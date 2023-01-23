Саакашвили в тюрьме заразили КОВИДом - теряет сознание

22:37 24.01.2023

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведенный из тюрьмы в тбилисский медцентр, заразился коронавирусом. Об этом 24 января сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



"У Саакашвили подтвердили наличие ковида! Но как? Мы же все заходим к нему обмотанные", - написал юрист.



Хачапуридзе добавил, что в течения дня экс-президент якобы снова терял сознание.



Напомним, Саакашвили и его адвокаты более года заявляют, что власти Грузии якобы пытаются убить находящегося под стражей экс-президента. Они требуют выпустить политика за границу "на лечение". С ноября 2022 года попытки давить на власть усилились. В декабре начались судебные слушания по ходатайству об освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.