|В Калифорнии опять массовое убийство (7 трупов) и снова стрелял - этнический китаец
08:52 25.01.2023
В Калифорнии снова произошло массовое убийство
Погибли семь человек.
Момент задержания убившего 7 человек Чжао Чуньли
В городе Халф-Мун Бэй (штат Калифорния, США) семь человек были убиты при стрельбе на грибной ферме и в автотранспортной компании. Это второе массовое убийство в Калифорнии за два дня. Президент США Джо Байден на этом фоне призвал Конгресс поддержать его инициативу о запрете штурмового оружия.
Подозреваемый в стрельбе в городе Халф-Мун Бэй был задержан - это 67-летний Жао Чан Ли. Жертвами преступника стали китайские сельхозработники, передает NBC.
Полиция объявила, что стрелявший - официально его пока следует называть "подозреваемым" - это 67-летний местный житель Чжао Чуньли.
Он сам явился в полицию примерно через два часа после убийств. Его приезд и задержание зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Первые четыре жертвы Чжао были найдены на грибной ферме, другие три - в транспортной фирме неподалеку.
Мотив убийств пока не известен.
Кристина Корпус, шериф полиции округа Сан-Матео, на чьей территории произошло массовое убийство, сказала на пресс-конференции, что у подозреваемого был при себе полуавтоматический пистолет, из которого он, вероятно, и стрелял.
По словам шерифа, еще один человек, в которого стрелял Чжао, находится в больнице в критическом состоянии.
Кристина Корпус добавила, что Чжао расстрелял людей при детях, которые только что вернулись из школы.
"Что это значит для детей - увидеть такое - это невозможно представить", - сказала она.
Член городского совета Хаф-Мун-Бей Дебби Раддок сказала журналистам, что жертвы были китайцами и работали на ферме. Представитель властей округа Сан-Матео сказал агентству Ассошиэйтед Пресс, что массовое убийство совершил "недовольный работник" фермы.
В субботу в другом месте Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса Монтерей-Парк, были убиты 11 человек. Подозреваемый в этом преступлении, 72-летний Ху Цан Тран, застрелился, когда его фургон нашла и заблокировала полиция.
Кроме того, 23 января в штате Айова произошла стрельба в одной из школ города Де-Мойн. Убиты два школьника, один сотрудник учебного заведения находится в тяжелом состоянии.
На фоне нескольких трагедий господин Байден обратился к Конгрессу.
"За десять лет действия закона о запрете штурмового оружия число случаев массовой стрельбы сократилось. После того как в 2004 году республиканцы отменили этот закон и разрешили продавать оружие, количество случаев массовой стрельбы утроилось", - говорится в его заявлении на сайте Белого дома.
Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/world/20230125/v-kalifornii-snova-proizoshlo-massovoe-ubiistvo