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Европарламент подталкивает Иран к атомной бомбе, - Н.Бобкин
00:40 25.01.2023

НИКОЛАЙ БОБКИН | 24.01.2023 |

Иран заявляет, что может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и выслать инспекторов Международного ядерного агентства ООН (МАГАТЭ) в качестве контрмеры против призыва Европарламента признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Эта возможность обсуждалась 22 января в иранском парламенте с участием главнокомандующего КСИР генерала Салами и министра иностранных дел Абдоллахиана.

Выступая после воскресного закрытого заседания, глава внешнеполитического ведомства сказал: "Все возможности вероятны". В нескончаемом иранском ядерном кризисе это первый раз, когда высокопоставленный чиновник ссылается на выход из ДНЯО как на возможный ответ на репрессивные действия Запада против Ирана.

На серьезность намерений Тегерана указывает и то, что накануне президент страны Эбрагим Раиси провел встречу с руководителями судебной и законодательной властей, на которой и был дан зеленый свет началу процесса.

Участниками ДНЯО, разработанного ООН в 1968 г., являются почти все государства, кроме Израиля, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Южного Судана. Договор признает право обладания ядерным оружием только за пятью странами – Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем. Они обязуются не передавать другим государствам ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также не побуждать к их производству или приобретению. Шахский Иран был одним из первых подписантов ДНЯО.

В настоящее время Исламская Республика является единственной страной, которая очень близка к достижению "ядерного порога". Тегеран может разработать ядерное оружие всего за несколько месяцев. Рушится хрупкий ядерный порядок, созданный ДНЯО. Начнется эффект домино, когда и другие страны могут выйти из Договора, опасность ядерной войны возрастет.

Может ли Тегеран пойти на этот шаг?

Есть мнение, что для Ирана выход из Договора о нераспространении имеет больше преимуществ, чем членство. Есть и правовое обоснование этой возможности. В частности, Тегеран может выйти из ДНЯО, активировав статью 10 Договора, которая позволяет любой стороне прекратить свое участие, если она определяет, что "чрезвычайные события, связанные с предметом настоящего Договора, поставили под угрозу высшие интересы страны". Если Иран решит выйти, то должен будет уведомить об этом других участников ДНЯО, а также Совет Безопасности ООН за три месяца.

Соответствующим "чрезвычайным событием", дающим повод для рассмотрения возможности выхода из ДНЯО, иранцы посчитали принятую Европарламентом 19 января резолюцию, в которой содержится просьба к Евросоюзу и его государствам-членам внести КСИР в список террористических организаций. В черный список предложено включить КСИР и его вспомогательные силы.

Евросоюз превратился в марионетку США. Это решение – запоздалое копирование европейцами решения президента Трампа, внесшего КСИР в список террористов в апреле 2019 г. В отличие от США, Европа имеет территориальную связь с чувствительным регионом Западной Азии. Европейцы не совершили бы столь незаконную и неприемлемую акцию, противоречащую Уставу ООН, если бы ознакомились с опытом бесполезности аналогичной акции США. Тогда почему сейчас европарламентарии озаботились ролью КСИР в Иране?

Министр Абдоллахиан по этому поводу сказал, что у некоторых европейских политиков "нет опыта в дипломатии". К ним он отнес министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая входит в число немногих европейских официальных лиц, которые настаивают на включении КСИР в список террористических организаций. Бербок упорствует: "Включение Революционной гвардии в список террористических организаций политически важно и значимо". У главного дипломата ФРГ нет понимания того, что это противоречит как Уставу ООН, так и международному праву в целом.

Ведь понятно же, что Иран ответит. Иранцы уже предупредили, что объявят все европейские военные учреждения террористами. А еще пригрозили, что отныне ни одно из европейских военных учреждений в регионе не будет в безопасности и даже европейские военные дипломаты не будут чувствовать себя в безопасности в своих посольствах. Спикер меджлиса Галибаф заявил, что европейские армии в регионе будут рассматриваться как террористические группы, если ЕС сделает это против КСИР.

Иран после выхода США в 2018 г. из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) значительно расширил свои возможности по созданию ядерного оружия. Сегодня сложно предсказать, примет ли иранский режим решение о создании ядерного оружия, а если примет, то когда. Но Тегеран быстро продвигает программу обогащения урана и программы баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, угрожая сократить, а теперь и вовсе прекратить дальнейшие инспекции МАГАТЭ.

С января 2020 г. Тегеран перестал признавать большинство ключевых ограничений своей программы обогащения. СВПД содержал ключевые ограничения в отношении иранской программы обогащения, которые примерно до 2026 г. сохраняли бы график прорыва Ирана на уровне одного года. Теперь же прогресс Ирана в области обогащения улучшил способность Тегерана производить уран оружейного качества, временная шкала прорыва, по распространенной в экспертной среде США оценке, даже в лучшем случае, сейчас составляет месяцы, а не годы.

Нарушением СВПД является производство небольшого количества металлического урана в исследовательской лаборатории в Исфахане. В июле 2021 г. Иран начал производство металлического урана с обогащением до 20%, что намного ближе к уровню 90%, необходимому для производства ядерного оружия. Хотя Иран утверждает, что это ядерное топливо, а не бомба и произведенный материал не подходит для ядерного оружия, можно согласиться с мнением, что это дает Ирану ценные навыки и возможности, имеющие отношение к ядерному оружию.

Пока как участник ДНЯО Иран имеет юридическое обязательство соблюдать свое соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, которое позволяет инспекторам ООН проверять соблюдение договора. Уход Ирана может положить конец этому сотрудничеству и резко обострить напряженность вокруг иранской ядерной программы, которая никогда не была более продвинутой, чем сейчас.

Одно из самых важных внешнеполитических обещаний президента Байдена остается невыполненным: США и Иран не сумели договориться о возрождении СВПД и возвращении к выполнению своих обязательств в соответствии с ядерным соглашением 2015 г. Шансы на возрождение СВПД ничтожны, Тегеран не проявляет готовности согласиться с проектом американских предложений, в том числе и с отказом Вашингтона отменить признание КСИР террористической организацией.

И на этом фоне европейские союзники решили помочь Соединенным Штатам, дальше обостряя нарастающий ядерный кризис в отношениях с Ираном. При такой стратегии им придется продолжать борьбу с Ираном, который может стать обладателем ядерного оружия.

Как объяснил верховный представитель ЕС по внешней политике Боррель, ЕС не может включить КСИР в список террористических организаций до тех пор, пока такая квалификация не будет определена судом. Когда это может быть, он не знает, но Европарламент своим предложением против КСИР, саботируя режим нераспространения, подталкивает Иран к атомной бомбе.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674596400


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