В доме экс-президента США Пенса также найдены "забытые" совсекретные доки и файлы

21:18 24.01.2023

24 января 2023

В доме Пенса обнаружили секретные материалы

Адвокат бывшего вице-президента США Майка Пенса обнаружил более десятка документов под грифом "секретно" в его доме в Индиане, материалы передали ФБР. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.



"Адвокат Пенса обнаружил засекреченные документы в новом доме бывшего вице-президента в Кармеле (штат Индиана), после обнаружения секретных материалов в личном кабинете и резиденции президента Джо Байдена, сообщили источники", - информирует телеканал.



Уточняется, что документы нашли на прошлой неделе, и их уже передали в ФБР.



Отдел национальной безопасности Минюста США вместе с ФБР проводят проверки документов и изучают, как они попали в дом Пенса.



Телеканал отмечает, что до этого бывший вице-президент неоднократно повторял, что у него нет никаких секретных документов.



Пока неизвестно, каков уровень конфиденциальности найденных материалов. Команда Пенса планирует позднее во вторник уведомить Конгресс об обнаруженных документах.



Ранее в январе вокруг президента США Джо Байдена разгорелся скандал после того, как секретные документы обнаружили сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.



В прошлом в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа.



Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хера расследовать дело, касающееся Байдена.