Франция крепко бурлит. 200 городов в протесте, - В.Прохватилов

10:16 24.01.2023

Франция снова бурлит

"Великий этап в социальной истории страны"



Во Франции все шире разворачиваются массовые протесты против запланированной пенсионной реформы. 19 января все восемь ведущих профсоюзных центров страны провели "первый большой день мобилизации". По сути, это общенациональная забастовка. Митинги и демонстрации прошли в более чем двухстах городах Франции.



10 января французское правительство заявило, что собирается с 2030 года повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет. По данным Bloomberg, власти будут повышать возраст для получения пенсии постепенно, начиная с 1 сентября 2023 года. Президент Макрон предпринимает попытку повышения пенсионного возраста во второй раз. Впервые он попытался повысить возраст выхода на пенсию в 2020 году, но отказался от этого под давлением массовых протестов, сославшись на "пандемию", отмечает Bloomberg.



В марте 2022 года Макрон предложил повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет. Профсоюзы в ответ пригрозили грандиозной забастовкой. Правительство было вынуждено на полшага отступить и 10 января 2023 объявило о повышении пенсионного возраста не на три, а на два года – с 62 до 64 лет.



19 января, по данным крупнейшего французского профсоюза Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), "более двух миллионов" человек участвовали в двухстах манифестациях по всей Франции. Около 400 000 из них – в Париже. Правительство "мобилизовало более 10 000 полицейских и жандармов для наблюдения за процессиями и пресечения любых эксцессов", – сообщает Le Parisien.



Среди сотен тысяч демонстрантов некоторые приняли участие в манифестации впервые. "Кто будет настолько сумасшедшим, чтобы доверить нам работу в 64 года? Мы будем разбиты. Уже в 40 лет мы ежедневно чувствуем боль в теле", – рассказывает 42-летний строитель из Бреста. "Я не вижу себя все еще работающим в 64 года или старше", – говорит 46-летний учитель, который вышел на протест в Ницце. В Тулузе 36-летний компьютерщик заявил, что хочет провести демонстрацию "против несправедливой реформы, которая ставит в невыгодное положение рабочий класс". Юлия, работающая в социальной сфере, пришла протестовать против реформы со своим шестинедельным ребенком; это важно, говорит она, "для нашего будущего".



Присоединились к демонстрации старшеклассницы из престижного парижского лицея Генриха IV. С утра около пятидесяти школьников заблокировали вход в среднюю школу Тюрго в Париже; их примеру последовали учащиеся других столичных школ.



В Париже на бульваре Бомарше произошли столкновения между демонстрантами и полицией. В полицию летели мусорные баки, бутылки, дымовые шашки. Полиция задержала 30 человек.



Лидер голлистской партии "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян, принявший участие в парижской манифестации, призвал правительство отозвать проект пенсионной реформы: "Дефицита [бюджета] нет, в этом году есть профицит. Нам не нужно жертвовать французами, тем более старыми… Отзовите свой проект…"



В Нанте под проливным дождем промаршировали в знак протеста 50 тысяч человек. "На пенсию с артритом": под таким лозунгом 140 тысяч манифестантов прошли по второму городу Франции Марселю, "несмотря на ветер и пронизывающий холод".



Левые партии организовали в Париже митинг на площади Республики. "Глава государства обязан был вынести этот проект на референдум, но он решил протолкнуть его силой, – заявил первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор. – Так у нас тоже есть сила!" "Если правительство считает свою реформу справедливой, пусть проводит референдум! Эммануэль Макрон должен отменить эту реформу", – требует национальный секретарь компартии Фабьен Руссель.



Возглавлявший парижскую колонну своего профсоюза генсек Французской демократической конфедерации труда Лоран Берже сказал, что мобилизация на протест оказалась выше всяких ожиданий; если пенсионная реформа не будет отменена, протесты будут продолжены.



По данным властей, которые профсоюзы считают в два раза заниженными, 36 000 человек прошли маршем в Тулузе, 26 000 в Марселе, 25 000 в Нанте, 19 000 в Клермон-Ферране, 15 000 в Монпелье, 14 000 в Туре, 13 600 в По, по 12 000 в Перпиньяне и Орлеане, 9 000 в Ангулеме, 8 000 в Шатору, по 6500 человек в Мюлузе и Периге.



К забастовке присоединились 70% учителей начальных школ и половина учителей средних школ. Бастовали нефтеперерабатывающие предприятия компании TotalEnergie, железнодорожники, работники больниц и аэропортов, работники крупнейшей генерирующей госкомпании EDF. К забастовке присоединились даже персонал Эйфелевой башни, работники музеев и ведущий профсоюз дипломатов.



Энергетики начали точечно отключать электричество у тех чиновников и депутатов, которые поддержали "нехорошую" реформу.



Профсоюз CGT Mines-Energie, представляющий энергетиков, объявил, что с 26 января поддержит бессрочную забастовку. Производство электроэнергии только 19 января сократилось на 12%. Профсоюз нефтяников готовится к 72-часовой забастовке 6 февраля.



Забастовка парализовала транспорт. В Париже замерли многие ветки метро, на других ветках в разы сократилось число составов. Аналогичная ситуация с загородными электричками и поездами дальнего следования. Министр транспорта Клеман Бон назвал 19 января "адским днем для всех пассажиров".



21 января, в годовщину казни 130 лет назад короля Людовика XVI, 140-тысячную демонстрацию протеста организовали в Париже молодежные организации и партия "Непокоренная Франция". Лидер партии Жан-Люк Меланшон назвал протесты против пенсионной реформы "великим этапом в социальной истории Франции". Меланшон считает, что "социальное напряжение и общественное раздражение по отношению к правительству" достигло высочайшего накала. Глава отделения "Непокоренной Франции" в Абвиле Франсуа Рюффин говорит, что "битва за общественное мнение уже выиграна, 9 из 10 трудящихся против пенсионной реформы".



Следующая общенациональная забастовка состоится во Франции 31 января.



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 24.01.2023 |