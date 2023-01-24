Китай не хочет делиться с Россией всеми технологическими секретами

00:47 25.01.2023

Китай не хочет делиться с Россией всеми технологическими секретами



Параллельный импорт электронной продукции может стать тормозом отечественных разработок



Китайская микроэлектроника позволяет РФ двигаться вперед к будущему, но сдерживает российские разработки. Фото Reuters

Несмотря на жесткие американские ограничения, Китай добивается успехов в производстве собственной компьютерной техники с оригинальной архитектурой. Однако поставки чипов и техники собственной разработки в Россию китайские власти пока запрещают. Эксперты "НГ" объясняют успехи Китая в борьбе с американскими ограничениями реальным, а не декларативным курсом Пекина на технологическую независимость.

Китай, несмотря на противодействие США, ограничивающих доступ Поднебесной к современным технологиям, демонстрирует прорывные темпы строительства базовых станций 5G. В 2022 году было построено около 900 тыс. таких станций, а общее их количество в стране выросло до 2,3 млн. Это более 60% от общего количества таких станций в мире. Уже треть от общего числа пользователей мобильных телефонов в Китае (561 млн человек) подключены к сетям самого последнего поколения.



В России базовые станции 5G планируют начать устанавливать на станциях Московского метрополитена в 2023 году, заявил во вторник глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Пока образец такой станции был представлен на выставке в здании Совета Федерации, которую посетила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Надеемся в этом году их уже начинать устанавливать", – заявил Шувалов. Уточняется, что в этом году должны быть оснащены такой сетью первые четыре станции на вновь открывающихся станциях подземки.



Китай во многом способствует продвижению РФ в современный мир высоких технологий. Он не делает громких заявлений, но занимает некоторые освобождающиеся в РФ рыночные ниши. Издание Wall Street Journal сообщало, что после начала спецоперации некоторые ведущие китайские IT-компании ушли из РФ. Эксперты "НГ" считают, что по каналам параллельного импорта особых проблем с ввозом китайской продукции пока не наблюдается.



Впрочем, КНР прямо ограничивает передачу некоторых своих технологий в РФ. На днях китайская компания Loongson анонсировала новый процессор, в основе которого, как во всех других процессорах этой компании, лежит уникальная архитектура собственной разработки. Однако с декабря 2022 года все без исключения построенные на ней чипы запрещены к продаже в Россию, так же как и в другие страны мира, по распоряжению властей Китая. По одной из версий, основой таких ограничений могут быть угрозы санкций против компаний, которых США подозревают в использовании американских технологий и изделий для нужд китайской оборонной промышленности.



Санкции против нескольких десятков китайских компаний были введены администрацией президента США в октябре 2022 года (вдогонку к тем ограничениям, которые вводила еще администрация Дональда Трампа). Ограничения касаются поставок сверхмощных процессоров, оперативной памяти, оборудования для их производства, а также технологий, которые позволяют создавать такое оборудование. Среди попавших в черные списки – китайские разработчики систем распознавания лиц, анализа и синтеза речи, систем биометрической идентификации. Некоторым компаниям дали два месяца на проведение аудита со стороны инспекторов из США, в случае отказа они также попадают в санкционный список. "Китайские компании возвращаются в каменный век", – говорил по этому поводу газете Financial Times управляющий директор China Renaissance Сехо Нг.



Но Loongson существует уже более 20 лет, и она с самого начала, как сообщается, сделала ставку на разработку именно собственной процессорной архитектуры, чтобы не зависеть ни от иностранных государств, ни от чужих патентов, ни даже от открытых технологий.



"Точной информации про этот процессор пока нет, но можно предположить, что ограничения продажи связаны с тремя основными причинами, – сказал "НГ" источник на радиоэлектронном рынке. – Во-первых, в его микросхемах могут все же быть какие-то следы американских технологий, и продукция может подпасть под санкции.



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Чипам от Loongson Technology

дорога в РФ пока закрыта. Фото ReutersОграничения на экспорт могут быть связаны и с тем, что Китаю просто сейчас не хватает мощностей для производства необходимого количества таких процессоров для собственных нужд, не говоря об экспорте. Это связано с тем, что КНР после осложнения отношений с Тайванем стал ориентироваться на собственное производство, но мощностей, очевидно, пока недостаточно. Третья предполагаемая причина – процессор, что не исключено, двойного назначения, то есть с возможностью применения в оборонной промышленности".

"В отдельных отраслях, таких как 5G, Китай действительно добился мирового лидерства, но страна в высокой степени зависит от импорта чипов и полупроводниковой продукции, не обладает достаточной производственной базой. Поэтому ограничительные меры со стороны США можно оценить как весьма болезненные, – сказал "НГ" председатель Русско-азиатского делового совета (РАДС) Максим Кузнецов. – Другой рычаг влияния – это рынок сбыта. Китай преимущественно продает технологическую продукцию в ЕС и США, и Запад может влиять на позицию китайских поставщиков. Например, ряд китайских компаний не поставляют продукцию в РФ напрямую, а только по параллельному импорту из-за опасения негативной реакции ЕС как ключевого потребителя их продукции".



Китайские технологические решения, как правило, не хуже, чем западные аналоги, но значительно дешевле, отмечает эксперт. "Это и стало причиной, почему цифровизация в РФ в основном и проводилась на китайском "железе". Сейчас по практике РАДС поставки серверного и сетевого оборудования из КНР в РФ идут практически без ограничений, есть определенные нюансы, но они решаемы любым опытным поставщиком. Достаточно активно используется механизм параллельного импорта и его возможности", – говорит Кузнецов.



По мнению председателя совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов (АПЭАП) Светланы Аполлоновой, на сегодняшний день промышленность РФ успешно решает свои задачи с помощью поставок и готовой высокотехнологичной продукции, а также продукции микроэлектроники по параллельному импорту. Однако вопрос стимулирования собственных разработок именно по этой причине может еще больше тормозиться. "У нас законодательство по-прежнему делает упор на поддержку производства на территории РФ, а не на поддержку и коммерциализацию собственных разработок и технологий", – говорит Аполлонова. По ее словам, некоторые налоговые льготы для радиоэлектроники предоставлялись "дочкам" иностранных зарубежных компаний в России, которые вели разработки на территории РФ по заказу материнской компании руками российских специалистов. То есть бюджет РФ платил иностранным компаниям за разработку новых технологий, которые создавались россиянами на территории РФ, но юридически не принадлежащим России.



"Отечественный рынок после ухода некоторых известных брендов ориентирован на импортозамещение и развитие собственных российских разработок, – говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. – Государство предлагает для IT-отрасли хорошие решения и следит за тем, чтобы были квалифицированные кадры. Российские разработчики ориентированы прежде всего на собственные решения, и в тех случаях, где возможна их интеграция с компаниями из других стран, такие варианты всегда рассматриваются. Понятно, когда идет разработка решения, происходит корреляция с теми продуктами и техническими решениями, которые есть в других странах: это следствие взаимной кооперации".



Анатолий Комраков

24.01.2023