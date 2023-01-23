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Китай укрепляется в Средней Азии с помощью новой магистрали, - И.Журенков
12:10 24.01.2023

Иван
Журенков

Власти Киргизии не скрывают ликования: в Бишкеке открылся офис координации ускоренного строительства железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан.
ВБишкеке открылся офис координации ускоренного строительства железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан. Пока китайцы разрабатывают технико-экономическое обоснование проекта, которое должно появиться уже к 1 июня 2023 года.

По словам министра иностранных дел Киргизии Жээнбека Кулубаева, в республику приехали около 200 китайских специалистов, которые приступят к подготовительным работам, связанным с прокладкой железнодорожной магистрали. В конце прошлого года эксперты из КНР уже успели провести полевые работы на маршруте, по которому пройдет железная дорога.

Магистраль, если верить проектным данным, протянется по маршруту Джалал-Абад - Макмал - Арпа - Торугарт - Кашгар. Стоимость проекта оценивается по-разному. Согласно одним источникам, ориентировочно его реализация обойдется в 4,14 миллиарда долларов. Согласно другим, более ранним, - в 2 млрд долларов. Кроме того, есть прогнозы, что если процесс в очередной раз затянется, а такое в прошлом уже бывало, то сумма может вырасти до 8 млрд долларов, что серьезно затруднит поиск инвесторов, готовых вложиться в этот проект.

В самой Киргизии власти не скрывают ликования по поводу этой трассы. По словам президента республики Садыра Жапарова, строительство обеспечит Киргизии выход к морю и сделает ее железную дорогу транзитной, что даст большие возможности для экономического развития. Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что проект нужен его стране "как воздух и вода".

По словам экс-директора Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества Кубата Омурзакова, когда железная дорога будет построена, путь из Китая на Ближний Восток и в Южную Европу сократится примерно на 900 км, а сроки доставки товаров уменьшатся на 7–8 суток, при этом откроется доступ к портам Персидского залива.

"Для Китая это более быстрая доставка его товаров в Европу, на Ближний Восток и к портам Персидского залива при одновременном снижении транспортных издержек. Производители Узбекистана получают доступ к региональным рынкам Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Как и Кыргызстан, он становится транзитной страной, имеющей безопасные и востребованные коридоры для транзита пассажиров, товаров и грузов", - цитирует Омурзакова издание "Вечерний Бишкек".

Китай получает возможность снизить зависимость от российских маршрутов и поддерживать устойчивую железнодорожную торговлю с государствами Европейского союза. Есть прогнозы, что новый железнодорожный маршрут может привлечь 10–15% грузов с казахстанско-российской границы на новую железную дорогу, что обернется новыми экономическими убытками для РФ.

Садыр Жапаров сетует, что "до сих пор никто не смог объяснить российской стороне", что дорога крайне важна для Киргизии. Но, говорит он, ему наконец-то удалось договориться с российскими властями и Москва будто бы не против появления новой железнодорожной ветки. Впрочем, возможно, дело вовсе не в дипломатическом искусстве киргизского президента. Гораздо логичнее предположить, что свою роль сыграли антироссийские санкции, которые изменили отношение Москвы к восточному направлению.

Отметим также, что и в самой Киргизии далеко не все радуются возможному появлению этой железной дороги. Как отмечают эксперты, дорога пройдет в высокогорной местности, а стало быть, ее строителям не обойтись без возведения мощных железобетонных конструкций, которые могут пострадать в случае землетрясения: сейсмическая активность не редкость в Киргизии. Кроме того, экологи не исключают того, что появление железной дороги может стимулировать разработку расположенных рядом с ней месторождений, что может также сказаться на состоянии окружающей среды.

"Проект затевается в интересах стран-участниц, в первую очередь Китая, - рассказал ИА REGNUM ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. - Какую-то часть грузооборота России с Китаем он на себя оттянет. КНР получает прямой канал поставок в Центрально-Азиатские республики. Причем не только в них. Эта транспортная ветка будет иметь выход и на другие транспортные системы. И естественно, это будет продвижение во все близлежащие страны. В том числе и в Россию, потому что РФ тоже связана транспортными магистралями с этими республиками. Так что, с одной стороны, мы какие-то выгоды упускаем, но что-то и приобретаем", - сказал Колганов.

"Если бы мы в свое время озаботились реконструкцией Транссибирской магистрали и БАМа с тем, чтобы сделать из них хорошие скоростные линии с автоматизированной диспетчеризацией грузов, то нам бы такие проекты были не страшны, потому что мы бы все равно держали в своих руках главный транзитный путь в Европу. Да и в Среднюю Азию тоже", - сказал экономист.

По его словам, теперь Китай с помощью этой железной дороги укрепит свое влияние в Центральной Азии.

"И он уже давно это делает. И железная дорога КНР - Киргизия - Узбекистан - только один из его шагов в этом направлении. Но тут уж, как говорится, у кого сильные экономические позиции, к тому страны победнее и тянутся. Россия в принципе против быть не могла и не может. Она может только выражать сожаление или неодобрение, - говорит Колганов. - Но в нынешней ситуации нам не стоит слишком уж наступать на мозоли ни центральноазиатским странам, ни Китаю. Лучше все-таки поддерживать отношения более дружеские и, может быть, в чем-то уступать".

23 января 2023
Иван Журенков

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674551400


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