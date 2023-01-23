Вопреки указу Рахмона. В Таджикистане вновь ограничивают подачу электроэнергии

14:26 24.01.2023

В регионах страны вновь начали подавать свет с ограничениями. Напомним, 11 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон велел снять ограничения на свет. Лимит сняли, но лишь на несколько дней.



На отсутствие света в домах жалуются жители практически всех регионов страны. В частности, жалобы поступают и в редакцию "Азия-Плюс".



Так, жительница селения Джавонон Гиссарского района Ганджина Азизбекова пишет, что вопреки указу президента, в их районе в этот мороз отключают свет.



"В частности, на 8-ой линии. В нашем селении проходит несколько линий. Но они почему-то отключают 8-ю линию а на соседней 7-ой линии свет есть 24 часа. На вопрос о распоржении президента об отмене лимита, говорят: "Куда хотите жалуйтесь. Хотим, дадим, не хотим, не дадим". Вот так уже третий день в этот холодный период мучаемся со светом.



Хотим, чтобы с вашей помощью все было по справедливости. Если в стране есть лимит, пусть отключает везде, если нет, то почему тогда на одной линии свет горит 24 часа, а на другой мучаются? Пожалуйста, опубликуйте мое письмо".



Хатлон полностью вернулся к лимиту

Чтобы проверить, насколько поручение гавы государства выполняется, региональные корреспонденты "Азия-Плюс" связались с жителями районов.



Так, по Хатлонской области многие говорили о том, что ограничения сняты и свет поступает в дома почти постоянно. В доме жительницы Шахритуского района Алфии Мирзорахматовой во время лимита свет отключали каждый день с 23 часов до пяти часов утра. Потом, как сняли лимит, электричество было постоянно, лишь "иногда днем отключали на час-полчаса, но с 19 января вновь начали отключать в соответствии с прежним графиком".



Жители районов Кубодиена, Дусти, Джайхуна, Балхи и Кушониена сообщают, что после поручения президента лимит у них сняли не полностью, лишь сократили с шести часов до трех.



Профильные ведомства связывают отключения с авариями на линиях.



Так, главный инженер энергетических сетей Бохтарского района Раджабали Бояков сообщил корреспонденту "Азия-Плюс", что в январе потребность в электроэнергии в зоне их обслуживания увеличилась.



"По сравнению с прошлым годом, ежесуточная потребность электроэнергии увеличилась с 2,5 млн кВт до 9,6 миллион кВ. Только в городе Бохтар потребность на электроэнергию выросла более чем на 600 кВт в сутки. Например, в прошлом году потребность города Бохтар составляла от 700 до 1 миллион кВт, сегодня – 1,6 миллион кВт в день.



В связи с этим происходит нагрузка и случаются аварии на линиях электропередач и в трансформаторах. Это еще при том, что общеобразовательные учреждения и детсады не работали. В основном, электричество использует население. В городе нет системы отопления и все греют дома электричеством", - сказал Бояков.



Также он сообщил, что почти все электролинии в их регионе служат уже более 50-60 лет и, соответстенно, устарели. Они не выдерживают подобных нарузок.



"Но все наши аварийные службы работают круглосуточно и мы стараемся своевременно устранять аварии", - отметил он.



Сегодня лимит вернулся по всей Хатлонской области. С 19 января график ограничений подачи электроэнергии был возобновлен – с 11 часов ночи до пяти утра. Не обходится и без дневных отключений "в связи с авариями на линиях".



В других районах также жалуются

Много жалоб на отсутствие света можно увидеть и в социальных сетях. Жалуются жители разных регионов и все они при этом задаются вопросом, почему не выполняется поручение глаы государства?



Так, житель Айнинского района сообщает о том, что 20 сентября свет им отключили с 17:30 до пяти утра. "В такие холодные периоды жизнь в кишлаках становится очень тяжелой. Надеюсь мою информацию распространят", - пишет он.



Другой пользователь соцсетей пишет, что он жиет в Хуросонском районе и им также стали выключать свет в ночное время, хотя в это время жители больше всего нуждаются в тепле, так как температура на улице максимально спадает.



"Работники "Барки Точик" не подчиняются приказу президента страны и опять стали вводить лимит. Их справочные не отвечают, мы так и не смогли с ними связаться", - пишет он.



"Здравствуйте. Президент страны, уважаемый Эмомали Раҳмон 11 января сказал, чтобы везде в стране был снят лимит, 17 января руководство "Барки Точик" завило, что нигде лимита нет, но у нас уже три дня как выключают свет. Мы являемся жителями джамоата Киблаи района Рудаки", - пишет другой пользователь сети.



Аналогичные сообщения поступали от жителей районов Шахринав, Шахритус, Бободжон Гафуров, Кубодиен, Муминабад, Восеъ, Хуросон, а также городов Исфара, Гулистон, Пенджикент, Нурек и некоторых районов Душанбе, в частности, района Шохмансур.