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Есть ли у Европы "прививка от 1917 года"?
15:32 24.01.2023

24 января 2023,

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+
Власти ЕС изо всех сил набираются решимости перейти от заморозки российских активов к их конфискации и передаче Украине.

Позиция Германии по этому вопросу практически не отличается от условий, которые Берлин выдвигал для передачи Украине танков Leopard 2.
Расширение санкций против России становится все более сложным делом, признал глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью испанской газете El Mundo. При этом он назвал "принципиальным вопросом" судьбу замороженных в ЕС российских активов с учетом возможности "их конфискации и использования для оплаты восстановления Украины".

По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили €300 млрд активов Центробанка РФ и до €20 млрд активов российских бизнесменов. Шарль Мишель отметил, что уже в течение нескольких месяцев он призывает "что-то с ними сделать в соответствии с правовыми принципами", хотя, по его словам, это "совсем непросто" и у ЕС нет очевидного плана действий.

В еще одном интервью Шарля Мишеля, которое он дал в понедельник газете Financial Times, глава Евросовета подчеркнул, что рассчитывает на активизацию усилий лидеров стран ЕС, которые должны "придать новый импульс" дискуссиям о направлении средств из замороженных активов Банка России на поддержку Украины. В какой-то степени его ожиданиям отвечают власти Эстонии, которые пообещали уже к концу января представить юридический план, позволяющий начать передачу Киеву замороженных активов. Правда, в Эстонии на принадлежащих россиянам счетах заблокировано всего лишь не более €20 млн.

Также в понедельник глава МИД Мальты Ян Борг рассказал изданию Politico, что хотя в самой его стране заморожены российские активы на еще меньшую сумму (всего €200 тыс.), мальтийские власти в рамках санкционной политики Евросоюза поделились с другими входящими в него странами информацией, которая позволила заморозить активы РФ более чем на €100 млн, причем это были не только банковские счета, но и имущество, в том числе сухогрузы и яхты.

Как выяснилось на прошлой неделе, инициатором заморозки активов Центробанка, а также отключения России от SWIFT в начале 2022 года выступил занимавший тогда пост премьера Болгарии Кирилл Петков. В расследовании газеты Die Welt говорится, что многие главы государств в ходе разгоревшейся дискуссии высказывали сомнения насчет необходимости такого шага, но в итоге Еврокомиссия все же поддержала инициативу болгарского политика.

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Теперь, когда обсуждается уже не заморозка, а конфискация активов и передача их третьей стороне, насчет этого появляются новые возражения. В частности, в Швейцарии, которая не входит в ЕС, но в прошлом году поддержала санкции против России. В этой стране заблокированы российские активы на суму около $8 млрд и 15 объектов недвижимости, а в санкционный список включены 1368 физических лиц и 171 компания и организация.

Как следует из публикации новостного портала Swiss Info, швейцарские банкиры теперь опасаются, что если дело дойдет до ограничения прав собственности, это станет началом конца их страны как международного финансового центра. При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не скрывает, что на его страну сейчас оказывается большое давление. Отвечая на вопрос о возможной конфискации российских активов, он отметил: "Право на собственность является базовой ценностью, это право не менее важно, чем свобода слова. Теоретически и то, и другое можно ограничить, но мы должны подумать, как это сделать, не скатываясь в средневековье". Кассис не исключил, что для решения этого вопроса может потребоваться референдум.

Примечательно, что позиция Германии по этому вопросу практически не отличается от условий, которые, согласно данным западных СМИ, Берлин выдвигал для передачи Украине танков Leopard 2. Еще в первые дни января агентство Bloomberg сообщило, что правительство Олафа Шольца видит возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Украины в случае, если аналогичным образом поступят другие страны из числа союзников Германии.

По данным источников Bloomberg, глава МИД ФРГ Анналена Бербок настаивает на том, чтобы "Россия заплатила за нанесенный Украине ущерб", и считает необходимой конфискацию как минимум части из замороженных в Германии активов российских физических и юридических лиц на общую сумму €5,046 млрд. В то же время министр финансов Германии Кристиан Линднер занимает более осторожную позицию, считая, что это создало бы опасный прецедент и спровоцировало проблемы юридического характера для европейских стран и их союзников.

Что касается Соединенных Штатов, то похоже, что там не собираются ждать, пока в Европе закончатся все споры. Глава рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подсанкционных российских активов Эндрю Адамс в конце прошлой недели заявил, что вашингтонская администрация намерена начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины уже в ближайшее время.

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Российское посольство в Вашингтоне незамедлительно опубликовало заявление по этому поводу, в котором подчеркивается, что такой шаг станет опасным прецедентом, дискредитирующим финансовую систему США и безопасность долларовой юрисдикции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил о том, что попытки конфисковать российские активы незаконны с точки зрения международного права и будут иметь последствия для любых стран, которые поддержат эту идею.

Предложения в ответ конфисковывать и национализировать имущество ушедших из России иностранных компаний в понедельник в интервью РБК прокомментировал глава "Норникеля" Владимир Потанин, который в 1996–1997 годах занимал в российском правительстве пост первого вице-премьера. По его словам, конфискация активов разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит. При этом Россия, по мнению Потанина, обладает "прививкой 1917 года" от подобных действий.

В России в последнее время также звучит все больше призывов отбирать собственность у людей, уехавших за границу после начала СВО. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить Уголовный кодекс нормами о конфискации имущества граждан, покинувших страну, за действия, подпадающие под реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в свою очередь предложила использовать это имущество для обеспечения жильем детей-сирот.

Потанин выступил резко против конфискации имущества у уехавших из страны россиян. Он уверен, что не нужно наказывать тех, кто работает на экономику России из-за границы: "Вообще надо с этой демагогией кончать. Людей, которые вредят и наносят ущерб нашей стране здесь или там, надо судить, доказывать их вину и соответствующим образом по закону наказывать. А тех, кто по-другому думает, надо оценивать по вкладу в общее дело".

Напомним, что еще в прошлый четверг Дмитрий Песков заявил журналистам, что тема конфискации имущества уехавших из страны россиян не обсуждалась президентом РФ Владимиром Путиным с парламентариями и у Кремля нет выработанной позиции на этот счет. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также отметил, что предложения о конфискации имущества уехавших "без состава уголовного преступления неконституционны".

Михаил Макаров

Источник - rosbalt.ru
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