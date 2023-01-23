В Калифорнии опять массовое убийство (7 трупов) и снова стрелял - этнический китаец

08:52 25.01.2023

В Калифорнии снова произошло массовое убийство



Погибли семь человек.

Момент задержания убившего 7 человек Чжао Чуньли



В городе Халф-Мун Бэй (штат Калифорния, США) семь человек были убиты при стрельбе на грибной ферме и в автотранспортной компании. Это второе массовое убийство в Калифорнии за два дня. Президент США Джо Байден на этом фоне призвал Конгресс поддержать его инициативу о запрете штурмового оружия.



Подозреваемый в стрельбе в городе Халф-Мун Бэй был задержан - это 67-летний Жао Чан Ли. Жертвами преступника стали китайские сельхозработники, передает NBC.



Полиция объявила, что стрелявший - официально его пока следует называть "подозреваемым" - это 67-летний местный житель Чжао Чуньли.



Он сам явился в полицию примерно через два часа после убийств. Его приезд и задержание зафиксировали камеры видеонаблюдения.



Первые четыре жертвы Чжао были найдены на грибной ферме, другие три - в транспортной фирме неподалеку.



Мотив убийств пока не известен.



Кристина Корпус, шериф полиции округа Сан-Матео, на чьей территории произошло массовое убийство, сказала на пресс-конференции, что у подозреваемого был при себе полуавтоматический пистолет, из которого он, вероятно, и стрелял.



По словам шерифа, еще один человек, в которого стрелял Чжао, находится в больнице в критическом состоянии.



Кристина Корпус добавила, что Чжао расстрелял людей при детях, которые только что вернулись из школы.



"Что это значит для детей - увидеть такое - это невозможно представить", - сказала она.



Член городского совета Хаф-Мун-Бей Дебби Раддок сказала журналистам, что жертвы были китайцами и работали на ферме. Представитель властей округа Сан-Матео сказал агентству Ассошиэйтед Пресс, что массовое убийство совершил "недовольный работник" фермы.



В субботу в другом месте Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса Монтерей-Парк, были убиты 11 человек. Подозреваемый в этом преступлении, 72-летний Ху Цан Тран, застрелился, когда его фургон нашла и заблокировала полиция.



Кроме того, 23 января в штате Айова произошла стрельба в одной из школ города Де-Мойн. Убиты два школьника, один сотрудник учебного заведения находится в тяжелом состоянии.



На фоне нескольких трагедий господин Байден обратился к Конгрессу.



"За десять лет действия закона о запрете штурмового оружия число случаев массовой стрельбы сократилось. После того как в 2004 году республиканцы отменили этот закон и разрешили продавать оружие, количество случаев массовой стрельбы утроилось", - говорится в его заявлении на сайте Белого дома.



Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/world/20230125/v-kalifornii-snova-proizoshlo-massovoe-ubiistvo