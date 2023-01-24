 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.01.2023
22:37  Саакашвили в тюрьме заразили КОВИДом - теряет сознание
22:18  Главный обвиняемый в январском казахском восстании Дикий Арман запускает свой сайт
21:18  В доме экс-президента США Пенса также найдены "забытые" совсекретные доки и файлы
20:32  "Кучка клоунов": Пригожин ("Вагнер") ответил генералам из Госдумы на призыв "брить бороды" солдатам
19:56  Казвласти продали недополоманную РиддерскуюТЭЦ, но... скрывают кому
19:50  Вышел труд А. Мустояповой "Деколонизация Казахстана"
19:48  Кремль повторяет ошибки Николая Второго, - Сергей Удальцов

19:36  Скончался казахстанский композитор Арман Дуйсенов
19:33  Таможенники ЕАЭС договариваются о контроле доплаты пошлин за казахстанский импорт
17:33  Действующая глава КазМинздрава Ажар Гиният написала заявление в полицию на... экс-замминистра Олжаса Абишева
17:14  Токаев перепрошил Казахский Сенат: уволил 10 сенаторов, 6 назначил и 4-х... - переназначил
15:36  Понятие Турана в геополитических концепциях евразийцев 1920-х годов, - Максим Медоваров
15:32  Есть ли у Европы "прививка от 1917 года"?
15:16  В Иране пообещали ответные санкции Великобритании и Евросоюзу
14:59  Казахстанцы установили вна Украине третью "юрту несокрушимости" - в Харькове
14:41  Арестован за аферы с землей глава Раштского района Таджикистана Набизода (Мукими)
14:26  Вопреки указу Рахмона. В Таджикистане вновь ограничивают подачу электроэнергии
14:23  Почему Росчиновники откровенно саботируют возвращение соотечественников на Родину? - Владимир Малышев
12:27  Коран теперь публично жгут и в Гааге. Демократия, однако...
12:16  Многополярные цели: смогут ли страны ЕАЭС снизить валютные риски
12:13  Еще недавно один из самых лояльных партнеров США может стать членом БРИКС
12:10  Китай укрепляется в Средней Азии с помощью новой магистрали, - И.Журенков
11:42  Война цивилизаций. Западная цивилизация против Русской, - "Завтра"
11:29  США: новое оружие для мирового лидерства. Бесконечная гонка
10:16  Франция крепко бурлит. 200 городов в протесте, - В.Прохватилов
10:14  Китай готовится к ускорению в экономике, - В.Пироженко
09:43  Туркменистан возобновил поставки природного газа в Узбекистан
09:21  "Последовательницы Тумарис". В Узбекистане появилась новая структура, которая будет отслеживать поведение девушек
09:07  "Новый Казахстан"... Бла-бла-буль, - Р.Рысмамбетов
08:55  Казнефтяники "Каражанбаса" и "Каламкаса" опять бурлят и бунтуют
08:51  Вырвется ли европейская корова из американского намордника? - СП
00:44  Иран шантажирует Европу отказом от "ядерных" правил, - Игорь Субботин
00:29  Туркменское двоевластие выглядит по-домашнему, - А.Дубнов
00:11  Американцы хотят вытеснить Россию и Катар с газовых рынков, - А.Комраков
00:03  Украина в центре спекулятивной горячки. - В.Катасонов
Понедельник, 23.01.2023
23:23  Путин снова перетасовал военное командование
20:15  В Восточном Казахстане запущен новый урановый проект - аффинаж закиси-окиси
19:16  В поисках смыслов. Казахстан готов к очередным внеочередным выборам, - Данияр Ашимбаев
18:11  БандерАрмия откатывается к Запорожью
17:39  Американские корпорации требуют войны в Европе
17:14  Партия власти проиграла выборы на Тайване. Почему это произошло и что это означает для Китая?
17:03  Россия планирует построить в Кыргызстане 9 школ... кому, зачем?!
17:02  Как Таджикистан теряет каждый пятый киловатт-час
17:00  Водоснабжение Душанбе: почему трубы разрываются?
14:45  Алишер Усманов объявил об "уходе на пенсию" в РФ
14:05  ЭкономБум. Казахстанские нечитаемые газеты слиты в единый блок-бренд
13:22  Без послов. Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией
13:04  "Милли Лидер". Новый закон "О Национальном лидере Туркменистана" (текст)
12:36  Весь Пакистан сегодня с утра сидит без света. Сбой в системе
12:35  FT: многополярный мир ставит под угрозу непомерное преимущество доллара
12:34  Минкульт Кыргызстана обратился в суд с иском о закрытии радио "Азаттык"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Таможенники ЕАЭС договариваются о контроле доплаты пошлин за казахстанский импорт
19:33 24.01.2023

Казахстану предлагают отдать должное

...
Релиз российской таможни по итогам визита первого замглавы ФТС Руслана Давыдова в Астану на встречу представителей таможенных органов ЕАЭС содержит упоминание о прогрессе в решении давнего больного вопроса внутреннего рынка союза - возможности обмена данными о товарах, которые Казахстан импортирует по пониженным в сравнении с общими для ЕАЭС тарифам. Разница возникла из-за присоединения Казахстана к ВТО - РФ требовала доплаты пошлин при вывозе ряда товаров из Казахстана, но общий внутренний рынок этого не позволял. Цифровизация таможен, однако, дает новые возможности, а потери доходов ФТС из-за санкций делают тему актуальной.

Главным событием на встрече таможенников ЕАЭС стала демонстрация казахстанской системы учета товаров "Паспорт прослеживаемости", сообщила вчера ФТС, уточнив, что "были представлены процессы осуществления автоматизированного контроля заверения поставок при вывозе из республики в другие страны ЕАЭС "товаров изъятия", в отношении которых могут быть применены ставки, отличные от единых таможенных тарифов союза". ФТС же предложила рассмотреть вопрос расширения "витрины данных" - в том числе за счет сведений из деклараций на товары - и реализовать в системе функцию "погашения" паспорта прослеживаемости "при проведении контроля уполномоченными органами государств ЕАЭС" - это нужно для контроля уплаты разницы в пошлинах.

"Впервые стороны признали необходимость… взаимной доработки информационных систем. Это обеспечит прозрачность и повысит эффективность контроля правомерности перемещения "товаров изъятия" из Республики Казахстан в другие страны союза",- заявил по итогам заседания Руслан Давыдов.

Разница в тарифах вызвана различиями условий присоединения к ВТО РФ (они стали базой Единого таможенного тарифа ЕАЭС) и Казахстана - у него ввозные пошлины по соглашению с ВТО ниже, а из-за постепенного снижения тарифов, прописанного в соглашениях о присоединении к организации, перечень товаров, на которые у Казахстана пошлины ниже, со временем расширяется. Так, при последнем крупном снижении тарифов (см. "Ъ" от 27 июня 2017 года) он вырос с 1347 до 1914 позиций - а унификация может занять еще около пяти лет.

Власти же РФ опасаются перетока товаров из Китая через Казахстан по более низким ставкам. В РФ настаивали на маркировке таких "недорастаможенных" с точки зрения ЕАЭС товаров, ЕЭК предлагала создать единую систему их учета, казахстанская же сторона ссылалась на небольшие объемы такого ввоза (около 10% всего импорта) и небольшую часть бюджета РФ, которую составляют пошлины - поэтому прогресса в решении проблемы в последние пять лет де-факто не было. Однако после начала военной операции РФ на Украине ввоз товаров через страны ЕАЭС стал критически важным - что отразилось и в таможенной статистике.

Так, в январе-ноябре 2022 года сальдо внешней торговли Казахстана выросло в 1,8 раза, до $33 млрд.

Ввоз же товаров в РФ упал из-за санкций и добровольного отказа поставщиков работать с российскими контрагентами - за 2022 год потери таможни составили около 1 трлн руб. (см. "Ъ" от 23 января). Более дешевый "казахстанский импорт" теперь не только угрожает доходам российского бюджета, но и увеличивает выигрыш республики как одного из главных направлений поставок в РФ иностранных товаров (в том числе параллельного импорта).

Как ЕАЭС готовится к обмену валюты
В ФТС "Ъ" вчера подтвердили, что речь в сообщении службы идет именно о прослеживаемости товаров из "списка изъятий". На какие уступки пошла Россия, неизвестно - впрочем, недавно Москва, например, отказалась от контроля в Евразийском банке развития, уступив Астане значительную долю своих акций (см. "Ъ" от 17 января) - около $300 млн - с отсрочкой их оплаты.

Олег Сапожков, Татьяна Едовина
Газета "Коммерсантъ" №12 от 24.01.2023, стр. 2

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674577980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Жогорку Кенеша Кыргызстана
- 23 января состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Месторождения золота, угля, железа и меди возвращены в собственность государства
- Второй после президента: кто из депутатов не вернется в Мажилис после 19 марта?
- Инфляция "съела" инвестдоход активов ЕНПФ в 2022 году
- Итоги МСХ: рекордные показатели зафиксированы по нескольким направлениям АПК
- В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за 2022 год
- Какие обращения поступают в Конституционный Суд от граждан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  