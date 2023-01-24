Путину надо сначала победить придворных олигархов, а потом уж - бандеровцев, - А.Разуваев

00:06 25.01.2023

Почему олигархи боятся российской "ответки"?

надо было взвесить все риски, прежде чем делать соответствующие поступки и заявления



Обсуждая тему планов Запада конфисковать российские активы, известный российский олигарх Владимир Потанин указал на то, что фактически западные страны хотят отнять собственность у РФ. По его словам, Запад провоцирует Россию пойти по тому же пути. Но это путь ошибочный, так что "отсутствие нарушения с нашей стороны правил, общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое хотя бы морально-психологическое преимущество, если не юридические какие-то аргументы". К тому же в основе предпринимательской активности лежит именно уважение к праву собственности, на нем "строится мотивация людей". Нельзя разрушать такую мотивацию у российского бизнеса, отметил бизнесмен.



Заморозка и возможная передача Украине активов российского бизнеса и Банка России, несомненно, откровенный грабеж и нарушение всех правил функционирования глобальной рыночной экономики. Об этих правилах написано очень много в западных учебниках по экономической теории, о них с высоких трибун очень любят поговорить западные чиновники и инвест. банкиры. Жизнь показала, что слова, сказанные нашими западными партнерами, не стоят и бумаги, на которой они написаны. Впрочем, нет худа без добра. Инвесторы из Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока теперь будут очень осторожны, размещая инвестиции в США и Евросоюзе. Статусу доллара и евро нанесен серьезный удар. Кто-то говорит, что доллару в мире нет альтернативы. Это не совсем верно. Золото как вечную ценность всех времен и народов, никто не отменял.



Естественно, Россия может и обязана ответить на недружественные действия Запада национализацией активов инвесторов из недружественных стран. Прежде всего, это касается инвестиций в акции на Московской бирже и замороженных дивидендов по ним. Дивиденды - это наличные. А ликвидные акции можно без проблем продать на Московской бирже, выручка пополнит казну. С менее ликвидными западными активами сложнее, их продажа собственникам из России или Турции, Индии, Китая и других дружественных стран возможна только со значительным дисконтом. Суммарно западные инвестиции в Россию оцениваются в $500 млрд. Однако, ясно, что выручить от продажи получиться далеко не всю сумму. Естественно будет правильно, если Россия прекратит обслуживать перед недружественными странами свой суверенный и корпоративный долг. Это сильно улучшит финансовое положение российских компаний, позволил направить сэкономленные деньги на инвестиции, повышение зарплат и выплату дивидендов акционерам.



Ответные действия Россия выглядят очень логично. И вероятно, именно по данному сценарию будет действовать Правительство и Банк России. Интересно другое, почему российские олигархи выступают против российской "ответки". Ведь с высокой вероятностью в случае потери активов на Западе они частично смогут претендовать на компенсационные выплаты от российского правительства. Ответ лежит на поверхности. Наши олигархи боятся, что после национализации активов инвесторов из недружественных стран дело может дойти и до них. Хорошо известно, что тридцать лет назад приватизация в России прошла очень спорно, а сам Владимир Потанин сделал свой капитал, прежде всего, на залоговых аукционах – Норильский Никель. По данной схеме Борис Ельцин фактически расплатился контрольными пакетами акций экспортных гигантов советской индустрии за поддержку и победу на президентских выборах 1996 года.



Конечно, олигархи также внесли свой и очень значительный вклад, превратив советских монстров в рыночные компании мирового уровня. Олигархи - это не только налоги и рабочие места, но и множество мелких частных инвесторов. На Московской бирже открыто более 20 млн. частных брокерских счетов. И думаю, миноритарии приватизированных тридцать лет назад ЛУКойла или Норильского Никеля могут сказать основным акционерам своих компаний большое спасибо за рост дивидендов и рост котировок акций. Однако приватизацию в России не ругает только ленивый. Поэтому крупные акционеры российских компаний опасаются национализации. Это касается даже отраслей, созданных с нуля уже в буржуазной России – сотовая связь, розничные торговые сети, информационные технологии, брокерский и банковский бизнес. МТС или Positive Technologies – голубые фишки, не хуже лучших советских приватизированных активов. Вспоминается поговорка из девяностых – "береженого Бог бережет, а не береженого – конвой стережет".



На самом деле, олигархам боятся нечего. Никакого красного реванша в России не будет. И за права собственности в России в отличие от западных стран опасаться никому не стоит. Это касается и скромной пенсионерки с приватизированной квартирой и несколькими сотнями тысяч на сберкнижке, и владельцев крупного бизнеса. Перед законом все равны. Другое дело, что не все наши олигархи патриоты. В каждом стаде есть паршивая овца. И те олигархи, кто словом и тем более рублем поддержал Запад против России, имеют все шансы потерять свои активы. Надо было взвесить все риски, прежде чем делать соответствующие поступки и заявления.



Александр Разуваев

24 января 2023