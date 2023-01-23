Казахстанцы установили вна Украине третью "юрту несокрушимости" - в Харькове

14:59 24.01.2023

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



По его данным, ко Дню соборности Украины казахская диаспора при содействии посольства РК открыла в городе пункт обогрева рядом с памятником влюбленным у станции метро "Архитектора Бекетова".



Жители и гости Харькова могут подзарядить гаджеты и выпить горячего чая.



Это третья по счету "юрта несокрушимости".



Ранее представители казахской диаспоры в Украине установили аналогичные в Буче и Киеве.