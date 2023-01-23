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Арестован за аферы с землей глава Раштского района Таджикистана Набизода (Мукими)
14:41 24.01.2023

главу Раштского района и одного из его подчиненных задержали по подозрению в коррупции

Они подозреваются в незаконном выделении земельных участков предпринимателям.
Председатель Раштского района Рахимджон Набизода (Мукими)

Сотрудники Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана задержали председателя Раштского района и руководителя аппарата райадминистрации по подозрению в коррупции.

Источники Радио Озоди сообщили, что глава Раштского района Рахимджон Набизода (Мукими) и председатель аппарата районной администрации Холмухаммад Ортиков подозреваются в незаконном выделении земельных участков и получении взятки.

Доверенный источник Радио Озоди в антикоррупционном ведомстве сообщил 23 января, что председатель Раштского района и глава аппарата райадминистрации были задержаны накануне в своих рабочих кабинетах в присутствии свидетелей.

"В Агентство поступила жалоба, что глава района занимается продажей земельных участков и незаконно предоставляет предпринимателям участки под строительство в райцентре. Ранее был выявлен факт незаконного выделения земельного участка, сейчас же глава района был задержан при получении взятки в размере 10 тыс. долларов. Взятку ему должен был передать посредник – глава аппарата райадминистрации. Оба чиновника задержаны при передаче взятки", - рассказал источник Радио Озоди.
Сообщение о задержании председателя Раштского района и его подчиненного было опубликовано 23 января на фейсбуковской странице местного активиста Саъдулло Худоерова.

В Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана и других госструктурах не подтвердили, но и не опровергли сообщение о задержании главы Раштского района.

Тем временем, другой источник Радио Озоди сообщил, что глава Раштского района Рахимджон Набизода (Мукими) вскоре был освобожден, поскольку имеет депутатский иммунитет как член Маджлиси Милли (верхней палаты парламента), а против председателя аппарата райадминистрации Холмухаммада Ортикова возбудили дело о мошенничестве.

"В настоящее время глава аппарата райадминистрации находится в изоляторе временного содержания, начато расследование", - добавил источник, который предпочел остаться неназванным.

Рахимджону Набизода (Мукими) – 61 год. В прошлом он работал руководителем райфинотдела и первым заместителем председателя Раштского района. С 2019 года – председатель Раштского района.

64-летний Холмухаммад Ортиков с 2017 года работает председателем аппарата Раштской райадминистрации. До этого он был заведующим районным отделом образования.

В Таджикистане ежегодно возбуждаются десятки уголовных дел против чиновников, занимающихся махинациями с выделением земли, но количество преступлений в этой сфере не уменьшается.

Несколько лет назад президент страны Эмомали Рахмон назвал коррупционный рынок торговли землей "неизлечимой болезнью" Таджикистана.

В 2020 году экс-мэр города Куляб Бахром Иноятзода был приговорен к 12 годам колонии. Суд признал его виновным, в частности, в злоупотреблении властью, получении взятки в крупном размере и незаконном предоставлении земельного участка. Иноятзода отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что дело против него было сфабриковано.

Антикоррупционное ведомство Таджикистана, по мнению местных экспертов, сосредоточилось на задержаниях мелких чиновников и госслужащих: их легче ловить, доказать вину, за ними практически никто не стоит.

Эксперты считают, что выявленные преступления и правонарушения совершенно не отражают реальную картину с коррупцией в стране, которая носит, по утверждению аналитиков международной организации Transparency International, "глубоко системный характер".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674560460


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