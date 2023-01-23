Главный обвиняемый в январском казахском восстании Дикий Арман запускает свой сайт

22:18 24.01.2023

Дикий Арман запускает свой сайт

Эльдар НУРУЛЛИН



Находящийся в следственном изоляторе ДКНБ подозреваемый по делу о январских беспорядках Арман ДЖУМАГЕЛЬДИЕВ, более известный как Дикий Арман, на следующей неделе собирается запустить свой сайт. Об этом сообщается на его странце в Instagram, передает Экспресс К.



Несмотря на то что ДЖУМАГЕЛЬДИЕВ уже год сидит за решеткой, он не теряет активности в интернете. Страницы Дикого Армана в социальных сетях периодически пополняются новым контентом, в том числе его видеообращениями. В скором времени они будут публиковаться на его персональном сайте.



Все последние новости с 1 февраля, иншаллах, будут публиковаться на сайте: www.armandjumageldiev.kz,



- говорится в новом посте на его странице.



Отметим, что в социальных сетях также раскручивается страница другого известного арестанта - Кайрата БОРАНБАЕВА. Там уже появилось несколько публикаций о его детстве и молодости. При этом под одним из постов слова поддержки успел высказать российский певец Дима БИЛАН.



Ранее Экспресс К писал о том, что Дикий Арман собирался создать "народный совет" - генпрокурор.



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