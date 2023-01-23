НАТО и Эрдоган: Ни отшлепать, ни даже в угол поставить

10:31 25.01.2023 Готов ли Альянс распрощаться с Турцией?



Вера Жердева

Материал комментируют:

Малик Керимов

Юрий Мавашев



Тема "НАТО без Турции" как конфета-тянучка пережевывается в кулуарах Альянса уже который год. Все-таки ментально Анкара бесконечно далека от западных демократий, и это страшно мешает привести ее к общеевропейскому знаменателю.



Так в 2019-м партнеры критиковали Турцию за военную операцию на севере Сирии. А в настоящее время Брюссель и Вашингтон уже несколько месяцев убалтывают Эрдогана, вынуждая согласиться на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Дорожную карту по условиям интеграции подписали еще летом. Но тем дело и закончилось.



В вопросах, касающихся национальной безопасности, Турция непреклонна, а шведы не желают поступаться демократическими принципами и выдавать Анкаре активистов Рабочей партии Курдистана. А может, и не могут, потому как РПК на шведской территории давно уже чувствует себя как дома. Даже визит главы шведского парламента Андреаса Норлена 17 января в Анкару умудрились сорвать.



Активисты РПК сожгли чучело Эрдогана на площади в центре Стокгольма, из-за чего турецкий президент обвинил скандинавские страны в создании плацдарма для подрывной деятельности в Европе и потребовал создать механизм выдворения "курдских террористов". Поездка Норланда, разумеется, накрылась. А ведь он как раз и должен быть обсуждать проблему вступления в Альянс.



Примечательно, что руководство Евросоюза акцию РПК предпочло не заметить. Эрдогана поддержал только глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Который заявил, что подобные действия выражают неуважение не только к президенту, но и народу в целом. И назвал их позорными и отвратительными. Остальные же, видимо, считают, что сожжение чучел политических оппонентов - нормальное такое проявление гражданской позиции. И поводов для обид нет.



По ту сторону Атлантики вообще договорились до того, что НАТО может обойтись и без Турции.



Об этом, в частности, заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он считает, что если Эрдоган вновь будет избран на пост президента, то членство Турции в НАТО следует поставить под вопрос.



Повод для недовольства и у Вашингтона, и у Брюсселя есть. Эрдоган якобы занимает пророссийскую позицию: он не только вступлению Швеции и Финляндии в альянс препятствует, но и к санкциям против Москвы не присоединился. Причем по обоим пунктам позиция Турции - жесткая и принципиальная.



Возможно ли, что Альянс, которому членство Финляндии и Швеции жизненно важно, пойдет ва-банк и предложит Турции покинуть его ряды?



Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев убежден, что этого не произойдет ни при каких обстоятельствах.



- Могу даже гарантировать: Турцию никто в обозримом будущем из НАТО не попросит и, что не менее важно, она оттуда не попросится. Так что, людям, выстраивающим международную политику в нашей стране, лучше забыть об этом, чтобы случайно не поверить в собственные приятные, но фантазии.



Напомню, на сегодняшний день нет процедуры выхода из военно-политического блока, а республика остается незаменимой, с точки зрения находящейся в ней натовской военной инфраструктуры (базы, прежде всего). Иордания - союзник США, о которой много говорили последние годы, не сможет стать альтернативой на Ближнем Востоке для Альянса, поскольку королевство не обладает даже половиной сопоставимого с Турцией военного потенциала. Не говоря уже о том, что геостратегически Иордания не так интересна, хотя и по-своему важна.



Анкаре Альянс нужен буквально позарез. Все разговоры под соусом "а мы пойдем на Восток" (в данном случае - сближаться с Россией) так и остаются разговорами для выбивания дополнительных очков для торговли, опять же, с Западом. Вместе с тем это не значит, что Турция не будет стремиться подчеркнуть свое особое положение, особую роль в НАТО, - считает Юрий Мавашев.



Еще один важный момент: когда ЕС и США вводили санкции против России, мнение Турции спросить забыли. Страна-то членом ЕС не является. А турки не видят никакого смысла гробить свою экономику ради войны, которая им на дух не нужна. И Россия, и Украина были важными экономическими партнерами Турции, так что Анкара заинтересована в скорейшем завершении конфликта. Турецкая экономика и так испытывает значительное давление, которое не компенсируют никакие "зерновые сделки".



Из-за притока мигрантов и из России, и с Украины, желающих пересидеть проблемный период в благоденствии и комфорте, подскочили цены на недвижимость. Досталось и системе здравоохранения. Ведь пациентов лечат не страховые полисы, а врачи - которых больше не стало.



Из-за того, что Турция оказалась самым удобным "перевалочным пунктом" на пути из России в Европу, нарушилась система логистики, вся транспортная сеть испытывает колоссальные перегрузки. И с какого перепугу в таких условиях Анкара еще и санкции должна вводить?



А что до Швеции с Финляндией - так с самого начала Турция требовала, чтобы эти страны прекратили заигрывать с РПК, которую турки считают террористической. И в этом вопросе не уступят. Так что Западу придется смириться, - отмечает доктор политических наук Малик Керимов.



- Турция давно уже не видит себя страной, копирующей западные ценности. Трансформацию ее отношений с Западом можно передать, несколько перефразировав одного из российских тюркологов: взяв курс на Восток, Турция немного подумала и уточнила: в технологическом смысле пока побудем с Западом, а в культурно-цивилизационном теперь будим искать себя на Востоке, то есть на постсоветском пространстве и, отчасти, в Иране.



При этом Запад в партнерстве с Турцией заинтересован не меньше, чем Турция - в сотрудничестве с Западом. И в рамках НАТО, и вне Альянса.



Сухопутные войска Турции считаются вторыми по силе в блоке НАТО после сухопутных войск США. Терять такого партнера по меньшей мере неразумно.



Единственная страна Альянса, которая серьезно рассуждает о том, что Турцию надо было бы из него исключить - это Греция, у греков с турками давние территориальные споры. Но ее заявления всерьез никто не принимает. В 1974 году она в знак протеста против оккупации Турцией Северного Кипра даже из НАТО выходила, но в 1981-м вернулась обратно. Турция на это, кстати, любезно дала согласие. Так что Западу придется смириться с позицией Турции, - полагает политолог.



И еще - западным партнерам не стоит особо рассчитывать на то, что после президентских выборов Турция станет сговорчивей. Если вдруг победят политические оппоненты Эрдогана, то и в вопросе вступления в НАТО Финляндии и Швеции, и в сфере турецко-российских отношений они будут руководствоваться примерно теми же принципами. Младотурки всегда умели получать от Запада все, что им нужно. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674631860





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- VII Казахско-Кыргызский форум прошел в Бишкеке

- Как будет развиваться Абайская область до 2027 года: Комплексный план рассмотрен в Правительстве

- Расчистка арыков, ремонт гидротехнических сооружений и своевременный вывоз снега

- Минимальный Казахстан. Вода

- Вопросы реализации совместных с международными банками проектов обсуждены в Правительстве

- Алихан Смаилов провел встречу с Главой Республики Саха

- Поправки в Законы по регулированию майнинга в Казахстане рассмотрели в Сенате

- Казахстан выступает за расширение сотрудничества в ОЭС

