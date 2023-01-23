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14:59 24.01.2023
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
По его данным, ко Дню соборности Украины казахская диаспора при содействии посольства РК открыла в городе пункт обогрева рядом с памятником влюбленным у станции метро "Архитектора Бекетова".
Жители и гости Харькова могут подзарядить гаджеты и выпить горячего чая.
Это третья по счету "юрта несокрушимости".
Ранее представители казахской диаспоры в Украине установили аналогичные в Буче и Киеве.