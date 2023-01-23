Вашингтон под предлогом помощи ВСУ похерил "немецкое экономическое чудо"

09:46 25.01.2023

Олаф Шольц даже не пикнул, наблюдая убийство экономики своей страны

Константин Ольшанский



Вашингтон под предлогом помощи ВСУ похерил "немецкое экономическое чудо"



Развязанная Брюсселем и Вашингтоном санкционная война с Россией ударила прежде всего по европейским странам. И особенно - по индустриально развитой Германии, которая погрузилась в пучину самого чудовищного за последние десятилетия экономического кризиса.



Пока выиграли лишь немецкие оружейники - от Rheinmetall до Krauss-Maffei Wegmann. Более того, за счет ВСУ у них столько заказов, что они попросту не справляются.



В Германии рухнули почти все отрасли, а в Австрии газ подорожал в 10 раз

Немецкой экономике грозит рецессия, пишет деловое издание News für die Schweiz со ссылкой на исследование Института немецкой экономики (IW). Согласно проведенному среди 2500 бизнесменов опросу, 40% из них ожидают снижения производства. Самые большие проблемы ожидают такие отрасли, как строительство и промышленность.



Только четверть компаний ожидает повышения деловой активности, еще около трети ожидают стагнации. Таким образом, в течение 2022 года деловые ожидания немцев значительно снизились. Даже те бизнесмены, которые в конце прошлого года еще испытывали некую уверенность в завтрашнем дне, ее растеряли, пишет News für die Schweiz.



В строительстве только 15% опрошенных компаний ожидают увеличения производства к 2023 году. С другой стороны, почти 54% ожидают снижения. Причем на строительную индустрию в Германии давит не только дорогие энергоносители, но и резко выросшие аппетиты банков - они взвинтили процентные ставки.



В промышленности доля пессимистичных компаний (39%) значительно выше доли оптимистов (почти 28%). Промышленники не видят перспектив для восстановления потребительского спроса, который бы и двигал вперед заводы. Из-за разрыва логистических цепочек огромные проблемы с сырьем - из-за этого у немецких заводов накопился гигантский портфель невыполненных заказов, напоминает News für die Schweiz.



Рост наблюдается в немецкой розничной торговле - но только лишь по одной причине, из-за подорожания товаров. На самом деле покупать стали меньше. Поэтому в торговой сфере оптимистов и пессимистов почти поровну. При этом, если подсчитать рост цен, то реальные доходы немцев в 2022 году снизились на 0,3%. Людям просто не на что покупать новые товары.



- Большинство ритейлеров не ожидают восстановления продаж в 2023 году, - говорит в интервью немецкому изданию Tagesschau Штефан Гент, управляющий директор Немецкой ассоциации розничной торговли. Причем дополнительные расходы бизнеса нельзя просто взять и переложить на клиента. Приходится сокращать рентабельность.



Тяжелая ситуация не только в немецкой, но и в австрийской экономике. Начиная с 2021 года, для промышленных потребителей в Австрии электроэнергия подорожала более чем в 6 раз. Газ стал дороже почти в 10 раз, пишет в интервью изданию ORF Петер Унтеркофлер, президент Зальцбургской промышленной ассоциации.



Есть в Германии и те компании, которые от украинского кризиса выиграли. Прежде всего - это производители оружия, рассказывает издание Tagesschau. Причем такие концерны, как Rheinmetall, не только получают финансовую выгоду от поставок вооружения, но и умудряются улучшать свой имидж на Западе. Якобы, помогают молодой украинской демократии - об этом прямо заявляет в интервью немецким журналистам гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.



Если посмотреть на стоимость акций дюссельдорфской компании, то можно увидеть истинную цену украинского кризиса для немецких оружейников: Rheinmetall подорожал на бирже вдвое. Такими темпами Rheinmetall будет включена в биржевой индекс DAX, который включает 40 крупнейших немецких компаний.



Сам Rheinmetall нахваливает себя в немецкой деловой прессе: с начала российской спецоперации пришлось нанять 1200 новых сотрудников. Растут все направления работы - военные машины, боеприпасы и системы ПВО. Украинцам немецкая компания предоставила зенитные танки Gepard, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и даже пулеметы MG-3. В новом пакете поставок - БМП Marder, которые также производит вездесущий дюссельдорфский концерн.



На радостях немецкие оружейники уже бросились строить новый завод по производству боеприпасов в Венгрии, в ноябре Rheinmetall купил испанского производителя боеприпасов Expal.



Rheinmetall откусил кусок, который не сможет прожевать

Именно Rheinmetall обеспечил основную часть немецкой военной помощи Украине. Помимо этого в выигрыше оказались и более мелкие производители вооружений, такие как Diehl Defence (разработчик ракет с системой самонаведения IRIS-T), Krauss-Maffei Wegmann (выпускает бронеавтомобили ATF Dingo), Dynamit Nobel (выпускает ПЗРК Panzerfaust 3 и гранатометы Matador).



Собственно, немецкая оружейная промышленность растет только за счет украинских закупок. Так, до сих пор не завершились переговоры о поставках наземных транспортных средств для Бундесвера, сокрушался глава Rheinmetall Паппергер в интервью газете Bild am Sonntag.



Tagesschau напоминает, что Rheinmetall, вероятно, станет главным выгодоприобретателем немецкой госпрограммы по перевооружению Бундесвера. Из бюджета на закупку нового оружия потратят €100 миллиардов. Правда, даже в Германии оборонный бюджет не резиновый - особенно на фоне кризиса. Так что приходится выбирать: то ли направить деньги на потребности немецких военных, то ли вложить в ВСУ.



Да и конвейеров на всех не хватает: грандиозный скандал прогремел в конце прошлого года, когда на учениях Бундесвера вышли из строя все 18 танков Puma. Производитель - все тот же Rheinmetall - назвал поломки "мелочью". Хотя очевидно, что оружейники просто заглотили кусок, который попросту не могут прожевать.



Такая дилемма стала одной из причин, по которой Германия до сих пор отказывается поставлять украинцам танки Leopard-2 - все-таки себе нужнее.