США: новое оружие для мирового лидерства. Бесконечная гонка

1. Отчет Пентагона об испытаниях оружия



20 января 2023 года на сайте Breaking Defense опубликованы основные положения Ежегодного отчета Пентагона об испытаниях оружия (DOT & E). В отчете обсуждаются проблемы, связанные с основными программами вооружений, от кораблей до самолетов и гиперзвуковых ракет.



Стратегия цифровой модернизации



В мире информационных систем отчет нацелен на несколько инициатив в рамках Стратегии цифровой модернизации Пентагона (DMS).



"Многим усилиям DMS не хватает всеобъемлющего процесса системной интеграции, стратегии тестирования и исполнительной организации программы для управления затратами, графиков движения и мониторинга факторов производительности", - говорится в отчете.



DOT & E перечисляет несколько рекомендаций для ИТ-директора Министерства обороны, DISA и Исполнительного комитета инфраструктуры цифровой модернизации, председателем которого является ИТ-директор, Киберкомандования США (CYBERCOM) и Объединенного штаба J-6.



В отчете также рекомендуется министерству обороны "провести адекватное тестирование на киберустойчивость всех корпоративных ИТ-программ, проектов и инициатив DMS в соответствии с текущими рекомендациями и политикой Министерства обороны и DOT & E по киберустойчивости".



В рамках отдельного проекта под названием Joint Cyber Warfighting Architecture (JWCA), который CYBERCOM планирует использовать для поддержки своих операций в киберпространстве и обучения, DOT & E обнаружила, что, несмотря на то, что концепция продолжает развиваться, не запланировано специальных оперативных испытаний и оценок, что потенциально ограничивает способность Министерства обороны понимать ее эффективность и живучесть.



"JCWA предназначена для сбора, объединения и обработки данных и разведданных с целью обеспечения ситуационной осведомленности и управления боем на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях, а также обеспечения доступа к набору кибернетических возможностей, необходимых для отработки, а затем действий в киберпространстве", - говорится в отчете.



После десятилетий реализации крупных армейских программ - и на то были веские причины - DOT & E высказала редкую похвалу за одно из самых амбициозных начинаний службы, будущую инициативу штурмовой авиации дальнего действия по замене рабочей лошадки UH-60 Black Hawk на гораздо более быстрый, дальнобойный и более дорогой конвертоплан.



"Армия была прозрачной и сотрудничала при разработке стратегии приобретения FLRAA и поддержке стратегии T & E [тестирования и оценки]", - говорится в отчете.



Правда, для FLRAA еще рано, она только что выбрала Bell V-280 Valor вместо конкурирующего Sikorsky SB] 1, оба из которых были демонстраторами технологий, а не прототипами.



DOT & E взорвали IVAS, индивидуальную систему визуального усиления, готовую попытку превратить усиленные очки Microsoft HoloLens в прицел для прицеливания, дисплей и инструмент обучения.



В ходе испытаний в середине 2022 года, говорится в отчете, вариант IVAS 1.0 "не продемонстрировал улучшений недостатков, выявленных в ходе предыдущих ... испытаний". Войска, использующие текущий комплект, неизменно превосходили тех, кто носил IVAS, в имитируемых боевых миссиях, а те, кто их носил, находили очки дезориентирующими.



"Солдаты предпочитают свое нынешнее снаряжение… для IVAS ", - отмечено в DOT & E. "Большинство солдат сообщили по крайней мере об одном симптоме физического нарушения, включая дезориентацию, головокружение, напряжение глаз, головные боли, укачивание и тошноту, напряжение шеи и туннельное зрение. В качестве причин своего недовольства солдаты назвали плохие характеристики IVAS 1.0 при слабом освещении, качество отображения, громоздкость, низкую надежность, неспособность отличить друга от врага, трудности со стрельбой, физические недостатки и ограниченное периферийное зрение "(Армия и компания Microsoft недавно заключила соглашение о производстве трех вариантов защитных очков, а IVAS 1.2, как мы надеемся, исправит основные проблемы.)



Военно-морской флот



Авианосец Gerald R. Ford (CVN-78) остается одной из наиболее тщательно изучаемых программ под наблюдением DOT & E., несмотря на то, что в течение почти трех месяцев корабль рекламировался в 2022 финансовом году.



В то время как в отчете рассматриваются несколько отдельных систем корабля, в нем говорится, что новые технологии в совокупности представляют собой самое большое препятствие для способности корабля пройти первоначальные эксплуатационные испытания и оценку, что является необходимой вехой Пентагона для всех военных кораблей и связанных с ними возможностей. Согласно отчету, этот этап тестирования начался в сентябре 2022 года и продлится до четвертого квартала 2024 финансового года.



Первая программа гиперзвукового оружия службы, обычный быстрый удар, в 2022 финансовом году прошла серию испытаний "Совместной летной кампании", но в целом DOT & E еще слишком рано для ее разработки, чтобы дать значимые оценки ее эффективности. Однако в отчете подтверждается, что служба все еще работает над интеграцией CPS на эсминец класса Zumwalt в 2025 финансовом году и подводную лодку класса Virginia в 2029 финансовом году.



А что касается эсминцев Zumwalt, испытатели оружия сообщают, что "из-за конкурирующих оперативных обязательств и готовности системы" первоначальные эксплуатационные испытания корабля будут продолжаться "по крайней мере до 2024 финансового года". Класс из трех кораблей уже имеет длительную историю, начиная с 2011 года, которая включает в себя сокращение программы и изменения миссии, приводящие к многочисленным задержкам в расписании.



"Эксплуатационные испытания Surface Warfare (SUW) завершены, но все другие основные и второстепенные области миссии требуют дополнительных испытаний", - сообщает DOT & E.



И, наконец, в программе класса Constellation испытатели оружия оценили недавно объявленный обмен ВМС на интеграцию гидролокатора переменной глубины Thales CAPTAS-4.



Программы ВВС



В отчете DOT & E рассматриваются 17 программ ВВС, в том числе программы повышения квалификации пилотов с использованием нового самолета T-7 Redhawk, F-15EX Eagle II, F-22A Raptor, танкера KC-46A Pegasus, вертолета MH-139A Grey Wolf и AGM-183A Air. Запущена гиперзвуковая крылатая ракета с оружием быстрого реагирования (ARRW).



Программный офис ARRW, в частности, вызвал гнев DOT & E за то, что начал тестирование системы, не потрудившись дождаться утвержденных планов тестирования. В отчете также высказываются опасения по поводу способности ракеты пережить кибератаку и делается вывод: "Программа ARRW еще не продемонстрировала требуемую боевую способность".



Что касается KC-46, построенного Boeing, испытательное управление Министерства обороны рассматривает список проблем, от хорошо известных проблем с удаленными камерами дозаправки до ряда недостатков первой категории в возможностях грузовых операций. "Военно-воздушные силы работают с Boeing над разработкой критически важных обновлений системы дистанционного видения (RVS), заправочной стрелы и защитных систем, необходимых для закрытия IOT & E в 24 финансовом году", - отмечается в отчете.



Другая программа Boeing, Grey Wolf helicopter, также сталкивается с потенциальной задержкой с принятием решения Milestone C о начале производства, предупреждает отчет DOT & E.



"Текущий график программы предусматривает всего несколько месяцев для сбора оперативно значимых данных до принятия решения о вехе C, которое в настоящее время запланировано на январь 2023 года. Программа MH-139A должна решить несколько дополнительных проблем, чтобы снизить риск для удовлетворения требований к операционной эффективности, пригодности и живучести ".



В отчете указаны сохраняющиеся недостатки в наземных и летных испытаниях, которые "представляют риск для MH-139A, отвечающего требованиям эксплуатационной эффективности". В нем также отмечаются сохраняющиеся проблемы с "способностью компоновки кабины поддерживать использование вооруженных сил тактического реагирования", для перевозки которых предназначен вертолет.



Программа Advanced Pilot Training (APT) пересматривает свой график испытаний для поддержки полномасштабного производства в 2026 финансовом году, а не в 2024 финансовом году, как планировалось ранее. "Главными критическими проблемами, требующими решения для ВВС, являются система аварийного покидания T-7A (включая возможность поражения птиц куполом), отсутствие автоматической системы предотвращения столкновений с землей (AGCAS), бортовой системы выработки кислорода (OBOGS) и кибер-живучесть".



Программа совместного ударного истребителя F-35 продолжает вызывать серьезную критику со стороны DOT & E, хотя в отчете отмечается, что в 2022 финансовом году был достигнут "устойчивый прогресс" в создании совместной среды моделирования для 64 тестов, необходимых для того, чтобы программа прошла первоначальные эксплуатационные испытания и оценку (IOT & E) и, таким образом, официально введите полную норму производства. В отчете говорится, что испытания IOT & E в настоящее время, по оценкам, завершатся в августе 2023 года, но DOT & E считает, что эта дата сместится "из-за возможности дальнейшего обнаружения недостатков и потенциальных задержек в процессе проверки, валидации и аккредитации (VV & A)".



В отчете также содержится упрек программе F-35 за то, что она продолжает "внедрять незрелое, несовершенное и недостаточно проверенное программное обеспечение для систем управления Block 4 в полевые подразделения. Группы оперативных испытаний (OT) продолжают выявлять недостатки, которые требуют исправления программного обеспечения, а вместе с ними дополнительного времени и ресурсов ".



DOT & E утверждает, что Объединенный программный офис не "должным образом спланировал" эксплуатационные испытания Technology Refresh 3 (TR-3), модернизированной конфигурации оборудования, которую в настоящее время планируется поставлять серийной партией 15 самолетов, начиная с четвертого квартала 2023 финансового года. В частности, в отчете отмечается, что необходимые летно-испытательные приборы для текущих самолетов Technology Refresh 2, а также для самолетов TR-3 "не все находятся в контракте и не будут доступны", что означает, что может не хватить испытательных самолетов для этого до начала эксплуатации модернизированной версии.



Наконец, полный переход программы к интегрированной сети оперативных данных, или сети логистики ODIN, для замены печально известной автономной информационной системы логистики F-35 был отложен еще на год, по крайней мере, до июня 2024 года, после обнаружения ряда недостатков, угрожающих безопасности "Первой категории".



Космические силы



В отчете DOT & E рассматриваются две крупные программы космических сил, обе с непростой историей: система космического командования и управления (Space C2) и Система оперативного управления следующего поколения (OCX) для спутниковой группировки GPS, которая позволит использовать устойчивый к помехам M-код.



Испытательное управление отмечает, что Space C2 фактически не проходил никаких утвержденных эксплуатационных испытаний в 2022 финансовом году "в первую очередь из-за задержек с поставкой продукта, нехватки персонала в группах разработчиков, неясной структуры и обязанностей испытательной группы, а также сосредоточения внимания на некритических возможностях".



В отчете добавляется, что Космические силы работают над решением этих проблем, "сменив ключевой руководящий состав, реструктурировав команды разработчиков, более четко определив их интегрированную конструкцию тестирования и переориентировав разработку возможностей только на самые важные возможности".



Тем не менее, DOT & E обеспокоена тем, что одна из масштабных, требующих много программного обеспечения усилий Space C2, возможности Palantir Warp Core data-as-a-service, "была условно принята к эксплуатации Космическими силами и фактически была оперативно задействована военно-воздушными силами и командованием аэрокосмической обороны Северной Америки /Северное командование" без каких-либо оперативных испытаний.



Что касается OCX, в отчете повторяются опасения, высказанные испытательным цехом в 2022 году по поводу продолжающихся задержек как в разработке системы OCX, так и в производстве приемников для наземных терминалов и радиостанций, которые "увеличивают риск того, что американские и союзные военные не смогут проводить операции с использованием GPS-определения местоположения, навигации и информация о времени (PNT) ".



2. Революционный самолет



Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны сделало важный шаг вперед в создании экспериментального самолета, который может маневрировать без традиционных элеронов (аэродинамический элемент управления) или других механических устройств, вместо этого используя короткие всплески воздуха.



DARPA объявило 17 января 2023 года, что выбрало Aurora Flight Sciences для начала детального проектирования самолета, который использует технологию, называемую active flow control, для управления им, в рамках программы управления революционными самолетами с новыми эффекторами, или CRANE. Aurora - дочерняя компания Boeing со штаб-квартирой в Манассасе, штат Вирджиния, которая специализируется на разработке передовых инновационных конструкций для самолетов и беспилотных систем.



"За последние несколько десятилетий сообщество активного управления потоком добилось значительных успехов, которые позволяют интегрировать технологии активного управления потоком в современные самолеты", - говорится в заявлении руководителя программы CRANE Ричарда Влезиена. "Мы уверены в завершении проектирования и летных испытаний демонстрационного самолета с AFC в качестве основного конструктивного соображения. Благодаря модульной секции крыла и модульным AFC-эффекторам CRANE X-plane имеет потенциал оставаться национальным испытательным активом еще долго после завершения программы CRANE ".



Типичный самолет имеет механические компоненты, такие как элероны на крыльях и руль направления и рули высоты на хвосте, которые пилот использует для управления самолетом.



Этот общий принцип оставался в основном неизменным и руководил проектированием самолетов более века, заявил бывший руководитель программы CRANE Александр Уолан в интервью Defense News в ноябре 2021 года.



Но DARPA надеется, что концепция активного управления потоком, в случае успеха, может привести к серьезному переосмыслению того, как самолеты строятся и маневрируют.



Технология активного управления потоком будет использовать небольшие всплески воздуха от крыла или другой поверхности воздушной фольги, чтобы изменить положение или направление самолета. По его словам, сам всплеск не толкает крылья в соответствии с этой концепцией, как космический корабль использует двигатели, чтобы вывести его на орбиту или во время возвращения.



Вместо этого активный всплеск управления потоком создает что-то вроде скачка скорости, который изменяет способ обтекания крыльев воздухом, что затем приводит к смещению самолета.



"Это очень энергоэффективно", - сказал Уолан. "Поскольку я использую естественный способ движения воздуха, я вкладываю в него совсем немного энергии, чтобы добиться большого эффекта. На самом деле мы не толкаем машину воздухом, мы используем его, чтобы настроить поток воздуха над крылом ".



По его словам, аэрокосмическое сообщество рассматривало эту концепцию не менее трех десятилетий и проводило лабораторные эксперименты и некоторые небольшие летные демонстрации. В 2015 году НАСА и Boeing объединились для успешного запуска самолета 757, модифицированного с вертикальным оперением, в котором использовалась технология активного управления потоком для повышения аэродинамической эффективности.



До сих пор, сказал Уолан, никто не пытался управлять целым самолетом с помощью этой технологии.



Если DARPA решит перейти к следующему этапу, Aurora построит полномасштабный демонстратор с размахом крыльев 30 футов и будет стремиться провести летные испытания в 2025 году (Aurora Flight Sciences).



В последние годы, по его словам, DARPA почувствовала, что технология, включая суперкомпьютеры и передовые инструменты гидродинамики, а также беспилотные летательные аппараты, которые могут сделать демонстрацию активного управления потоком намного дешевле и безопаснее, чем тестирование на пилотируемых самолетах, развилась до такой степени, что "пришло время попробовать, сможем ли мы разработать самолет вокруг этого ".



DARPA также должна была показать, что эта технология не просто "звучит круто", но может принести ощутимые преимущества по сравнению с традиционной системой.



DARPA заявила, что эта технология может улучшить полет самолета несколькими способами, в том числе за счет устранения движущихся поверхностей для управления самолетом, уменьшения лобового сопротивления, более толстых крыльев для повышения эффективности конструкции и увеличения запаса топлива, а также упрощенных систем для улучшения подъемной силы самолета. В 2021 году Уолан сказал, что это также может привести к снижению затрат и повышению маневренности самолета.



DARPA запустила программу CRANE в 2019 году, и такие организации, как Aurora, Lockheed Martin и Georgia Tech Research Corporation, принимали участие на ее ранних этапах.



В настоящее время Aurora завершила фазу 1 проекта, предварительную стадию проектирования, в результате которой было создано то, что DARPA назвало "инновационным испытательным самолетом", который успешно использовал активное управление потоком в аэродинамической трубе. испытание.



Теперь Aurora переходит к фазе 2 по контракту на 42 миллиона долларов, где она создаст подробный технический проект для своего самолета и разработает программное обеспечение для полета и управления. Это закончится критическим обзором конструкции демонстратора "X-plane", который сможет летать без традиционных движущихся элементов управления полетом на крыльях или хвосте.



Награда DARPA также дает возможность перевести Aurora в фазу 3 программы, в рамках которой будет построен полномасштабный беспилотный самолет весом 7000 фунтов, который использует активное управление потоком, чтобы DARPA могла тестировать полет. Этот испытательный самолет будет иметь модульную конфигурацию крыла, что позволит DARPA или другим организациям легко обмениваться передовыми технологиями в будущем.



"Учитывая все, что мы узнали об AFC и его применении в тактической авиации на предыдущих этапах CRANE, следующий шаг - проверить эти знания в полете", - сказал Грэм Дрозески, вице-президент Aurora по правительственным программам, в заявлении компании. "CRANE X-plane разработан специально для изучения эффективности технологий AFC в соответствующих задаче масштабах и числах Маха".



Компания заявила, что построит этот X-plane с размахом крыльев 30 футов на своих заводах в Вирджинии, Западной Вирджинии и Миссисипи, и он будет летать со скоростью до 0,7 Маха. Aurora надеется провести летные испытания в 2025 году.



Пройдет много лет, если вообще когда-либо, прежде чем такая технология попадет на самолет ВВС или другой военный самолет. Уолан сказал, что в 2021 году это экспериментальный проект, призванный показать, может ли работать такая инновационная технология, а не улучшать что-то уже действующее.



Если концепция действительно сработает, сказал Уолан, это может стать "прорывной" технологией и даже перевернуть то, как проектируются будущие самолеты.



"То, что мы пытаемся сделать в этой программе, - это открыть инструментарий, которым располагают разработчики самолетов, чтобы у будущих систем были новые инструменты и новые подходы, которые они могут использовать и учитывать", - продолжил Уолан. "Это действительно искусство возможного".



3. О значении программного обеспечения



В настоящее время военно-техническое конкурентное преимущество в большей степени определяется программным обеспечением, данными, искусственным интеллектом и новой тактикой, которую они обеспечивают, чем металлом и физикой. Это проявляется в различных военных ситуациях, от разрозненных импровизированных боевых сетей на Украине до планов будущих истребителей, которые будут объединять людей и беспилотные системы.



Новые аналитические инструменты и алгоритмы обработки могут практически в режиме реального времени обрабатывать данные с тысяч датчиков, разбросанных по доменам. Автоматизированные системы управления управляют наведением транспортного средства, заданием задач датчикам и иногда вводят неожиданные режимы отказа. Инструменты планирования позволяют операторам внедрять инновации в новые силовые пакеты и тактику, а также воспроизводить и репетировать сценарии сотни раз. Программное обеспечение - это клей, который связывает военных специалистов и системы воедино, и все чаще цикл между разработкой и эксплуатацией определяется цифровыми данными.



Таким образом, лидеры по приобретению могут добиться результатов и создать динамичную среду обучения и совершенствования, следуя принципам, которые содержат рекомендации о том, как настроить инфраструктуру, позволяющую быстро и безопасно изменять код, как разделить сложные программные работы на управляемые части, которые все еще могут взаимодействовать, и как внедрить цифровые таланты, отзывы пользователей и методы обеспечения безопасности в проекте.



Сообщество закупщиков Министерства обороны США было брошено в бурное море модных словечек о программном обеспечении и технологических изменений, которые не соответствуют текущим бюрократическим процессам, динамике промышленной базы и внешнему давлению.



Хотя новые инструменты будут полезны, сообщество по приобретению также признает перспективность программного обеспечения для военного преимущества и может наскрести достаточно инструментов и полномочий, чтобы выполнить это обещание сегодня. Что было бы наиболее полезным, так это простой набор принципов, которые могут преодолеть сложность выбора, с которым сталкиваются исполнительные директора программ и руководители программ.



Институт Гудзона подготовил отчет об исследовании основополагающего программного обеспечения Совета по оборонным инновациям (War On Rocks, 23701.2023).



В частности, в отчете было отмечено, что не существует универсальной наилучшей практики приобретения программного обеспечения. Все усилия разные: подобно тому, как специалисты по логистике организуют передачу обслуживания между судами, самолетами и грузовиками для своевременной доставки товаров, специалисты по закупкам должны научиться организовывать взаимодействие между веб-приложениями, встроенными системами и системами промежуточного программного обеспечения. Они должны сочетать и сочетать программное обеспечение как услугу, доставку исходного кода и открытые интерфейсы, чтобы обеспечить цифровые возможности для миссии.



Существует проверенный набор принципов, которые могут помочь менеджерам программ умело направлять свои приобретения, как если бы они были компанией-разработчиком программного обеспечения, стремящейся создать систему вооружения. Это похоже на то, как руководители Amazon, Netflix, Airbnb и Uber использовали программное обеспечение, данные и машинное обучение для обеспечения рыночных преимуществ в таких устаревших отраслях, как розничная торговля, развлечения, гостиничный бизнес и транспорт. В отчете эти принципы названы "Целями приобретения компетенций для программного обеспечения".



Путь к искусственному интеллекту начинается с того, что программное обеспечение может развиваться



Данные, искусственный интеллект и машинное обучение широко считаются важными для будущего вооруженных сил: достаточно взглянуть на создание в 2022 году новой организации, которая подчиняется непосредственно заместителю секретаря - главному управлению цифрового и искусственного интеллекта. Но чиновники должны признать, что источником всех цифровых данных является программное обеспечение. Чем свежее и качественнее данные, тем лучше специалисты по обработке данных могут определять модели искусственного интеллекта / машинного обучения. Для проверки и совершенствования каждой конкретной модели необходимы циклы обратной связи. Прямой и немедленный доступ к программным приложениям, разработанным и созданным для принятия и развертывания моделей искусственного интеллекта /машинного обучения, создает замкнутый цикл. Проще говоря, программное обеспечение порождает данные, данные порождают модели искусственного интеллекта / машинного обучения, и эти модели должны быть интегрированы в программное обеспечение для реализации. Заслуживающие внимания коммерческие разработки в области искусственного интеллекта 2022 года, такие как ChatGPT или Midjourney, которые основаны на обработке данных почти в масштабах Интернета, но основаны, поддерживаются и поставляются на надежной программной основе. Игнорирование роли программного обеспечения в этом замкнутом цикле в пользу более целенаправленного поиска данных или стратегий искусственного интеллекта / машинного обучения дает ограниченную отдачу: каждая часть этой цифровой триады должна быть усовершенствована одновременно, чтобы реализовать преимущества на поле боя.



Программное обеспечение, в частности, должно приобретаться с учетом будущих изменений - не только для обеспечения искусственного интеллекта, но и для обеспечения безопасности в свете постоянно возникающих угроз. Лучшим средством для обеспечения этого постоянного изменения является фабрика или конвейер программного обеспечения, представляющий собой набор инструментов и процессов, которые берут исходные компоненты рабочего программного обеспечения, включая исходный код, и обеспечивают работоспособность. Основополагающая цель приобретения компетенций для программного обеспечения требует от руководителей программ использования фабрики программного обеспечения, соответствующей потребностям их конкретного проекта, но признает, что затраты и сложности создания функционирующей фабрики программного обеспечения являются значительными. Вместо этого программы должны сначала оценить и изучить расширяющийся набор существующих фабрик программного обеспечения Министерства обороны США, чтобы определить, подходит ли одна из них для удовлетворения потребностей программы. Инвестиции в устранение небольшого разрыва, вероятно, экономически эффективны и приведут к получению доступа к функционирующей экосистеме программного обеспечения быстрее, чем начинать с нуля.



В отчете также признана основополагающая важность безопасности в оборонном программном обеспечении. На самом деле, это так важно, что проверки безопасности должны быть встроены в конвейер доставки с самого начала.



Цель приобретения компетенции для программного обеспечения № 2 признает, что это может произойти только при тесном сотрудничестве с уполномоченным должностным лицом для совместного партнерства и инвестирования в компоненты, необходимые для получения постоянного разрешения на эксплуатацию. Раннее партнерство здесь признает, что слишком много уполномоченных должностных лиц все еще не уверены, что означает "перенос кибербезопасности, оставленной в конвейере доставки", что это дает или почему они должны поддерживать эти действия. Обучение и диалог наряду с принятием менталитета "Да, если ..." ускорят развертывание в оперативно значимых средах.



ДНК лучших объединенных сил рождается из возможности рекомбинации систем



От концепции Mosaic Warfare Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов до новой концепции Joint Warfighting, оперативные концепции вооруженных сил США все чаще строятся на идее гибкой рекомбинации систем миссий во все больший набор вариантов цепочки убийств. Но механика этого достигается путем объединения программных систем вместе. Реальность такова, что этот процесс ближе к пересадке органов, чем к игре в строительные блоки. Однако есть несколько ключевых принципов, которые позволяют это сделать, и они начинаются с определения и предоставления интерфейсов, часто называемых интерфейсами прикладного программирования.



Интерфейсы прикладного программирования являются основным механизмом взаимодействия с программным обеспечением. Четко определенные интерфейсы могут снизить риски доступа к данным для программ.



Цель приобретения компетенции для программного обеспечения # 3 подчеркивает этот момент, устанавливая необходимость владения интерфейсами прикладного программирования, даже в большей степени, чем исходный код или исполняемый файл. В конце концов, именно интерфейсы прикладного программирования являются предпосылкой для создания возможностей подсказок и подсказок между различными платформами, а не данные или модели искусственного интеллекта / машинного обучения. Более того, архитектура предприятия со временем будет меняться, а надежный набор интерфейсов прикладного программирования минимизирует последствия вывода из эксплуатации старых архитектур в пользу новых архитектур в программах, срок службы которых измеряется годами. Однако выбор способа определения модульности требует здравого смысла.



Повторяющаяся тема, которую слышат как в государственных, так и в частных корпорациях, заключается в том, что люди, а не технологии, являются наиболее важными активами. Необходимость привлекать, нанимать и удерживать высококлассных технологов означает, что программы должны научиться вести себя как рекрутер программного обеспечения. Руководство Kessel Run осознало бесполезность подбора персонала с помощью правительственных веб-сайтов и намеренно обратилось к социальным сетям, чтобы создать спрос. Kessel Run был изображен как эксклюзивный клуб, частью которого люди должны стремиться стать, даже если это означало отказ от существующего стартапа в области программного обеспечения, чтобы занять государственную должность с уменьшенным компенсационным пакетом.



Цель приобретения компетенций для программного обеспечения № 4 напоминает руководителям программ, что они должны вести себя как рекрутер программного обеспечения, потому что цифровая модернизация требует цифровых талантов.



Используйте современные инструменты, концепции и подходы к заключению контрактов для обеспечения устойчивости



В кругах венчурного капитала Кремниевой долины предоставление программного обеспечения как услуги, обычно путем взимания ежемесячной платы за веб-приложение, предоставляемое в облаке, пользуется популярностью уже более десяти лет. Важнейшей концепцией, лежащей в основе этого успеха, является идея контракта - соглашения об уровне обслуживания, - построенного на показателе, который определяет и количественно измеряет абстрактные понятия, такие как доступность системы. Команды разработчиков используют эти показатели уровня обслуживания для проектирования и эксплуатации системы на определенном уровне, например, на 99,9% безотказной работы. Когда одна организация сотрудничает с другой для предоставления услуги, они заключают соглашение об уровне обслуживания, в котором юридически оговариваются ожидания и финансовые штрафы за несоблюдение определенного уровня обслуживания, например, гарантии безотказной работы.



Цель приобретения компетенций для программного обеспечения № 5 направлена на признание того, что все, что можно легко измерить в уровнях обслуживания, должно быть сильным кандидатом для аутсорсинга, а не тратить время и деньги на внутреннюю индивидуальную разработку. Этот принцип имеет решающее значение, и его стоит расширить.



Бухгалтеры мыслят в терминах электронных таблиц, художники-графики - в терминах макета страницы, а менеджеры проектов - в терминах почтенной диаграммы Ганта, которая изображает результаты в виде ромбов, нанесенных на график относительно ожидаемого времени их прибытия, чтобы помочь планированию производства. Диаграмма Ганта отлично подходит для составления списка задач, зависимостей и этапов и визуализации прогресса на сегодняшний день. Этот инструмент управления проектами оказался незаменимым для координации производственной деятельности по всему производственному цеху в определенный момент времени. В промышленных условиях самое сложное - это не соединить детали, а доставить все детали на завод в нужный момент.



Сама суть программного обеспечения, и в частности DevOps, противоположна. В целом, современное коммерческое программное обеспечение для управления современным предприятием доступно по запросу в формате "программное обеспечение как услуга". Предприятия могут получить доступ ко всему: от современного планирования ресурсов до программного обеспечения для управления жизненным циклом продукта, от систем управления обучением до систем управления человеческими ресурсами. Сложность заключается не в том, чтобы с помощью программного обеспечения доставить все элементы к вехе в календаре, а в том, чтобы соединить их для надежного и быстрого взаимодействия.



Интеграция между различными архитектурами и стилями интерфейса прикладного программирования в сочетании с десятками конкурирующих стандартов программирования приводит к задержкам доставки и влияет на надежность и скорость работы системы. Интеграция программного обеспечения не является аналогом промышленной интеграции ХХ века, и диаграмма Ганта оказалась ненадежным методом управления деятельностью по интеграции программного обеспечения.



Когда программа может четко выразить потребность, включая ее надежность, в показателе уровня обслуживания, и если у известных поставщиков есть возможность соответствовать или превышать эти показатели, тогда первым побуждением программы должно быть передать эту возможность коммерческому поставщику или поставщику двойного назначения. Это позволяет программе сосредоточиться на создании новых решений для трудноопределимых требований, которым существующие поставщики явно не могут соответствовать. Когда процесс производства затруднен, руководителям программ следует стремиться к бриллиантам (на диаграмме Ганта), а когда скорость и надежность передачи данных затруднены, им следует стремиться к уровням обслуживания.



Последним принципом навигации в эпоху, когда "программное обеспечение пожирает мир", является цель приобретения компетенции для программного обеспечения № 6: определение результатов с нулевым доверием в программных приложениях программы. Это означает разбивка программных систем на защищаемые части, чтобы перевести разговор о кибербезопасности с обнаружения уязвимости, означающей полную компрометацию, на тот, при котором действия злоумышленника вызывают активный ответ со скоростью, соответствующей значимости. Разработчики пытаются создать "воздушную брешь" в наиболее важных сетях, следя за тем, чтобы не было подключений к Интернету или внешним системам, через которые могут быть внедрены уязвимости, но даже эти грозные рвы могут быть штурмованы злоумышленниками. Хотя это не является оправданием для отказа от создания мощной защиты, программное обеспечение настолько обширно и динамично, что уязвимости и атаки неизбежны.



В знак признания этого Министерство обороны США опубликовало Стратегию нулевого доверия, но руководители программ также играют определенную роль в создании стимулов для реализации программных приложений, которые изначально демонстрируют устойчивость. Будучи встроенным в структуру кода и конвейера доставки, злоумышленники не могут определить, нарушили ли они защиту приложения при условии "разрешить" или "запретить с контрмерами", что привело к оповещению службы безопасности и возврату неверных и нелогичных данных.



Стратегическое преимущество от улучшения доставки программного обеспечения



Если Министерство обороны приобретет и разработает программное обеспечение в соответствии с этими шестью целями приобретения компетентности для программного обеспечения, с высокоскоростными механизмами доставки, способными к быстрым изменениям, тогда программное обеспечение обеспечит превосходную адаптивность вооруженных сил США по сравнению с их стратегическими конкурентами. Адаптивность не является неотъемлемым свойством программно-определяемых систем. После развертывания программного обеспечения изменение его дизайна и поведения становится чрезвычайно дорогостоящим. Как только код скомпилирован, развернут и отсоединен от цепочки сборки, которая его создала, он становится жестким и устойчивым к изменениям. Вместе эти шесть целевых показателей компетентности в приобретении программного обеспечения обеспечивают противовес.



Устойчивое функционирование фабрики программного обеспечения (целевой показатель компетенции приобретения для программного обеспечения № 1), работающей в системе, которая использует принципы непрерывной авторизации для работы (целевой показатель компетенции приобретения для программного обеспечения № 2), обеспечивает безопасный путь для непрерывного совершенствования программного обеспечения, данных, а также развертывания и обратной связи, необходимых для успешного искусственного интеллекта.деятельность по разведке / машинному обучению. Когда программа владеет своими интерфейсами прикладного программирования (цель приобретения компетенций для программного обеспечения № 3), она имеет возможность экспериментировать с новыми поставщиками, от небольшого выскочки до крупного прайма, постоянно адаптируясь к новым угрозам, не требуя накладных расходов на крупномасштабную пользовательскую интеграцию. Талант (цель приобретения компетенции для программного обеспечения # 4) требуется для создания этих интерфейсов прикладного программирования и для правильного проектирования и создания программных приложений с поддержкой нулевого доверия (цель приобретения компетенции для программного обеспечения # 6). Наконец, те аспекты архитектуры программного обеспечения, которые могут быть легко измерены и доведены существующими поставщиками до четко определенных уровней обслуживания (цель приобретения компетенции для программного обеспечения № 5), позволяют программам максимизировать инвестиции в новые исследования и разработки, а не в обычные ИТ-операции.



Доставка программного обеспечения заключается в том, чтобы доставить нужные фрагменты в нужные места в нужное время. Разъяснение этих целей в области приобретения компетенций для программного обеспечения - еще один шаг вперед, помогающий сообществу приобретателей более эффективно ориентироваться в мире программного обеспечения.



В отчете признается и изучается ценность разнообразия форм - неоднородность программного обеспечения и тот факт, что универсальный подход несовместим с программно-определяемым миром, в котором должен сражаться боец.



Министерству обороны США рекомендовано действовать таким образом, чтобы осознавать, что программное обеспечение, а не устаревшие боевые платформы, контролирует скорость и эффективность современной цепочки убийств и военной дилеммы. И, наконец, Министерство обороны США должно официально признать цифровую триаду программного обеспечения, данных и искусственного интеллекта / машинного обучения равными. Это, по мнению авторов отчета, поможет Министерству обороны найти опору в эпоху, когда программное обеспечение определяет тактику. Источник - zavtra.ru

