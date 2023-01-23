 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Белорусская оппозиция перегрызлась... из-за исторических оценок
00:02 25.01.2023

Тихановскую призвали к ответу соратники

Юбилей восстания против Российской империи спровоцировал скандал в белорусской оппозиции
Дмитрий Тараторин

Политический кризис в Белоруссии 2020. Все статьи по теме
белорусская оппозиция, тихановская, скандал, варшава, история, калиновский Светлана Тихановская встретилась с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы – Гитанасом Науседой.
В понедельник стартовал трехдневный визит лидера белорусской оппозиции за рубежом Светланы Тихановской в Варшаву. В графике политика встречи с рядом польских министров и спикером парламента. Но начался ее визит с участия в торжественных мероприятиях, посвященных 160-летию восстания против Российской империи, героем которого стал Кастусь Калиновский. Накануне, выступая на аналогичном мероприятии в Вильнюсе, Тихановская намеренно смягчила цитату Калиновского. И представители оппозиции обвинили ее в излишней политкорректности. Фигура Калиновского становится все более четким маркером "антимоскальской" идентичности оппозиции.

Во время визита в Варшаву 23–25 января лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская проведет целый ряд важных встреч: с министрами внутренних, иностранных дел, финансов, образования, а также со спикером Польского парламента. Но начался визит с участия Тихановской в памятных мероприятиях, посвященных 160-летию восстания против власти Российской империи, которое вспыхнуло на территории нынешних Польши, Литвы, Украины и Белоруссии. Одним из самых ярких лидеров этого движения был Кастусь Калиновский. И парадокс в том, что имя этого человека носит и добровольческий полк, действующий в Украине и не скрывающий намерений свергнуть президента Александра Лукашенко, и улицы в самой Белоруссии.

В советское время Калиновский рассматривался как борец с царизмом, провозглашавший к тому же равенство сословий, и в этом качестве почитался на официальном уровне. Однако другой, национальный аспект его борьбы тогда замалчивали. Попыталась не акцентировать его и Тихановская. За что немедленно подверглась массовому осуждению своих сторонников.

В воскресенье она приняла участие в торжественной церемонии и возложении цветов в часовне на кладбище Росы, где в ноябре 2019 года были перезахоронены останки казненных повстанцев, найденные на Замковой горе. В мероприятии участвовал президент Литвы Гитанас Науседа и послы Польши и Украины в Вильнюсе. В своей речи на этой церемонии Тихановская подчеркнула, что восстание 1863 года объединяет Литву, Польшу, Украину и Белоруссию. И подчеркнула: "Калиновский, руководивший восстанием на территории Беларуси, емко сформулировал национальную идею Беларуси: "Только тогда, народ, заживешь счастливо, когда над тобой не будет чужой власти". Ведь нам, белорусам, не нужно чужого. Просто дайте нам быть хозяевами в своей стране. Мы хотим строить Беларусь свободным и независимым государством, и имя Кастуся Калиновского продолжает вдохновлять нас в этом деле".

И именно эти слова вызвали бурю возмущения в рядах белорусской эмиграции. Чем оказались недовольны его соратники, пояснил в своем Telegram-канале политолог Павел Усов. Эксперт эмоционально заявил: "Думал, что уже ничего плохого не может прозвучать. То, что было сказано, не только искажение исторической правды, это искажение национальной идеи целиком и очевидная манипуляция ее сущностью. Непонятно, на кого это рассчитано, что это?! По моему мнению, это недопустимо".

Как выяснилось, в оригинале слова Калиновского перед казнью звучали иначе. Эксперт пишет: "А вот слова Кастуся Калиновского: "Ибо я тебе из-под виселицы говорю, народ, что тогда только заживешь счастливо, когда над тобой москаля уже не будет". Москаля!!! Кастусь Калиновский говорил это из-под виселицы, глядя в глаза своему врагу и смерти, зная, кто его враг и палач его народа".

Тихановская очень быстро отреагировала на критику. В ее Telegram-канале появилось заявление: "Друзья, я знаю, что измененные слова Калиновского в моем выступлении вызвали возмущение". Далее она процитировала их уже в правильном варианте и добавила: "Это послание Калиновского актуально и сегодня: белорусы тогда заживут счастливо, если над ними не будет чужой оккупационной власти. А под чужой властью подразумевается и Лукашенко, и Россия, которая пытается уничтожить нашу государственность".

Тем не менее осадок, как говорится, остался. Наиболее радикальная часть оппозиции вновь заподозрила Тихановскую в недостаточной последовательности. Между тем этот эпизод в очередной раз высветил серьезную проблему: политэмигранты и большинство их соотечественников, оставшихся в стране, очень по-разному осознают свою идентичность.

Александр Лукашенко, его сторонники и просто лояльные ему граждане основой своего самоопределения видят советское прошлое и память о Великой Отечественной войне, что определяет их ощущение родственности россиянам. Оппозиция же жестко ориентирована на историю Речи Посполитой, которую считает своей. Это позволяет белорусским оппозиционерам ощущать близкими и родственными такие народы, как польский, литовский и украинский. Полностью исключая из этого ряда русских. Именно поэтому замена вполне определенного "москаля" на абстрактную "чужую власть" вызвала такое бурное возмущение.

И хотя извинения Тихановской вроде бы приняты, но тот же Павел Усов ставит ей на вид: "Политики должны понимать, что слова имеют как творческую, так и разрушительную мощь. Нельзя говорить то, чего до конца не чувствуешь… И в 1863 году, и сейчас Московия была разрушителем нации, Лукашенко – ее инструмент, который работал все эти годы на истребление национального духа".

Источник - НГ
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