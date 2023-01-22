Коран теперь публично жгут и в Гааге. Демократия, однако...

12:27 24.01.2023

Посла Нидерландов в Анкаре вызвали в МИД Турции в связи с осквернением радикалом Корана в Гааге



В МИД Турции проинформировали, что посла Нидерландов в Анкаре вызвали в ведомство из-за публичного осквернения Корана в Гааге. Об этом сообщает РИА Новости.

Акцию устроил 23 января в Гааге руководитель праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд. Он порвал священную книгу и сжег несколько страниц.



"Посол Нидерландов в Анкаре был вызван в МИД Турции, ему выражены жесткие протест и осуждение этого подлого и отвратительного деяния ", - указали в турецком дипломатическом ведомстве. Также в МИД Турции отметили, что требуют принять меры в отношении радикала и не допускать в перспективе подобных явлений.

Ранее 21 января акцию с сожжением Корана провел с разрешения шведских властей в Стокгольме лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан. Внешнеполитическое ведомство Турции в связи с этим указало, что акция является свидетельством проявления исламофобии, дискриминации и ксенофобии в Европе.