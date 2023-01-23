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|Ряд махаллей Ташкента начнут отапливать и освещать с помощью когенераторов
00:01 25.01.2023
В 11 районах Ташкента отобраны махалли (общины), в которых в порядке эксперимента установят оборудование для параллельного производства электро- и тепловой энергии - когенераторы. Соответствующее постановление издало правительство Узбекистана.
Министерствам энергетики и иностранных дел поручено в недельный срок установить связь с зарубежными производителями оборудования и внести в Кабинет Министров коммерческие предложения по его завозу и техническому обеспечению.
Когенератор – это компактная высокоэффективная теплоэлектростанция. При когенерации процесс выработки электроэнергии и тепла идет параллельно. Когенераторная электростанция представляет собой систему, обеспечивающую высокоэффективное использование первичного источника энергии - газа - для получения двух форм энергии: тепловой и электрической. Иными словами, когенерационная установка позволяет использовать то тепло, которое обычно просто теряется.
Закупку когенераторов профинансируют за счет дополнительных источников бюджета Ташкента. Полученные тепло- и электроэнергию потребителям будут поставлять по действующим тарифам.
Когенераторы установят в следующих махаллях:
➡️ "Ш.Рашидов" (Мирабадский район);
➡️ "Октепа" (Чиланзарский);
➡️ "Султония" (Мирзо-Улугбекский);
➡️ "Шайхонтохур" (Шайхантахурский);
➡️ "Ахилобод" (Юнусабадский);
➡️ "Бошлик" (Яккасарайский);
➡️ "Узгариш" (Сергелийский);
➡️ "Бешкургон 1" (Алмазарский);
➡️ "Тузель" (Яшнабадский);
➡️ "Бирлик" (Учтепинский);
➡️ "Чарогон" (Янгихаетский).
Ожидается, что при помощи когенерационного оборудования дополнительным теплом и электричеством будут обеспечены в общей сложности 236 многоэтажных домов, 14 детсадов и пять школ в перечисленных выше махаллях.