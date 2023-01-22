Многополярные цели: смогут ли страны ЕАЭС снизить валютные риски

12:16 24.01.2023 Эксперты признают, что создание межгосударственных платежных систем займет не один год



Софья Смирнова



Президент России Владимир Путин назвал одной из актуальных задач для ЕАЭС - сокращение использования иностранных валют в сделках внутри организации. По мнению главы государства, отказ от иностранных валют в пользу расчетов в национальных денежных единицах, а также использование национальных платежных систем помогут нивелировать экономические риски. Таким образом, внутри союза останутся и капитал, и инвестиции. О перспективах взаимодействия национальных платежных систем и взаимных выгодах - в материале "Известий".



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Острый вопрос



Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность создания собственного Евразийского рейтингового агентства, которое бы оценивало и обслуживало экономическую активность внутри союза. Также российский президент призвал развивать научно-технический потенциал, чтобы уйти от технологической зависимости от Запада.



Приоритеты, озвученные главой государства, необходимы для превращения ЕАЭС в один из центров многополярного мира. Снизить валютные риски можно через создание межгосударственной расчетной (платежной) системы, полагает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.



- По замыслу российских властей, она послужит вехой в части отказа от расчетов в долларах или евро во взаимной торговле. Но эта тема в РФ весьма политизирована. Россия создала свою систему "Мир", которая пока не слишком надежно работает даже в дружественных странах. Теоретически можно создать ее межгосударственный аналог и в расчетах. Но чем больше стран туда будут включаться, тем больше согласований это потребует на национальных уровнях и тем более растянутым по времени будет сам процесс, а значит, и более затратным, - отмечает эксперт.



По мнению эксперта, уход от валютных рисков особенно остро стоит сейчас для России, ведь ее международные резервы оказались замороженными, а платежные операции в недружественных валютах сильно затруднены.



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- По большому счету, подрыв доверия к доллару и евро особенно жестко сказался на России на фоне начала СВО на Украине, - продолжает он. - Остальные развивающиеся страны больших проблем с мировыми резервными валютами сейчас не испытывают.



Доля доллара и евро в системе международных расчетов, скорее всего, будет постепенно снижаться по мере роста экономик развивающихся стран, прогнозирует собеседник "Известий".



- Однако на создание наднациональных валют или межгосударственных платежных систем обычно уходят долгие годы, если не десятилетия. Очень много вопросов, которые необходимо решить. Например, новая валюта должна обеспечить стопроцентную ликвидность с возможностью мгновенной ее конвертации в любом банке или обменном пункте мира на любые иные деньги, банкноты или монеты; беспроблемность открытия депозита (вклада) в любом серьезном банке мира именно в этой валюте; возможность свободной покупки оптовых партий разнообразных биржевых товарных фьючерсов на любой из крупнейших товарных бирж мира. Все эти вопросы требуют колоссальных людских и финансовых затрат, - резюмирует Александр Потавин.



Ничего невозможного



Антироссийские санкции практически отрезали Россию от глобального рынка капитала, и стоит вопрос создания единой валюты или единых национальных платежных систем, внутри которых трансакции будут безопасны, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.



- Этот шаг во многих смыслах ресурсозатратен и рискован, но экономически оправдан и может сработать. На мой взгляд, путь наименьшего сопротивления в данном случае - продвигать и усиливать потенциал Национальной системы платежных карт или создавать нечто новое на базе НСПК, поскольку есть инфраструктура. Переход на использование единой валюты при этом не должен быть болезненным - на данный момент свыше 70% трансакций проходит с участием национальных валют стран ЕАЭС, - поясняет аналитик.



В то же время, с точки зрения эксперта, реальные объемы и востребованность единой валюты и платежной системы неясна в условиях новых реалий.



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- Дело в том, что Федеральная таможенная служба больше не публикует данные по товарообороту с другими странами. Мы можем оценивать лишь приблизительно - по данным от таможенных органов стран-контрагентов. Потенциал нововведения также следует оценивать осторожно, с оглядкой на вероятные санкции в отношении тех, кто пойдет на предложение России. Хотя, на мой взгляд, все самое плохое, что Запад смог предложить нашей стране, уже случилось, - добавила она.



По оценке собеседницы, сложно сказать, когда получится запустить принципиально новую валюту.



- 2024 год - цифра утопическая: слишком большая работа предстоит (например, пока не получено даже формального согласия с тезисами президента РФ от стран - участниц ЕАЭС). Впрочем, подобные заявления для структур и глав государств, входящих в ЕАЭС, - это сигнал поторопиться, так что нельзя говорить, что это в принципе невозможно, - заключает Юлия Макаренко.



Все средства хороши



В условиях санкционного давления снижение зависимости от валют недружественных стран является очень важной задачей, утверждает доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров.



- В этом плане разумны все инструменты: и создание цифрового рубля (возможно, с участием дружественных стран), и перевод торговых операций в расчеты с использованием национальных валют, и формирование наднациональных валют (как это объявили Аргентина и Бразилия). Все эти меры могут снизить валютные риски. Конечно, первым шагом должна быть интеграция национальных платежных систем, - заметил эксперт.



Однако надо понимать, что каждый из таких шагов сопряжен с трудностями, добавляет Столяров.



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- Достаточно вспомнить, с какими проблемами столкнулась трансграничная экспансия платежной системы "Мир". На сегодня на доллар приходится около 80% валютных расчетов, и так просто он свои позиции не сдаст. Что касается единой валюты, то здесь, помимо чисто технических и экономических трудностей, возникает вопрос политический: насколько страны, входящие в тот или иной блок, готовы будут отдавать часть своего суверенитета, а это неизбежно. Эти сложности видны на примере интеграции России и Белоруссии. Что же касается создания наднациональной валюты, то, как мне кажется, это вопрос не одного года, - оценивает Андрей Столяров.



Можно подождать



Потребность в общей валюте сейчас не является критической, уверен эксперт ИК "ИВА Партнерс" Артем Клюкин.



- Ее создание сразу же поставило бы вопрос об эмиссионных правах, а учитывая то, что российская экономика существенно больше экономик остальных стран союза, любое решение было бы невыгодным для нашей страны. Вспомните хотя бы проблемы Еврозоны, вызванные ростом долга Греции, Италии и Испании, - уточняет он.



По мнению аналитика, сегодня системы электронной торговли позволяют оперативно осуществлять расчеты в национальных валютах, покупая и продавая валюту на бирже в режиме реального времени.



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- Рубль в этой системе, конечно, будет пользоваться повышенной ликвидностью, что не очень выгодно для наших экспортеров, которым нужен низкий курс. Но это все-таки лучше для экономик стран союза, чем отчисление процентов с каждой сделки американским банкам и риск того, что долларовые активы могут быть в любой момент изъяты. Кроме того, повысится и ликвидность валют остальных стран союза, которая сейчас минимальна, - рассуждает Артем Клюкин.



Потенциал есть, базы нет



Безусловно, для дальнейшей экономической интеграции стран внутри ЕАЭС необходимо снижать их зависимость от использования иностранных валют и расширять возможность расчетов в национальных валютах государств - членов союза, говорит руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.



- Снижению валютных рисков может способствовать активизация усилий ЦБ РФ, институтов развития (ВЭБ.РФ и пр.) и ЕЭК по созданию альтернативных способов расчетов. Первый - создание регуляторной возможности по расчету резидентами ЕАЭС по своим внешнеторговым контрактам и между собой за счет криптовалют, второй - создание стейблкоина для межгосударственных расчетов между банками ЕАЭС. В этом вопросе наиболее консервативной позиции придерживаются Россия и Армения, а наиболее прогрессивной - Киргизия, Казахстан и Белоруссия (в рамках режима парков высоких технологий), - говорит она.



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Задачу усложняют различия в подходах к применению валютных ограничений. Например, в России, Белоруссии и Казахстане существует контроль за исполнением внешнеэкономических сделок в рамках валютного законодательства и ограничения по зарубежным счетам, в то время как в Армении и Киргизии соответствующие ограничения не применяются. По мнению эксперта, разговоры о единой валюте внутри ЕАЭС преждевременны.



С ней согласен и Сергей Рекеда, доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции Института права и национальной безопасности РАНХиГС:



- Об общей валюте в ЕАЭС сейчас речи не идет, да и экономики не готовы в полной мере. То есть ввести по политическим мотивам единую валюту теоретически было бы возможно в случае консенсуса по этому вопросу среди стран Евразийского экономического союза, но для экономик стран "евразийской пятерки" это было бы болезненно в силу пока еще недостаточной интегрированности. Поэтому оптимальная цель, которая изначально была "вшита" в ЕАЭС - максимальное снижение доли доллара и евро при использовании во взаимной торговле и максимальное использование национальных валют (де-факто - российского рубля), - объясняет специалист.



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Экономист считает перспективным внедрение электронной коллективной расчетной единицы для многосторонних расчетов внутри ЕАЭС (по аналогии с "переводным рублем" в Совете экономической взаимопомощи или с электронным ЭКЮ в Европейском союзе).



По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артема Голубева, валюты ЕАЭС пока не отличаются устойчивостью, а риски девальвации остаются высокими.



- Это, в свою очередь, может сдерживать желание бизнеса переводить все расчеты в национальные валюты. Национальная платежная система из всех стран ЕАЭС есть только у России, поэтому взаимодействие с другими странами возможно в формате присоединения их к ней, - резюмирует он. Источник - Известия

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