 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.01.2023
17:33  Действующая глава КазМинздрава Ажар Гиният написала заявление в полицию на... экс-замминистра Олжаса Абишева
17:14  Токаев перепрошил Казахский Сенат: уволил 10 сенаторов, 6 назначил и 4-х... - переназначил
15:36  Понятие Турана в геополитических концепциях евразийцев 1920-х годов, - Максим Медоваров
15:32  Есть ли у Европы "прививка от 1917 года"?
15:16  В Иране пообещали ответные санкции Великобритании и Евросоюзу
14:59  Казахстанцы установили вна Украине третью "юрту несокрушимости" - в Харькове
14:41  Арестован за аферы с землей глава Раштского района Таджикистана Набизода (Мукими)

14:26  Вопреки указу Рахмона. В Таджикистане вновь ограничивают подачу электроэнергии
14:23  Почему Росчиновники откровенно саботируют возвращение соотечественников на Родину? - Владимир Малышев
12:27  Коран теперь публично жгут и в Гааге. Демократия, однако...
12:16  Многополярные цели: смогут ли страны ЕАЭС снизить валютные риски
12:13  Еще недавно один из самых лояльных партнеров США может стать членом БРИКС
12:10  Китай укрепляется в Средней Азии с помощью новой магистрали, - И.Журенков
11:42  Война цивилизаций. Западная цивилизация против Русской, - "Завтра"
11:29  США: новое оружие для мирового лидерства. Бесконечная гонка
10:16  Франция крепко бурлит. 200 городов в протесте, - В.Прохватилов
10:14  Китай готовится к ускорению в экономике, - В.Пироженко
09:43  Туркменистан возобновил поставки природного газа в Узбекистан
09:21  "Последовательницы Тумарис". В Узбекистане появилась новая структура, которая будет отслеживать поведение девушек
09:07  "Новый Казахстан"... Бла-бла-буль, - Р.Рысмамбетов
08:55  Казнефтяники "Каражанбаса" и "Каламкаса" опять бурлят и бунтуют
08:51  Вырвется ли европейская корова из американского намордника? - СП
00:44  Иран шантажирует Европу отказом от "ядерных" правил, - Игорь Субботин
00:29  Туркменское двоевластие выглядит по-домашнему, - А.Дубнов
00:11  Американцы хотят вытеснить Россию и Катар с газовых рынков, - А.Комраков
00:03  Украина в центре спекулятивной горячки. - В.Катасонов
Понедельник, 23.01.2023
23:23  Путин снова перетасовал военное командование
20:15  В Восточном Казахстане запущен новый урановый проект - аффинаж закиси-окиси
19:16  В поисках смыслов. Казахстан готов к очередным внеочередным выборам, - Данияр Ашимбаев
18:11  БандерАрмия откатывается к Запорожью
17:39  Американские корпорации требуют войны в Европе
17:14  Партия власти проиграла выборы на Тайване. Почему это произошло и что это означает для Китая?
17:03  Россия планирует построить в Кыргызстане 9 школ... кому, зачем?!
17:02  Как Таджикистан теряет каждый пятый киловатт-час
17:00  Водоснабжение Душанбе: почему трубы разрываются?
14:45  Алишер Усманов объявил об "уходе на пенсию" в РФ
14:05  ЭкономБум. Казахстанские нечитаемые газеты слиты в единый блок-бренд
13:22  Без послов. Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией
13:04  "Милли Лидер". Новый закон "О Национальном лидере Туркменистана" (текст)
12:36  Весь Пакистан сегодня с утра сидит без света. Сбой в системе
12:35  FT: многополярный мир ставит под угрозу непомерное преимущество доллара
12:34  Минкульт Кыргызстана обратился в суд с иском о закрытии радио "Азаттык"
12:27  Период независимых стран завершен, а постсоветского пространства еще нет, - О.Айрапетов
11:49  Елбасы.net: в Казахстане демонтировали статус клана Назарбаева и сближаются с Турцией
11:46  Как не задохнуться? Смог убивает Бишкек, но чиновники ничего не делают, - 24.kg
10:29  Сбежавшего в Израиль недопосаженного академика Мау все-таки уволили из ректоров Путинской академии госслужбы
10:26  Могучий старик ничего не помнит... В частном домике Байдена нашли новую партию "забытых" совсекретных документов
09:26  "Китай – это второсортная держава"? Запад продолжает вести информационную войну, - СП
08:57  Задержан за взятки начальник департамента информатизации Минобороны Казахстана
00:48  Афганская кампания разведчика Берегового: Под огнем противника, под грузом доносов
00:41  Поймали в нейросети: что такое генеративный ИИ и почему он появился везде
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Иране пообещали ответные санкции Великобритании и Евросоюзу
15:16 24.01.2023

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

В Иране резко раскритиковали новые санкции Евросоюза и Великобритании и пообещали в ближайшее время объявить об ответных мерах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление иранского МИД.

По словам представителя министерства Нассера Канани, новые меры ЕС и Великобритании показывают неспособность понять реалии Ирана. Он назвал эти санкции "знаком отчаяния и разочарования", добавив, что "в ЕС и Великобритании понимают, что они не повлияют на решимость иранского народа противостоять иностранному вмешательству".

В связи с этим Иран имеет право на ответные меры "в отношении нарушителей прав человека и сторонников терроризма в ЕС и Великобритании", о которых объявит в ближайшее время, предупредили в МИД.

Напомним, Совет ЕС накануне объявил о дополнительных санкциях против Ирана из-за нарушений прав человека в этой стране. В тот же день санкции против Ирана ввела и Великобритания.

Напомним, массовые протесты охватили Иран в середине сентября 2022 года. Тогда в иранской больнице скончалась 22-летняя Махса Амини. Девушка была задержана полицией нравов за непокрытую голову. Точная причина смерти девушки остается неизвестной. Но по наиболее распространенной версии, ее гибель стала следствием жестокого избиения силовиками за отказ носить хиджаб. В полиции, правда, настаивают на том, что девушка умерла от сердечного приступа.

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674562560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Жогорку Кенеша Кыргызстана
- 23 января состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Месторождения золота, угля, железа и меди возвращены в собственность государства
- Второй после президента: кто из депутатов не вернется в Мажилис после 19 марта?
- Инфляция "съела" инвестдоход активов ЕНПФ в 2022 году
- Итоги МСХ: рекордные показатели зафиксированы по нескольким направлениям АПК
- В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за 2022 год
- Какие обращения поступают в Конституционный Суд от граждан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  