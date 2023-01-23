Скончался казахстанский композитор Арман Дуйсенов

19:36 24.01.2023

Скончался композитор Арман Дуйсенов



24 января скончался композитор Арман Дуйсенов, сообщает Zakon.kz.



Композитор скончался на 48 году жизни. Он написал музыку к художественным фильмам: "Сүйінші", "Боз бала балақыңғы жазаы", "Темиртауская весна", "Ақ сұңқар".







В 2014 году был удостоен звания лучший композитор года по версии "ЕМА Muzzone", в 2015 лучший композитор года по версии "Астана жұлдызы". Награжден от министра культуры нагрудным знаком "Мәдениет қайраткері". В 2017 году был удостоен государственного звания "Заслуженный Деятель РК".



Арман Дуйсенов являлся одним из современных композиторов Казахстана, получивших профессиональное музыкальное образование по нескольким направлениям: мировая классическая музыка, фольклорная этнография, эстрадная музыка.



Анастасия Стативкина