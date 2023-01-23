В Казахстане создана Судебная администрация

10:18 25.01.2023

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 19 января 2023 года "О некоторых вопросах Судебной администрации Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Указом утверждено положение о Судебной администрации Республики Казахстан.



Так, говорится, что Судебная администрация является уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования, осуществляющим организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда РК, местных и других судов, с территориальными подразделениями в областях, столице и городах республиканского значения.



Задачами Судебной администрации являются:



формирование государственной политики в сфере судебного администрирования;

создание необходимых и достаточных условий для осуществления независимого отправления правосудия;

разработка системных реформ, направленных на совершенствование судебной системы и деятельности судов.

Полномочия Судебной администрации:



запрашивать в установленном порядке у государственных органов, организаций и должностных лиц необходимые документы и материалы;

в установленном законодательством порядке пользоваться информационными банками данных, имеющимися в распоряжении государственных органов;

вносить в Администрацию президента РК и Правительство РК по согласованию с председателем Верховного суда предложения по вопросам совершенствования судебного администрирования;

вносить предложения о мерах по совершенствованию государственной правовой статистики и специальных учетов;

проводить ведомственные правовые статистические наблюдения и вести ведомственный учет, предназначенный для обеспечения служебной деятельности;

создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение задач, возложенных на Судебную администрацию и ее территориальные подразделения;

создавать консультативно-совещательные органы, межведомственные рабочие группы, экспертные комиссии в пределах своей компетенции;

привлекать в установленном порядке для выполнения законопроектных, экспертных, исследовательских работ и дачи консультаций научные организации, работников государственных и иных органов, учреждений и организаций, специалистов и экспертов;

проводить проверки в территориальных подразделениях в областях, столице и городах республиканского значения;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК.

В функции Судебной администрации входит:



разработка стратегии и мер по совершенствованию судебного администрирования;

внесение председателю Верховного суда предложений по образованию, реорганизации либо упразднению местных и других судов, распределению вакантных мест для прохождения стажировки кандидатами в судьи;

внесение председателю Верховного суда представлений об установлении количества судей для каждого местного и другого суда в пределах лимита штатной численности;

разработка нормативов нагрузки судей;

анализ и обобщение информации о деятельности судов;

предоставление правовой статистической документированной информации уполномоченному органу в сфере правовой статистики и специальных учетов;

участие в разработке и правовой экспертизе проектов нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;

разработка и согласование нормативных правовых актов по вопросам судопроизводства и судебного администрирования;

разработка проектов нормативных постановлений Верховного суда;

мониторинг организации прохождения оплачиваемой стажировки кандидатами в судьи;

подготовка и организация судебного процесса;

подготовка проектов процессуальных документов;

организационное обеспечение деятельности судей по отправлению правосудия;

проведение анализа, обобщения судебной практики;

ведение персонального учета судей и работников судов;

организация деятельности судебных приставов;

организация делопроизводства и работы архивов судов и ряд других.

Руководитель Судебной администрации назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством РК. Он имеет четырех заместителей.



Судебная администрация имеет во всех областях республики территориальные подразделения, которые именуются Департаментами Судебной администрации.



Судебная администрация преобразована из Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК. Как пояснили в Верховном суде, Судебная администрация является уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования, осуществляющим организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда РК, местных и других судов.



Лариса Черненко