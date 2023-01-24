Понятие Турана в геополитических концепциях евразийцев 1920-х годов, - Максим Медоваров

15:36 24.01.2023 ПОНЯТИЕ ТУРАНА В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ ЕВРАЗИЙЦЕВ 1920-Х ГОДОВ



24.01.2023

Максим Медоваров

Парное понятие Ирана и Турана претерпело множество модификаций в истории. Его классическое употребление связано со средневековым персидским эпосом, в частности, у Фирдоуси. В этом случае Иран понимается как государство оседлых земледельцев, а Туран – как мир кочевников Средней Азии (в древности – ираноязычных, а начиная с VI в. н.э. – тюркоязычных и монголоязычных). Применительно к древности речь идет, таким образом, о противостоянии западноиранского и восточноиранского (в языковом смысле) миров.



В начале XX века смысл термина "Туран" был радикально изменен такими пантюркистами, как Юсуф Акчурин и Зия Гекальп. Начиная с 1911–1912 гг. на волне младотурецкой революции они стали понимать под Тураном совокупность тюркоязычных народов далеко за пределами исторического Турана (Средней Азии). В 1923 г. Гекальп издал книгу "Основные принципы тюркизма", завершив тем самым процесс создания мифа о Туране, противостоящем как арийскому, так и арабскому миру.



К этому времени в русской эмиграции возникло и набирало силу движение евразийцев, лидеры которого Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий выступили против пантюркизма, противопоставив ему идею историко-географического единства народов России-Евразии. При таком подходе кочевники степей (казахи) и оседлые тюрки Поволжья (татары) оказывались неразрывно связанными с русским миром[1], а турки Анатолии – с греческим, балканским, средиземноморским миром.



Однако промежуточное положение Средней Азии в такой схеме оставалось неопределенным и вызывало у евразийцев чувство дискомфорта. На фоне создания в 1924 г. союзных советских республик, прежде всего, Туркмении и Узбекистана, было необходимо определиться с принадлежностью этого региона как месторазвития к России-Евразии, Турану или Ирану. Между тем поначалу среди евразийцев не было специалистов по Ирану и Средней Азии. Они могли полагаться на старые труды В.И. Ламанского о границах "среднего мира Азийско-Европейского материка", но и в них южная граница русского, евразийского мира определялась крайне расплывчато, в основном по границе Российской империи с Афганистаном, по хребтам Гиндукуша и Тибета[2].



Поэтому счастливым приобретением для евразийцев стало присоединение к ним опытного востоковеда, дипломата, ираниста Василия Петровича Никитина (1885–1960). С 1912 по 1919 гг. он работал в русских консульствах в Персии, даже возглавлял их, тесно познакомился с жизнью курдов и ассирийцев и их вождями, участвовал в событиях Первой мировой войны на этом фронте. После революции он эмигрировал в Париж и на родину больше не вернулся. Работая на протяжении тридцати лет во французском банке, он свободное время посвящал написанию научных трудов по востоковедению, получил признание среди французских ориенталистов, стал членом различных академий и научных обществ. Еще в России он женился на француженке, что позволило ему легко войти в круг общения французских ультраправых и традиционалистов, первому среди русских эмигрантов читать и популяризировать труды Рене Генона.



Никитину иногда приходилось писать работы об Индии, Китае, Японии, даже Польше, но все-таки в центре его внимания всегда были народы Ирана. После его кончины в Советском Союзе вышел его фундаментальный труд о курдах[3]. Поэтому евразийцев он сразу заинтересовал как иранист. При первой же встрече с Никитиным 24 сентября 1925 г. лидер евразийского движения Н.С. Трубецкой заказал ему написание большой статьи о России, Иране и Туране с целью определения границ между ними. Никитин записал тезис своего разговора с Трубецким: "Наш туранизм мешает иранизму и пугает его (большой и малый Туран)"[4]. Евразийцы нуждались в прояснении вопроса о понятии Турана, чтобы он позволял распространять их идеологию среди тюркоязычных народов СССР. Никитин активно принялся за работу, к концу года окончил статью и 4 января 1926 г. удостоился визита П.П. Сувчинского, который высоко оценил ее[5]. Вызывала интерес эта тема интерес и других евразийцев: в частности, Л.П. Карсавин спрашивал Никитина: "Может ли перс обрусеть? Что было бы с христианством, если бы его приняли персы? Ведь от зороастрийства недаром уклонились в "сатанинское" манихейство"[6].



С января 1926 по сентябрь 1929 гг. Никитин опубликовал в евразийских изданиях 24 своих статьи. Среди них многие были посвящены общему обоснованию необходимости активизации политики Советской России в странах Азии, но ряд работ касался специально Персии, ее взаимоотношений с Россией до революции, в годы Первой мировой войны и в текущий момент при режиме Реза-шаха Пехлеви[7]. Кроме того, Никитин выступал на иранские темы с устными докладами на парижских семинарах евразийцев[8].



На фоне этих сочинений выделяется своей концептуальностью вышеупомянутая статья "Иран, Туран и Россия", предисловие к которой написал П.Н. Савицкий[9]. Она завоевала такую популярность, что даже более тридцати лет спустя пользовалась успехом. Никитин к тому времени раздал все ее оттиски и радовался, когда П.Н. Савицкий в ноябре 1959 г. послал ее экземпляры студентам в СССР[10].



Как же ставилась проблема определения Турана в данной работе? Савицкий вспоминал о сотрудничестве России и Ирана в средние века, но в то же время отказывался включать Иран в месторазвитие России-Евразии. По его мнению, "внутренний Иран" является азиатской страной и веками воевал с скифо-сарматскими кочевниками евразийских степей как представителями "внешнего Ирана". Признавая определенный иранский вклад в формирование русского народа, Савицкий все же считал его небольшим[11].



Совсем иначе смотрел на проблему Никитин. По его убеждению, Россия и Иран находятся в схожем положении на перекрестке цивилизаций, а русский национальный характер сочетает в себе туранские и иранские черты. Туранский характер известен по работам Н.С. Трубецкого (это воин, чуждый отвлеченной философии, выносливый, преданный, пассивный), но Никитин указывал и на другой полюс русской души – иранский, представленный в индивидуализме и мистике старообрядцев, сектантов, хлыстов, вообще проповедников[12]. Историю Евразии ученый рассматривал как диалектику борьбы Ирана и Турана, их приливов и отливов. Он снабдил свою статью нарисованными позднее от руки тремя картами, показывающими, как с течением веков расширялось понятие Турана, пока не охватило собой и степную зону, и земледельческую Среднюю Азию (Мавераннахр)[13]. Никитин ссылался на работы другого евразийца П.М. Бицилли о попытке союза Византии с Тюркским каганатом против Сасанидского Ирана как типичном проявлении борьбы двух евразийских начал[14]. Рассматривая историю войн Ирана с кочевниками на протяжении многих веков, исследователь обращал внимание на малоизученность русско-иранских связей и взаимовлияний[15]. "В этой ирано-русской канве есть и туранская пряжа", – заключал он[16].



Особое внимание Никитин обращал на легкость взаимопонимания русских и персидских крестьян и купцов, на "осмос" между ними, быстроту расселения русских в Иране.



Он подводил итог: "Место России между Ираном и Тураном нами тоже было указано. […] Под монгольским игом и Русь, и Иран были на одинаковом положении подчиненных Турану улусов; после освобождения от ига Русь и Иран пошли своими путями, в результате чего Русь заняла в отношении Ирана географическое положение Турана, когда как на Босфоре укрепилась государственность туранского корня"[17]. Этот политический вывод Никитин подкреплял размышлением о необходимости самопознания русского характера с его двойственностью туранских и иранских черт: "Туран в нашем душевном складе – это артельное, "кошевое" начало, тогда как Иран – индивидуализм, в форме, доходящей до бунтарства, анархии"[18].



Марлен Ларюэль, анализируя причины заказа Трубецким и Савицким Никитину детального исследования об Иране и Туране, полагает, что "оседлая Средняя Азия… представляла проблему для евразийской мысли", что "границы с Азией оставались… размытыми, и движению не удалось охватить весь самобытный и воображаемый потенциал, который несли в себе притязания на наследие Тимуридов и монголов"[19]. Поэтому, по мнению Ларюэль, "евразийство будет все время пребывать в нерешительности по отношению к оседлым народам Средней Азии"[20]. Эти выводы с учетом сказанного выше представляются не вполне точными, и вряд ли из проанализированных работ Никитина, Савицкого, Трубецкого и Бицилли может напрямую следовать предложенная Ларюэль формула: "Китай воплощает Азию, Персия – внешний Восток по отношению к России, Туран – ее внутренний Восток"[21]. Сам Никитин нигде не различал "Восток" и "Азию", а всегда ставил Иран в один ряд с Индией, Китаем и "средиземноморской Турцией" как цивилизации азиатские, а не евразийские.



В самой последней из своих евразийских статей "Персидское возрождение" (1929 г.)[22] Никитин выдвигал тезис о том, что, вопреки мнимой апатии, культурная жизнь в Иране никогда не умирала, с середины XIX в. начала быстро возрождаться и вышла на новый уровень после 1925 г. при Реза-шахе Пехлеви. Ученый говорил об общем ритме истории России и Ирана от падения Сефевидов и Персидского похода Петра I до революционных событий первой четверти XX в. в обеих странах. Никитин выражал надежду, что петербургский период русской истории с ее западнической интеллигенцией, не желавшей понимать Азию, окончен. Обязанности человека перед Богом вместо прав, коллективизм народа вместо демократии и гражданства – вот что, по мысли Никитина, объединяло Россию с исламским миром. Исследователь уповал, что "совместными усилиями евразийских и персидских народностей и московской и тегеранской власти будут найдены пути к новой политике и культуре вне подражательства и зависимости от империализма и капитализма Запада и Америки"[23]. При этом Никитин не отказывался от евразийских лозунгов "о демотизме, об идеократии, о трудовом государстве и "общем деле""[24]. Ученый прозорливо предвосхищал будущие идеи Хомейни и исламской революции, указывая на необходимость для Ирана выработки нового государственного строя: не парламентаризма и не абсолютизма, а сочетания шиитского принципа "светоносного" имамата и современных условий[25].



Никитин предсказывал "подъем национальной энергии" Персии, выразившийся уже к концу 20-х годов в обретении страной полной политической независимости, активном строительстве железных дорог, улучшениях в сельском хозяйстве, разработке новых месторождений – все это при немецкой и советской поддержке. В области религии и культуры ученый отмечал в современном ему Иране "лихорадочный" всплеск увлечений зороастризмом, неоязыческой реконструкцией сасанидской эпохи, бабизмом, обновленным шиизмом. Он отмечал тяготение иранской мысли к самобытности в противовес подражательному характеру Турана, описанному ранее Н.С. Трубецким[26].



Таким образом, по мнению евразийцев 20-х годов, Иран (западноиранские народы) противостоял степному, кочевому Турану (восточноиранским, а позже тюркским народам). Россия является прямым наследником Турана, но должна избрать путь не конфронтации с Ираном (равно как с Индией и Китаем), как это было во времена кочевых набегов, а путь активной внешней политики и сотрудничества на равноправной основе, гармонизации ритмов развития и революционного возрождения России и Ирана.



Что касается Турана, то при такой интерпретации он, охватывая не только казахские степи, но и оседлую Среднюю Азию, оказывался включен в евразийское месторазвитие, становился интегральной частью России.



Тем самым евразийцы своими историко-географическими доводами выбивали всякую почву из-под пантюркистского понимания мифа о Туране как совокупности только тюркоязычных "потомков волчицы", противопоставленных всем остальным народам Евразии. Никитин специально оговаривался, что "пантуранская идея" в Турции и Венгрии была "явлениями интеллигентской кружковщины и некоторой литературной моды"[27]. Такая постановка вопроса не только представляет академический интерес, но звучит весьма актуально и в наши дни, когда идеология пантюркизма получила поддержку со стороны элит Турции и Великобритании, а сближение Евразийского союза во главе с Россией и Исламской Республики Иран вышло на качественно новую ступень.



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[1] Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М.: Прогресс, 1995. С. 141–161.



[2] Ламанский В.И. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе // Ламанский В.И. Геополитика панславизма. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 86.



[3] Никитин В.П. Курды. М.: Прогресс, 1964.



[4] Сорокина М.Ю. Василий Никитин: Свидетельские показания в деле о русской эмиграции // Диаспора: новые материалы. Вып. 1. Париж – СПб.: Athenaeum-Феникс, 2001. С. 603.



[5] Там же. С. 606.



[6] Там же. С. 602.



[7] Никитин В.П. 1) Персия в проблеме Среднего Востока // Евразийская хроника. Вып. 5. Париж, 1926. С. 1–15; 2) Ритмы Евразии // Евразийская хроника. Вып. 9. Париж, 1927. С. 46–48; 3) По Азии. Сегодняшняя Персия // Евразийская хроника. Вып. 9. Париж, 1927. С. 55–60; 4) [Рец.:] Свентицкий А.С. Персия. РИОБ НКВТ. М., 1925; Корецкий А. Торговый Восток и СССР. Прометей, 1925 // Евразийская хроника. Вып. 10. Париж, 1928. С. 86–88; 5) Россия и Персия. Очерки 1914–1918 гг. // Евразия. 1929. 6 апреля. № 20. С. 5–6; 13 апреля. № 21. С. 5; 20 апреля. № 22. С. 5; 27 апреля. № 23. С. 6–7; 4 мая. № 24. С. 6; 1 июня. № 28. С. 7–8; 6) Персидское возрождение // Евразия. 1929. 29 июня. № 30. С. 5–6; 10 августа. № 33. С. 6; 7 сентября. № 35. С. 6–7.



[8] Татищев Н. Евразийский семинар в Париже // Евразийская хроника. Вып. 7. Париж, 1927. С. 44.



[9] Никитин В.П. Иран, Туран и Россия // Евразийский временник. Книга пятая. Париж: Евразийское книгоиздательство, 1927. С. 75–120.



[10] Сорокина М.Ю. Указ. соч. С. 643.



[11] Редакционное примечание П.Н. Савицкого. См.: Никитин В.П. Иран, Туран и Россия. С. 75–78.



[12] Никитин В.П. Иран, Туран и Россия. С. 79–80.



[13] Там же. С. 118–120.



[14] Бицилли П.М. Восток и Запад в истории Старого Света // На путях: Утверждение евразийцев. Книга 2. Берлин, 1922. С. 320–321.



[15] Никитин В.П. Иран, Туран и Россия. С. 103–115.



[16] Там же. С. 113.



[17] Там же. С. 115.



[18] Там же. С. 116.



[19] Ларюэль М. Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи. М.: Наталис, 2004. С. 172–173.



[20] Там же. С. 173.



[21] Там же. С. 177.



[22] Никитин В.П. Персидское возрождение // Евразия. 1929. 29 июня. № 30. С. 5–6; 10 августа. № 33. С. 6; 7 сентября. № 35. С. 6–7.



[23] Там же. № 30. С. 5.



[24] Там же. С. 6.



[25] Там же. № 33. С. 6.



[26] Там же. № 35. С. 7.



[27] Никитин В.П. По Азии (Факты и мысли) // Версты: Вып. 1. Париж, 1926. С. 241. Источник - katehon.com

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