 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.01.2023
10:41  Узбекистан подписал с "Газпромом" дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере
10:39  Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы
10:32  Топ-менеджеров российских космо-кампаний посадили за аферы с ракетными двигателями, "улетевшими" в США
10:31  НАТО и Эрдоган: Ни отшлепать, ни даже в угол поставить
10:23  Дефолт подкрался незаметно. Госдолг застал Америку врасплох, - The Economist
10:18  В Казахстане создана Судебная администрация
09:46  Вашингтон под предлогом помощи ВСУ похерил "немецкое экономическое чудо"

08:52  В Калифорнии опять массовое убийство (7 трупов) и снова стрелял - этнический китаец
08:35  Как США разваливают Европейский Союз, - Геворг Мирзаян
01:49  На чем подорвется Казахстан, - Марат Асипов
00:47  Китай не хочет делиться с Россией всеми технологическими секретами
00:40  Европарламент подталкивает Иран к атомной бомбе, - Н.Бобкин
00:06  Путину надо сначала победить придворных олигархов, а потом уже - бандеровцев, - А.Разуваев
00:02  Белорусская оппозиция перегрызлась... из-за исторических оценок
00:01  Ряд махаллей Ташкента начнут отапливать и освещать с помощью когенераторов
Вторник, 24.01.2023
22:37  Саакашвили в тюрьме заразили КОВИДом - теряет сознание
22:18  Главный обвиняемый в январском казахском восстании Дикий Арман запускает свой сайт
21:18  В доме экс-президента США Пенса также найдены "забытые" совсекретные доки и файлы
20:32  "Кучка клоунов": Пригожин ("Вагнер") ответил генералам из Госдумы на призыв "брить бороды" солдатам
19:56  Казвласти продали недополоманную РиддерскуюТЭЦ, но... скрывают кому
19:50  Вышел труд А. Мустояповой "Деколонизация Казахстана"
19:48  Кремль повторяет ошибки Николая Второго, - Сергей Удальцов
19:36  Скончался казахстанский композитор Арман Дуйсенов
19:33  Таможенники ЕАЭС договариваются о контроле доплаты пошлин за казахстанский импорт
17:33  Действующая глава КазМинздрава Ажар Гиният написала заявление в полицию на... экс-замминистра Олжаса Абишева
17:14  Токаев перепрошил Казахский Сенат: уволил 10 сенаторов, 6 назначил и 4-х... - уволил и назначил обратно
15:36  Понятие Турана в геополитических концепциях евразийцев 1920-х годов, - Максим Медоваров
15:32  Есть ли у Европы "прививка от 1917 года"?
15:16  В Иране пообещали ответные санкции Великобритании и Евросоюзу
14:59  Казахстанцы установили вна Украине третью "юрту несокрушимости" - в Харькове
14:41  Арестован за аферы с землей глава Раштского района Таджикистана Набизода (Мукими)
14:26  Вопреки указу Рахмона. В Таджикистане вновь ограничивают подачу электроэнергии
14:23  Почему Росчиновники откровенно саботируют возвращение соотечественников на Родину? - Владимир Малышев
12:27  Коран теперь публично жгут и в Гааге. Демократия, однако...
12:16  Многополярные цели: смогут ли страны ЕАЭС снизить валютные риски
12:13  Еще недавно один из самых лояльных партнеров США может стать членом БРИКС
12:10  Китай укрепляется в Средней Азии с помощью новой магистрали, - И.Журенков
11:42  Война цивилизаций. Западная цивилизация против Русской, - "Завтра"
11:29  США: новое оружие для мирового лидерства. Бесконечная гонка
10:16  Франция крепко бурлит. 200 городов в протесте, - В.Прохватилов
10:14  Китай готовится к ускорению в экономике, - В.Пироженко
09:43  Туркменистан возобновил поставки природного газа в Узбекистан
09:21  "Последовательницы Тумарис". В Узбекистане появилась новая структура, которая будет отслеживать поведение девушек
09:07  "Новый Казахстан"... Бла-бла-буль, - Р.Рысмамбетов
08:55  Казнефтяники "Каражанбаса" и "Каламкаса" опять бурлят и бунтуют
08:51  Вырвется ли европейская корова из американского намордника? - СП
00:44  Иран шантажирует Европу отказом от "ядерных" правил, - Игорь Субботин
00:29  Туркменское двоевластие выглядит по-домашнему, - А.Дубнов
00:11  Американцы хотят вытеснить Россию и Катар с газовых рынков, - А.Комраков
00:03  Украина в центре спекулятивной горячки. - В.Катасонов
Понедельник, 23.01.2023
23:23  Путин снова перетасовал военное командование
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Калифорнии опять массовое убийство (7 трупов) и снова стрелял - этнический китаец
08:52 25.01.2023

В Калифорнии снова произошло массовое убийство

Погибли семь человек.
Момент задержания убившего 7 человек Чжао Чуньли

В городе Халф-Мун Бэй (штат Калифорния, США) семь человек были убиты при стрельбе на грибной ферме и в автотранспортной компании. Это второе массовое убийство в Калифорнии за два дня. Президент США Джо Байден на этом фоне призвал Конгресс поддержать его инициативу о запрете штурмового оружия.

Подозреваемый в стрельбе в городе Халф-Мун Бэй был задержан - это 67-летний Жао Чан Ли. Жертвами преступника стали китайские сельхозработники, передает NBC.

Полиция объявила, что стрелявший - официально его пока следует называть "подозреваемым" - это 67-летний местный житель Чжао Чуньли.

Он сам явился в полицию примерно через два часа после убийств. Его приезд и задержание зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Первые четыре жертвы Чжао были найдены на грибной ферме, другие три - в транспортной фирме неподалеку.

Мотив убийств пока не известен.

Кристина Корпус, шериф полиции округа Сан-Матео, на чьей территории произошло массовое убийство, сказала на пресс-конференции, что у подозреваемого был при себе полуавтоматический пистолет, из которого он, вероятно, и стрелял.

По словам шерифа, еще один человек, в которого стрелял Чжао, находится в больнице в критическом состоянии.

Кристина Корпус добавила, что Чжао расстрелял людей при детях, которые только что вернулись из школы.

"Что это значит для детей - увидеть такое - это невозможно представить", - сказала она.

Член городского совета Хаф-Мун-Бей Дебби Раддок сказала журналистам, что жертвы были китайцами и работали на ферме. Представитель властей округа Сан-Матео сказал агентству Ассошиэйтед Пресс, что массовое убийство совершил "недовольный работник" фермы.

В субботу в другом месте Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса Монтерей-Парк, были убиты 11 человек. Подозреваемый в этом преступлении, 72-летний Ху Цан Тран, застрелился, когда его фургон нашла и заблокировала полиция.

Кроме того, 23 января в штате Айова произошла стрельба в одной из школ города Де-Мойн. Убиты два школьника, один сотрудник учебного заведения находится в тяжелом состоянии.

На фоне нескольких трагедий господин Байден обратился к Конгрессу.

"За десять лет действия закона о запрете штурмового оружия число случаев массовой стрельбы сократилось. После того как в 2004 году республиканцы отменили этот закон и разрешили продавать оружие, количество случаев массовой стрельбы утроилось", - говорится в его заявлении на сайте Белого дома.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/world/20230125/v-kalifornii-snova-proizoshlo-massovoe-ubiistvo

Источник - Азия-плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674625920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- VII Казахско-Кыргызский форум прошел в Бишкеке
- Как будет развиваться Абайская область до 2027 года: Комплексный план рассмотрен в Правительстве
- Расчистка арыков, ремонт гидротехнических сооружений и своевременный вывоз снега
- Минимальный Казахстан. Вода
- Вопросы реализации совместных с международными банками проектов обсуждены в Правительстве
- Алихан Смаилов провел встречу с Главой Республики Саха
- Поправки в Законы по регулированию майнинга в Казахстане рассмотрели в Сенате
- Казахстан выступает за расширение сотрудничества в ОЭС
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  