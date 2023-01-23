В Иране пообещали ответные санкции Великобритании и Евросоюзу

15:16 24.01.2023

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В Иране резко раскритиковали новые санкции Евросоюза и Великобритании и пообещали в ближайшее время объявить об ответных мерах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление иранского МИД.



По словам представителя министерства Нассера Канани, новые меры ЕС и Великобритании показывают неспособность понять реалии Ирана. Он назвал эти санкции "знаком отчаяния и разочарования", добавив, что "в ЕС и Великобритании понимают, что они не повлияют на решимость иранского народа противостоять иностранному вмешательству".



В связи с этим Иран имеет право на ответные меры "в отношении нарушителей прав человека и сторонников терроризма в ЕС и Великобритании", о которых объявит в ближайшее время, предупредили в МИД.



Напомним, Совет ЕС накануне объявил о дополнительных санкциях против Ирана из-за нарушений прав человека в этой стране. В тот же день санкции против Ирана ввела и Великобритания.



Напомним, массовые протесты охватили Иран в середине сентября 2022 года. Тогда в иранской больнице скончалась 22-летняя Махса Амини. Девушка была задержана полицией нравов за непокрытую голову. Точная причина смерти девушки остается неизвестной. Но по наиболее распространенной версии, ее гибель стала следствием жестокого избиения силовиками за отказ носить хиджаб. В полиции, правда, настаивают на том, что девушка умерла от сердечного приступа.