|На чем подорвется Казахстан, - Марат Асипов
01:49 25.01.2023
МАРАТ АСИПОВ
24 Янв 2023,
Спираль кризиса девяностых начала раскручиваться в обратную сторону
Может показаться, что это какой-то алармизм, но фишка в том, что мы все это уже переживали в девяностых.
Теперь нас ждет то же самое, только наоборот.
После развала СССР Казахстан покинули около двух миллионов человек. Тезис о том, что значительная часть эмигрантов не могла смириться с новым статусом республики как национального государства, имеет право на существование, однако отмечу, что из стран Балтии исхода не было.
Напомню, что в конце прошлого века на нашу страну обрушилось множество вытекающих один из другого кризисов.
Разрушилось плановое хозяйство СССР, в котором продукция казахстанских предприятий имела гарантированный сбыт.
Получив свободу, красные директора принялись разорять свои производства через многочисленные прокладки по самой простой схеме: поставки на предприятия по завышенным ценам, продажа готовой продукции – по заниженным и в долг. Всего пары-тройки лет хватило, чтобы нынешние участники списка Forbes скупили месторождения сырья и предприятия первичного передела за копейки.
В СССР за счет крупных предприятий обеспечивались не только низкие цены на электричество, тепло и воду, но еще и содержались объекты жизнеобеспечения.
Как только Союз развалился, люди потеряли не только работу, но еще и жить стало невозможно.
Если кто забыл, то в Алматы были веерные отключения света, а в Караганде и Шымкенте люди готовили еду на улице на открытом огне.
То есть возник вопрос выживания, и люди бежали не от казахского языка, как хотелось бы думать многим, а просто от голода, холода и гиперинфляции.
Разумеется, в первую очередь уехали те, кто что-то умел делать руками и думать головой.
Последующая приватизация, либерализация цен на коммунальные услуги и ряд других, пусть и не популярных, но вынужденных мер, ситуацию выправили, и миграционный поток за рубеж стал сокращаться.
Зато возникла мощная внутренняя миграция из депрессивных регионов в большие города, где власти хоть как-то пытались сохранить коммуналку.
Назарбаевская программа оптимизации аулов, проще говоря – прекращение финансирования систем жизнеобеспечения в нищих районах, это, собственно, и есть последствия кризиса.
Этот кризис мы расхлебывали лет десять.
Но если развал СССР никак не зависел от казахстанского руководства, которое всеми лапами цеплялось за сохранение союзного государства, то сегодняшний кризис в Казахстане абсолютно рукотворный.
В этом году мы столкнулись с первыми признаками паралича систем жизнеобеспечения.
Президент ТОКАЕВ, поинтересовавшийся у жительницы города Рудный, тепло ли у нее дома, наилучшим образом показывает, что у властей нет никаких, кроме авральных, способов справиться с наступающим экономическим коллапсом.
Если тридцать лет назад сначала разорились предприятия, затем рухнула коммуналка, и потом случился массовый исход населения, то в двадцатых годах этого столетия спираль раскручивается в обратном направлении.
Сценарий для ближайшего будущего будет примерно таким.
Власти не предпримут действительно революционных мер по восстановлению объектов жизнеобеспечения, а именно – не изменят законодательство таким образом, чтобы ликвидировать компании-прокладки и вернуть высасываемые посредниками деньги в реконструкцию электро- и теплостанций, жителям казахстанских городов придется бежать куда глаза глядят, чтобы элементарно не умереть от переохлаждения.
Почему власти не будут ничего делать – тупо из-за отсутствия политической воли, многолетней зачистки квалифицированных кадров, уничтожения политической и экономической конкуренции и явного саботажа со стороны огромного бюрократического аппарата.
И да, реформы правительству не нужны. Система откатов торпедирует любую попытку перенастройки финансовых потоков в интересах страны и народа.
Бегство квалифицированных специалистов парализует предприятия, генерирующие валютную выручку.
Следом схлопнутся местные бюджеты, и возникнет угроза дефолта государственного бюджета.
Внутренняя миграция породит массу конфликтов в больших городах и аулах, куда побегут люди, спасаясь от холода и даже голода из-за дефолта и коллапса экономики.
Что будет дальше – можно посмотреть в любом сериале о последствиях апокалипсиса.
На каком из этапов возникнут массовые беспорядки с грабежами и убийствами – да на любом.
Экономист Канат БЕРЕНТАЕВ еще двадцать лет назад говорил, что советское оборудование дышит на ладан.
Его не услышали и продолжили с кайфом изнашивать инфраструктуру, извлекая максимум прибыли на каждой стадии производства, заодно и разворовывая средства, отпущенные на реконструкцию и ремонт.
Золотой унитаз ведь с неба не падает, приходится пилить бюджет и гробить экономику в режиме 7/24.
Поэтому сегодня вряд ли кто оценит масштабы надвигающейся катастрофы. Гораздо проще навесить ярлык алармиста на каждого, кто ее прогнозирует. Более того, за публикации о прокладках, покупающих электроэнергию за 7-8 тенге и перепродающих по 80 тенге за киловатт, нас уже пытаются обвинить в экстремизме, разжигании социальной розни и распространении заведомо ложной информации. По этой причине от нас требуют удаления всех публикаций на тему прокладок в энергетике и грозят судом.
Это понятно – люди зарабатывают миллиарды на сладких схемах и прибыли свои терять не хотят.
Правительство их тоже любит и расставаться с ними не собирается.
И поскольку надежды на правительство мало, может, пора задуматься о продаже недвижимости в Казахстане, пока она еще хоть чего-то стоит?