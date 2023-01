Дефолт подкрался незаметно. Госдолг застал Америку врасплох, - The Economist

10:23 25.01.2023 The Economist

Великобритания

24 января 2023

Дефолт США попросту немыслим, но даже обходные маневры, чтобы его избежать, чреваты рисками, пишет The Economist. Они покажут, что политическая основа американской экономики шаткая, а для рынков это тревожный звонок. Поэтому Вашингтону придется жестко экономить.



Когда тебя берут на слабó, в этой игре, как правило, нет триллионных ставок. Но в Америке это привычное дело, когда республиканцы в Конгрессе бодаются с президентом-демократом из-за долгового потолка. Планка внешнего долга периодически повышается юридически, но всякий раз ситуация заходит в тупик. Без двухпартийного согласия поднять потолок госдолга Америка окажется на неизведанной и опасной территории, и перед ней замаячит бессмысленный дефолт.



19 января министр финансов Дженет Йеллен объявила, что страна достигла долгового потолка в 31,381 триллионов долларов, и что она начала принимать "чрезвычайные меры", чтобы сберечь наличность, - в том числе бухгалтерские уловки вроде отсрочки инвестирования пенсионных средств. Эти меры позволяют оттянуть время "Ч" на несколько месяцев и уже вошли в привычку. Последний раз все висело на волоске в 2011 году при Бараке Обаме и его тогдашнем заместителе Джо Байдене. Тогда вопрос был решен всего за несколько дней до крайнего срока - это здорово напугало фондовые рынки, а одно рейтинговое агентство даже понизило кредитоспособность федерального правительства. Тупик 2023 года рискует кончится такой же нервотрепкой.



Республиканцы недавно выиграли большинство в Палате представителей и заявили, что мириться с безудержными тратами не собираются, а также пообещали с ними бороться. Но столь глубокая тревога находит на них лишь временами. При Дональде Трампе потолок долга при поддержке республиканцев благополучно вырос втрое, а сам долг - на 8 триллионов долларов (причем 3,2 из них пришлись на непредвиденные расходы в связи с пандемией коронавируса). Однако этот шаг особых споров не вызвал, и Белый дом ждет того же на сей раз. "Поднимать долговой потолок или нет - это вообще не тема для переговоров, а прямая обязанность нашей страны и ее лидеров, чтобы не допустить экономического хаоса", - заявила 20 января пресс-секретарь Байдена.



Но не все так просто. Едва ли республиканцы ослабят давление на Байдена. Кевин Маккарти, с грехом пополам усевшийся в кресло спикера Палаты представителей, посулил бескомпромиссным радикалам целый ряд уступок - в том числе самые решительные меры по долговому потолку. В обмен на повышение долгового потолка Маккарти пообещал сократить расходы и вывести страну к сбалансированному бюджету за ближайшее десятилетие. По условиям сделки опальный спикер даже допустил парламентский маневр, который приведет к его отставке. Далеко не факт, что Маккарти выполнит свои обещания, и в этом случае его собственная партия может потребовать его отставки уже в течение года.

Поэтому финансисты, юристы и чиновники уже задумались о немыслимом. Чрезвычайное планирование исходит из того, что суверенный дефолт приведет к катастрофе: облигации рухнут, кредиты резко вздорожают, экономический рост обвалится, а статус доллара как господствующей мировой валюты пошатнется. Поэтому рассматриваются все способы, как этих бед избежать. Увы, проблема в том, что обходные маневры сами имеют серьезные недостатки, а в худшем случае вовсе невыполнимы.



Начнем с самого несуразного предложения. По закону Минфину разрешено чеканить в памятных целях платиновые монеты любого номинала. Одно предложение (не исключено, что шуточное) как раз в том и состоит, чтобы отчеканить платиновую монету в 1 триллион долларов и поместить ее в Федеральный резерв. Затем ФРС предоставит Минфину кредит, тот сможет решать свои дела, не задумываясь о потолке, а американцы будут жить долго и счастливо. Нашумевшее в соцсетях движение #MintTheCoin ("Отчеканьте монету") даже снискало поддержку левого крыла Демократической партии. Но более серьезные мыслители, включая саму Йеллен, сочли это заманухой и рекламным трюком из-за тревожных экономических последствий. Это ведь будет означать монетизацию долга: ФРС будет финансировать правительство напрямую. И что помешает будущим администрациям чеканить еще больше монет для оплаты столь полюбившихся трат, будь то раздача населению наличных или снижение налогов? Это налоговое безрассудство в чистом виде - и рецепт необузданной инфляции.



Второе предложение кажется столь же безумным: Минфин выпустит облигации со сверхвысокой процентной ставкой. Поскольку при расчете потолка долга учитывается лишь номинальная стоимость облигаций, Минфин теоретически может продать однолетние облигации на сумму в 1 миллиард долларов с процентной ставкой в 105% вдвое дороже номинальной стоимости (при том, что реальная рыночная ставка ближе к 5%). Это позволит привлечь финансирования на 2 миллиарда долларов, увеличив госдолг "всего" на миллиард. Но при всей их хитрости такие махинации наводят на мысли, что политическая основа американской экономики шаткая, а для рынков это - тревожный звоночек.



Последний из предложенных выходов представляется самым формальным. Некоторые полагают, что выход из долгового тупика кроется в 14-й поправке к конституции, про которую частенько забывают. В ней говорится, что законность американского государственного долга "не подлежит сомнению". Вывод делается проще некуда: Минфин вправе выпустить облигации вопреки потолку долга. Но противники наверняка заспорят, и дело в итоге дойдет до Верховного суда. Над головами девятерых судей нависнет Дамоклов меч. Неблагоприятное решение будет означать, что все облигации, нарушающие долговой потолок, будут признаны недействительными, а значит Минфин лишится кредита и погрязнет в огромной тяжбе с инвесторами, чьи вложения обратились в никчемные бумажки.



Инвесторов ужаснет один лишь намек на такой сценарий. То же справедливо и для платиновой монеты и облигаций с высокими процентами: сомнения в их законности ставят под вопрос и их эффективность. "Ни одна из этих идей не вызовет достаточной уверенности и не успокоит рынки", - считает аналитик Майя Макгинис из Комитета по ответственному федеральному бюджету. "Будь они хоть сколько-нибудь жизнеспособны, мы бы ими воспользовались еще в 2011 году", - полагает Рохит Кумар из крупной бухгалтерской фирмы PWC, бывший помощником сенатора-республиканца в ходе долговой драмы десятилетней давности.

Некоторые же оптимистично предполагают, что правительство пробьет долговой потолок более-менее организованно. Минфин поставит на первое место ключевые платежи, выплаты по облигациям и важнейшие программы вроде медицинского попечения престарелых - это предотвратит суверенный дефолт. Но платежеспособность - это вам не квантовая механика: она не существует одновременно в двух состояниях. Иностранные инвесторы все равно сочтут, что Америка больше не выполняет обязательств перед собственными гражданами. Рынки же ждет экономический ущерб: налоговые поступления покрывают лишь четыре пятых государственных расходов. Внезапное выпадение оставшейся пятой части будет равносильно обвалу ВВП на 5% - и поставит Америку на путь сокрушительной рецессии.

Все это говорит о том, что единственный выход из тупика - это политические переговоры, сколь угодно болезненные. Улучшить финансовую траекторию Америки без реструктуризации пособий невозможно (этого добиваются некоторые республиканцы, однако демократы все равно никогда на это не пойдут). В результате может вернуться та добровольная разновидность жесткой экономии, что мучила администрацию Обамы. На сегодняшний день ни у одной из сторон нет стимула отступать. Единственным мотивирующим фактором может стать надвигающийся рыночный катаклизм, но в ближайшие несколько месяцев он все равно не наступит. Так что триллионное слабó продолжается. Источник - ИноСМИ

