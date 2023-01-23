Кремль повторяет ошибки Николая Второго, - Сергей Удальцов

19:48 24.01.2023 Сергей Удальцов: Власть повторяет ошибки Николая Второго

Блокирование назревшего "левого поворота" в условиях кризиса может очень быстро настроить против Кремля большинство населения



Сергей Удальцов



Сейчас в условиях уже ставшей затяжной специальной военной операции на Украине среди отдельных сторонников социализма довольно популярна теория так называемой "революции сверху", которая заключается в том, что президент Путин под давлением сложившихся военно-политических и экономических обстоятельств, не желая повторять ошибки Николая Второго в годы Первой мировой войны, неизбежно начнет давно назревшие реформы левого толка, чтобы обеспечить победу России.



Так, недавно один отставной военный, считающий себя коммунистом, в разговоре со мной сказал: "Путину деваться некуда, „левый поворот" неизбежен. Сейчас вот за „оборонку" взялись, а дальше и другие отрасли промышленности придется развивать". Из этого он сделал вывод о том, что в данный момент нужно сплотиться с властями и всецело им помогать. Кстати, такие настроения сегодня далеко не единичны, к тому же они умело подогреваются провластной пропагандой, которая в своих целях активно эксплуатирует тему Великой Отечественной войны, Сталина и советского наследия.



Однако, если разобраться серьезно, то мы увидим, что через 11 месяцев после начала СВО каких-либо очевидных признаков "левого поворота" в действиях властей обнаружить при всем желании не получается. При этом тезис о том, что развитие оборонной промышленности и укрепление армии автоматически будут двигать Кремль в сторону социализма, являются наивными фантазиями. Мы знаем массу примеров вполне себе капиталистических стран с сильной армией и развитым ВПК, взять хотя бы США.



При этом мы уже сейчас видим, что неизбежное увеличение расходов на армию и "оборонку" наши власти намерены, в первую очередь, компенсировать за счет урезания социальных гарантий и усиления эксплуатации простого народа, что очень удобно делать в условиях чрезвычайщины, масштабных ограничений гражданских прав и усиления репрессивной составляющей государства. Ведь всех недовольных легко можно записать в иноагенты и предатели, после чего подвергнуть административному или уголовному преследованию.



Параллельно не наблюдается каких-либо послаблений сверху в плане развития профсоюзного движения и структур народного контроля, что означает дальнейшие трудности в защите прав работников, развитии профсоюзов и других институтов народовластия. А без этого рассчитывать на активизацию классовой борьбы на предприятиях, например, в той же оборонной отрасли, практически невозможно. Яркий пример - дело лидера профсоюза "Курьер", которого весной прошлого года за попытку организации забастовки доставщиков еды арестовали и до сих пор держат в СИЗО, ему грозит до 5 лет лишения свободы якобы за "неоднократное нарушение порядка проведения массовых акций". Как говорится, чтобы другим неповадно было!



Не видно и стремления Кремля проводить национализацию стратегических отраслей промышленности, противником которой является и сам Владимир Путин, о чем он неоднократно высказывался. Рыночные догмы, на мой взгляд, прочно засели в голове российского президента еще с собчаковских времен, а ожидать, что на восьмом десятке лет он сможет кардинально трансформировать свое мировоззрение, как-то не приходится.



Вот лишь один вопиющий пример нежелания властей проводить национализацию - скандальная ситуация вокруг нефтеперерабатывающего комбината в болгарском Бургасе, который принадлежит частной российской компании "Лукойл". Появилась информация, что этот НПК в условиях проведения СВО снабжает дизельным топливом … вооруженные силы Украины (!!!). Характерно, что, введя ограничения на морские операции с сырой российской нефтью, управление по контролю за финансовыми активами Минфина США сделало исключение именно для Болгарии, разрешив ей экспортировать нефтепродукты от "Лукойла" в третьи страны, включая Украину. Однако даже в такой момент вопрос о национализации "Лукойла" и других сырьевых компаний в Правительстве не поднимается. Сколько еще ждать будем?



Параллельно власти остаются глухи к многочисленным инициативам левых сил, направленным на повышение доходов российских граждан. Кремль и Правительство упорно игнорируют доводы многих заслуженных специалистов, что повышение зарплат, пенсий и других социальных выплат благотворно повлияет на просевшую экономику России, так как граждане в нынешних условиях санкций и ограничений будут на свои дополнительные доходы приобретать, в первую очередь, отечественные продукты и товары, что как раз и позволит ускорить процесс реального, а не бутафорского импортозамещения.



В итоге "Единая Россия" в Государственной думе целенаправленно блокирует инициативы коммунистов, направленные на увеличение материальной поддержки россиян. Так, только на первых заседаниях начавшейся 16 января весенней парламентской сессии депутаты-единороссы отклонили важные законопроекты о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, об единовременных выплатах на каждого школьника перед началом учебного года и о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей. Зато повышение цен, тарифов и различных обязательных платежей происходит регулярно и без всяких сбоев. Явно не похоже на "левый поворот"!



И не забудем, что почти за год проведения спецоперации ни один представитель лево-патриотической оппозиции не был приглашен для участия в высших органах власти, жесткая монополия единороссов сохраняется.



Да что там! Если даже отвлечься от экономики, то и в идеологической сфере наблюдается полнейшая шизофрения. С одной стороны, ежедневно из всех СМИ мы получаем огромные порции ура-патриотической пропаганды. Но при этом на местах власти продолжают жить в какой-то своей реальности. Уже несколько месяцев депутат Госдумы от КПРФ и Левого Фронта Анастасия Удальцова пытается добиться демонтажа памятника нацистскому пособнику Ивану Добробабину, который установлен в городе Цимлянск (Ростовская область). Наличие такого памятника, где Добробабин изображен со звездой Героя Советского Союза, является оскорбительным для нашей страны, так как он, числясь в списке 28 героев-панфиловцев, попал в плен и перешел на сторону немецких оккупантов, где в 1942-1943 годах дослужился до начальника полиции Перекопа, принимая участие в принудительной отправке его жителей в Германию и облавах на советских военнопленных. Приговором военного трибунала Киевского военного округа от 8 июня 1948 года Добробабин был осужден к 15 годам лишения свободы, а указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 1949 года лишен звания Героя Советского Союза. Уже в годы "перестройки" Добробабин пытался добиться реабилитации, однако 14 августа 1989 года на основании заключения Главной военной прокуратуры в реабилитации ему было отказано, а 20 сентября 1996 года аналогичный вердикт вынесла Генеральная прокуратура РФ. Таким образом, наличие памятника нацистскому пособнику является грубым нарушением закона и вызовом обществу, особенно в условиях проведения СВО.



Однако в своем письме глава администрация Цимлянского городского поселения Павел Разумовский недавно сообщил депутату Удальцовой о том, что местные власти, в собственности которых находится памятник Добробабину, не считают целесообразным его демонтаж. Поразительно, но в обоснование своей позиции глава Цимлянска ссылается, в частности, на тот факт, что "постановлением Пленума Верховного Суда Украины от 26 марта 1993 года судебные решения советского периода в отношении Добробабина отменены, его дело прекращено, а сам он полностью реабилитирован". Другими словами, власти Цимлянска, по факту, поддерживают фальсификацию истории со стороны Украины (!!!), где после 1991 года активно идет процесс реабилитации нацистских преступников и их пособников.



А разве кто-то закрыл "Ельцин-центр", где многие годы проводится вредительская работа по очернению советской истории и ведется прозападная либеральная пропаганда? Сколько обращений было написано представителями левых сил по этому вопросу, сколько акций протеста проведено - однако этот адский центр работает и сегодня как ни в чем не бывало. Вот, например, в начале января там проходила выставка находящегося под следствием известного прозападного деятеля Евгения Ройзмана*. Делайте выводы сами!



Примеры можно приводить еще долго, но вывод очевиден. Надо отбросить все эти вредные и инфантильные иллюзии о тааом, что российское буржуазное государство, даже находясь под сильным внешним давлением, вопреки своей классовой природе добровольно начнет социалистические перемены. Ничего подобного мы не видим, скорее, если продолжим питать такие иллюзии, вместо "левого поворота" мы дождемся установления "правой" диктатуры.



Поэтому широкая коалиция левых и патриотических сил, куда сегодня входят КПРФ, Левый Фронт, движение "За новый социализм", Ленинский комсомол, Союз советских офицеров и многие другие организации, должна в наступившем 2023 году максимально наращивать народное давление снизу, чтобы вынудить власти сдвигаться в своей политике влево, в интересах большинства россиян. И параллельно нам всем вместе нужно подготовить единого кандидаты в президенты, который вместе с командой народного правительства энергично поборется за социалистический транзит власти в 2024 году. Как говорится, никто не даст нам избавления. Только наша собственная активность и смелость дадут России шанс выбраться на путь прогрессивного развития!



* Евгений Вадимович Ройзман внесен Минюстом РФ в перечень иностранных агентов. Источник - СвободнаяПресса

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