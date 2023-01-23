Вышел труд А. Мустояповой "Деколонизация Казахстана"

19:50 24.01.2023

Об истории и деколонизации



Начала читать интересную книгу А. Мустояповой "Деколонизация Казахстана", во введении к которой автор пишет: "Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить собственное отношение к нему. Поэтому мы должны приложить усилия, чтобы увидеть более полную и, значит, более объективную картину, иначе диаметрально разные взгляды на прошлое и, как следствие, настоящее будут продолжать разделять нас и становиться причиной непонимания и конфликтов" (с. 10). Идея хорошая, но трудность в том, как изменить это "собственное отношение"? Простыми призывами к совести: мол, не обращай внимания на факты, даже если они соответствуют действительности? Иди вслед за авторитетами науки? Но как быть, если вчерашние авторитеты совсем не авторитетны сегодня, а другие еще в процессе набора исторического "веса"? К примеру, в тот момент, когда я брала в руки эту книгу, рядом стоящий человек, от которого совсем не ожидала этих слов, сказал удивленно: "она же не казашка!", указывая на фамилию автора и тем самым отказывая ей в возможности отразить "нашу казахскую боль". Скорбеть об утраченном, потому что все могло быть иначе, но получилось не так, как нам сегодня представляется правильным? Но можно ли миллион раз повторяя слова – колониализм, деколонизация, постколониальность, антиколониализм, смешивая процесс и результат, прийти к иному качественному состоянию общества для меня, как социолога, вопрос прямо скажем спорный.



А еще можно выключить из учебников истории и вопросов ЕНТ по этому предмету октябрьскую революцию (хорошо, переворот) 1917 года. Обратила на это внимание, поскольку дочь готовится к сдаче тестирования. В учебнике есть огромная часть по февральской (главное, что буржуазно-демократической) революции, есть в 17-м году события, связанные с партией "Алаш" и ее лидерами. Есть в 1918 году Гражданская война, а потом с 1920 года создание на территории современного Казахстана разных ССР. А вот революции, которая привела и к Гражданской войне, и созданию государства на нашей территории – нет. Еще немного таких изъятий из учебников, и все забудут, кто с кем воевал и за что. Чем не антиколониальная война?



Что в итоге имеем? 70 лет советской истории – очень плохо, 30 первых лет независимости – хуже некуда, т.е., 100 лет истории страны "коту под хвост". А, может, когда 80-летний аксакал, которому по идее есть, что сказать, начитавшись таких "историй", рассказывает своим внукам с гордостью, что "Жалантос-батыр, алим, торт кара, казах построил Самарканд", то деколонизация пройдена и уже больше не о чем беспокоиться?



Автор: Илеуова Гульмира