышленный рост КНР достиг 50,3%. Добавленная стоимость в промышленности выросла на 3,6% в годовом исчислении, а вложения в основной капитал увеличились на 5,1%. Быстро восстанавливаются внутрикитайские перевозки и туристическая отрасль. Внутренние рейсы восстановились более чем на 80% от уровня 2019 года.



Предлагая в качестве планового ориентира на 2023 год рост ВВП не меньше 5%, в КНР исходят из более долгосрочной задачи – достижения к 2035 году показателя ВВП на душу населения, характерного для развитых стран среднего уровня. Для этого ВВП КНР на душу населения к 2035 году должен как минимум удвоиться, что достижимо как раз при ежегодных темпах роста от 5%.



При этом центральные органы власти исходят из обязательств, которые берут на себя провинции. Большинство регионов провинциального уровня установили целевые ориентиры роста ВВП на 2023 год в пределах 5-6,5%. Четыре из 31 провинции нацелены на достижение ежегодного роста ВВП выше 7%, в то время как 20 провинций установили целевые показатели примерно в 6%. Это означает, что местные органы власти располагают ресурсами для экономического ускорения.



Делается упор на стимулирование внутреннего потребления. Этому сопутствует увеличение сбережений домохозяйств за годы антиковидных ограничений. И хотя розничные продажи в КНР упали в 2022 году на 0,2%, до 43,97 трлн юаней, Китай сохраняет позиции второго по величине розничного рынка в мире.



Каждый китайский регион в зависимости от своей экономической специализации делает упор на рост потребительского спроса по определенной категории товаров и услуг. Например, наиболее экономически мощная китайская провинция Гуандун стремится поддерживать потребление дорогостоящих и высокотехнологичных товаров, таких как транспортные средства на новой энергии, экологичная и интеллектуальная бытовая техника; Пекин планирует развивать цифровое, культурное и экологичное потребление; Шанхай стремится углубить свое развитие как международного центра торговли и финансового центра.



Провинция Шаньдун в Восточном Китае будет способствовать продажам автомобилей, электроприборов и других дорогостоящих товаров. Власти провинции Хэнань в Центральном Китае будут поощрять города продлить льготную политику покупки автомобилей путем предоставления субсидий в размере до 5% от цены за каждый проданный автомобиль.



Главными направлениями отраслевого развития объявлены вложения в недвижимость, строительство промышленной и дорожно-транспортной инфраструктуры, зеленая экономика (безуглеродное производство, транспортные средства на неископаемых источниках энергии), цифровизация.



Особые надежды возлагаются на строительную отрасль и рынок недвижимости. В прошлом году капиталовложения в недвижимость в Китае упали на 10% в годовом исчислении, оставаясь ключевым тормозом роста. В 2023 году основное внимание планируется уделить реструктуризации долгов застройщиков и банковских кредитов для приобретения качественных объектов недвижимости.



Отдельные китайские эксперты опасаются в наступившем году неблагоприятного внешнего воздействия на международную торговлю Китая, которая является для страны одним из важнейших источников экономического роста. В 2022 году жесткие ограничения США в торговле с КНР, в частности на рынке полупроводников, привели к сокращению экспорта китайской продукции.



Поэтому, кроме ставки на внутренний рынок, в КНР изучают факторы, благоприятствующие экспорту. Так, недальновидная политика ЕС в области энергетики вкупе с антироссийскими санкциями ограничила производственные мощности таких энергоемких отраслей в Европе, как химическая промышленность и производство стали. Ожидается, что китайские компании в этих секторах смогут захватить большую долю западного рынка.



Рагурам Раджан, бывший управляющий Центральным банком Индии, считает, что рост спроса Китая поднимет цены на сырьевые товары и обострит конкуренцию между КНР и ЕС за рынок СПГ. А рост спроса на природный газ может подтолкнуть реализацию новых российских проектов газовых трубопроводов в КНР.



Содействует увеличению китайского экспорта развитие торговли в рамках Регионального пакта о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Торговля между КНР и другими подписавшими соглашение странами, в частности государствами-членами АСЕАН, постепенно по объемам догоняет торговлю с Евросоюзом. Процесс этот ускорится после снижения ставок морских перевозок.



В предстоящем плане социально-экономического развития на 2023 год, видимо, найдет отражение сокращение в 2022 г. населения КНР на 850 000 человек (в годовом исчислении) до 1,41175 миллиарда. Речь идет о тенденции на длительную перспективу. Отдельные эксперты предлагают снять все ограничения на деторождение, предупреждая, что отрицательные демографические факторы могут подорвать потенциал роста экономики Китая.



ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 24.01.2023 |