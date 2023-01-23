"Кучка клоунов": Пригожин ("Вагнер") ответил генералам из Госдумы на призыв "брить бороды" солдатам

20:32 24.01.2023

"Кучка клоунов": Пригожин ответил генералам из Госдумы на призыв "брить бороды" солдатам

ОБЩЕСТВО 23 января 2023 09:46

Автор: Аглая Чайковская

"Кучка клоунов": Пригожин ответил генералам из Госдумы на призыв "брить бороды" солдатам

Федеральное агентство новостей

Генерал-полковник Виктор Заварзин поддержал мнение генерал-лейтенанта Виктора Соболева о необходимости бритья для солдат. Однако российский предприниматель Евгений Пригожин раскритиковал такое требование к бойцам.



Представители Госдумы пришли к выводу, что бритье для солдат является "элементарным требованием воинской дисциплины". Редакция интернет-газеты "Глас народа" попросила Евгения Пригожина высказать свое мнение на этот счет.



Предприниматель отметил, что женщины-корреспонденты жертвуют жизнями и готовы пойти в "самое пекло". Заключенные способны держаться на поле боя лучше, чем солдаты гвардейских частей, и даже бойцы с "перебитыми позвоночниками" готовы помогать товарищам в тренировочных лагерях.



"А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство", - приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".



По мнению предпринимателя, необходимо узаконить наказание с тюремным сроком до 50 лет за подобную "гламуризацию армии". Пригожин также согласился с аналогичной критикой, которую ранее озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров.