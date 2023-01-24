На чем подорвется Казахстан, - Марат Асипов

01:49 25.01.2023

МАРАТ АСИПОВ

24 Янв 2023,



Спираль кризиса девяностых начала раскручиваться в обратную сторону

Может показаться, что это какой-то алармизм, но фишка в том, что мы все это уже переживали в девяностых.



Теперь нас ждет то же самое, только наоборот.



После развала СССР Казахстан покинули около двух миллионов человек. Тезис о том, что значительная часть эмигрантов не могла смириться с новым статусом республики как национального государства, имеет право на существование, однако отмечу, что из стран Балтии исхода не было.



Напомню, что в конце прошлого века на нашу страну обрушилось множество вытекающих один из другого кризисов.



Разрушилось плановое хозяйство СССР, в котором продукция казахстанских предприятий имела гарантированный сбыт.



Получив свободу, красные директора принялись разорять свои производства через многочисленные прокладки по самой простой схеме: поставки на предприятия по завышенным ценам, продажа готовой продукции – по заниженным и в долг. Всего пары-тройки лет хватило, чтобы нынешние участники списка Forbes скупили месторождения сырья и предприятия первичного передела за копейки.



В СССР за счет крупных предприятий обеспечивались не только низкие цены на электричество, тепло и воду, но еще и содержались объекты жизнеобеспечения.



Как только Союз развалился, люди потеряли не только работу, но еще и жить стало невозможно.



Если кто забыл, то в Алматы были веерные отключения света, а в Караганде и Шымкенте люди готовили еду на улице на открытом огне.



То есть возник вопрос выживания, и люди бежали не от казахского языка, как хотелось бы думать многим, а просто от голода, холода и гиперинфляции.



Разумеется, в первую очередь уехали те, кто что-то умел делать руками и думать головой.



Последующая приватизация, либерализация цен на коммунальные услуги и ряд других, пусть и не популярных, но вынужденных мер, ситуацию выправили, и миграционный поток за рубеж стал сокращаться.



Зато возникла мощная внутренняя миграция из депрессивных регионов в большие города, где власти хоть как-то пытались сохранить коммуналку.



Назарбаевская программа оптимизации аулов, проще говоря – прекращение финансирования систем жизнеобеспечения в нищих районах, это, собственно, и есть последствия кризиса.



Этот кризис мы расхлебывали лет десять.



Но если развал СССР никак не зависел от казахстанского руководства, которое всеми лапами цеплялось за сохранение союзного государства, то сегодняшний кризис в Казахстане абсолютно рукотворный.



В этом году мы столкнулись с первыми признаками паралича систем жизнеобеспечения.



Президент ТОКАЕВ, поинтересовавшийся у жительницы города Рудный, тепло ли у нее дома, наилучшим образом показывает, что у властей нет никаких, кроме авральных, способов справиться с наступающим экономическим коллапсом.



Если тридцать лет назад сначала разорились предприятия, затем рухнула коммуналка, и потом случился массовый исход населения, то в двадцатых годах этого столетия спираль раскручивается в обратном направлении.



Сценарий для ближайшего будущего будет примерно таким.



Власти не предпримут действительно революционных мер по восстановлению объектов жизнеобеспечения, а именно – не изменят законодательство таким образом, чтобы ликвидировать компании-прокладки и вернуть высасываемые посредниками деньги в реконструкцию электро- и теплостанций, жителям казахстанских городов придется бежать куда глаза глядят, чтобы элементарно не умереть от переохлаждения.



Почему власти не будут ничего делать – тупо из-за отсутствия политической воли, многолетней зачистки квалифицированных кадров, уничтожения политической и экономической конкуренции и явного саботажа со стороны огромного бюрократического аппарата.



И да, реформы правительству не нужны. Система откатов торпедирует любую попытку перенастройки финансовых потоков в интересах страны и народа.



Бегство квалифицированных специалистов парализует предприятия, генерирующие валютную выручку.



Следом схлопнутся местные бюджеты, и возникнет угроза дефолта государственного бюджета.



Внутренняя миграция породит массу конфликтов в больших городах и аулах, куда побегут люди, спасаясь от холода и даже голода из-за дефолта и коллапса экономики.



Что будет дальше – можно посмотреть в любом сериале о последствиях апокалипсиса.



На каком из этапов возникнут массовые беспорядки с грабежами и убийствами – да на любом.



Экономист Канат БЕРЕНТАЕВ еще двадцать лет назад говорил, что советское оборудование дышит на ладан.



Его не услышали и продолжили с кайфом изнашивать инфраструктуру, извлекая максимум прибыли на каждой стадии производства, заодно и разворовывая средства, отпущенные на реконструкцию и ремонт.



Золотой унитаз ведь с неба не падает, приходится пилить бюджет и гробить экономику в режиме 7/24.



Поэтому сегодня вряд ли кто оценит масштабы надвигающейся катастрофы. Гораздо проще навесить ярлык алармиста на каждого, кто ее прогнозирует. Более того, за публикации о прокладках, покупающих электроэнергию за 7-8 тенге и перепродающих по 80 тенге за киловатт, нас уже пытаются обвинить в экстремизме, разжигании социальной розни и распространении заведомо ложной информации. По этой причине от нас требуют удаления всех публикаций на тему прокладок в энергетике и грозят судом.



Это понятно – люди зарабатывают миллиарды на сладких схемах и прибыли свои терять не хотят.



Правительство их тоже любит и расставаться с ними не собирается.



И поскольку надежды на правительство мало, может, пора задуматься о продаже недвижимости в Казахстане, пока она еще хоть чего-то стоит?