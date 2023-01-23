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Топ-менеджеров российских космо-кампаний посадили за аферы с ракетными двигателями, "улетевшими" в США
10:32 25.01.2023

Зло употребили: топ-менеджеры космической отрасли погорели на поставках в США
Экс-руководителей НПО им. С.А. Лавочкина и РКК "Энергия" осудили за махинации с двигателями для американских ракет

Яна Штурма
Катерина Медведева

Крупные топ-менеджеры космической отрасли России осуждены за махинации с поставками в США ракетных двигателей РД-180. Гендиректор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков отправится в колонию на три года, а экс-глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев - на шесть лет. 24 января Химкинский городской суд признал их виновными в "злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия" - следствие доказало, что ущерб от их действий составил 662,3 млн рублей. Кроме того, Владимир Солнцев сейчас проходит подозреваемым еще по одному делу - о махинациях с поставками электронно-компонентной базы для Международной космической станции. "Известия" разбирались в подробностях уголовного преследованиях бывших руководителей крупных предприятий космической отрасли.

Изменения под давлением

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Химкинский городской суд вынес приговор гендиректору Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина Владимиру Колмыкову и экс-главе Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимиру Солнцеву. Они получили, соответственно, три года и шесть лет колонии общего режима. Кроме того, с них взыскали 662,3 млн рублей в счет возмещения нанесенного ущерба.

Следствие обвиняло их в "злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при поставке жидкостных ракетных двигателей РД-180 в США.

По версии следствия, доказанной в суде, преступные действия относятся к 2015 году. Тогда Владимир Колмыков был исполнительным директором НПО "Энергомаш", а Владимир Сонцев возглавлял РКК "Энергия".

В тот момент одним из крупных контрактов "Энергомаша" был договор на поставку в США жидкостных ракетных двигателей РД-180. Его подписали еще в 1996 году. Соглашение предполагало поставку 100 двигателей за $1 млрд, рассказал "Известиям" научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Договор был подписан между НПО "Энергомаш" и ООО "РД АМРОСС, ЛЛС".

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Компания "РД АМРОСС, ЛЛС" (RD Amross LLC) была учреждено в 1997 году НПО "Энергомаш" и американской компанией Pratt & Whitney (крупный производитель авиационных и ракетных двигателей) на паритетных началах.

"РД АМРОСС, ЛЛС" производила на мощностях "Энергомаша" в Химках двигатели РД-180 для первых ступеней американских ракет-носителей Atlas III и Atlas V.

В 2014 году поставки РД-180 попали под санкции США - американский суд запретил "производить какие-либо покупки или платежи с НПО "Энергомаш". Однако в мае того же года Вашингтон отменил запрет, и поставки возобновились.

В 2022 году Дмитрий Рогозин заявил, что в условиях санкций и проводимой СВО поставки будут заморожены. Последняя партия из шести двигателей была отправлена в США в апреле 2021 года.

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По версии следствия, в 2015 году исполнительный директор "Энергомаша" Владимир Колмыков под давлением ранее занимавшего эту должность Владимира Солнцева (который якобы и пролоббировал его назначение) подписал изменения к лицензионному соглашению № 23 с РД АМРОСС, ЛЛС. Правоохранители считают, что эти изменения делали контракт на поставки РД-180 невыгодными как для самого предприятия, так и для государства.

В частности, согласно этим изменениям, РД АМРОСС, ЛЛС с 2022 года получала право использовать патенты и техническую документацию выпускаемых в России ракетных двигателей, для того чтобы производить их на территории США. Возможный ущерб от подобных изменений в лицензионное соглашение следствие оценило в 662 279 474 рублей.

Статья вменяемая Владимиру Колмыкову и Владимиру Солнцеву - материальная. То есть для ее применения следствие взяло во внимание действия или, наоборот, бездействие фигурантов, в результате которых был причинен ущерб, пояснил в беседе с "Известиями" вице-президент ассоциации юристов Владимир Кузнецов. Это означает, что преступление признается оконченным с момента причинения существенного вреда.

- Согласно позиции обвинения, лицензионные соглашения, измененные по инициативе Колмыкова, создали экономически невыгодную для корпорации ситуацию, - добавил он.

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Однако в чем выражались изменения, неизвестно, и это осложняет понимание, как был рассчитан такой точный ущерб, отметил эксперт. Он предположил, что дело было в исключении пункта о возмездности из договора.

- По общему правилу, лицензионное соглашение предполагает возмездность со стороны лицензиара. Следовательно, ущерб мог быть рассчитан на основе данных о предполагаемой прибыли корпорации за счет реализации лицензионного соглашения в перспективах срока его действия, - пояснил Владимир Кузнецов.

Подсудимые на протяжении всего процесса уверяли, что в их действиях не было состава преступления, и настаивали на оправдательном приговоре. Адвокаты Колмыкова и Солнцева категорически отказались комментировать "Известиям" приговор и свои дальнейшие действия в рамках этого дела.

Дело отделилось

Дело о злоупотреблении полномочиями при поставках в США двигателей РД-180 было выделено в отдельное производство из другого уголовного дела, в котором также фигурирует Владимир Солнцев, - оно расследуется до сих пор и касается поставок электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции.

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Основанием для уголовного преследования стали результаты внутреннего аудита деятельности РКК "Энергия" (Владимир Солнцев возглавлял корпорацию с 2014 по 2018 год), проведенного в 2019 году по указанию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

По версии следствия, при реализации контракта, заключенного "Энергией" на поставку электронно-компонентной базы для модуля МКС тендер выиграла компания "Циклон", несмотря на то что конкуренты предлагали цены гораздо ниже. В результате контракт на сумму 1,5 млрд рублей был сорван, сделка расторгнута, а предварительный ущерб составил около 143 млн рублей.

В 2020 году по этому делу Владимиру Солнцеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и арестовали. Но спустя некоторое время изменили меру пресечения на домашний арест. По информации СМИ, он заключил сделку со следствием: полностью признал вину, а также активно сотрудничал с правоохранителями.

Тем не менее впоследствии обвинение Солнцеву ужесточили - инкриминировали "Совершение тяжкого преступления в составе организованной группы, направленного на хищение бюджетных средств России на сумму свыше 1 млрд рублей". К статье о мошенничестве добавились "Пособничество злоупотреблению полномочиями" (ст. 201 УК РФ) и "Легализация похищенных средств" (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Судебного процесса по делу о поставках электронно-компонентной базы для МКС Солнцев будет дожидаться уже в колонии, куда его должны отправить сразу после вынесения приговора по делу о поставках двигателей РД-180.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

РКК "Энергия" не первый раз фигурирует в уголовных делах с хищениями и злоупотреблением полномочиями.

В июне 2021 года следователи сообщили, что руководители компании "Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами" (ЦТП) в сговоре с сотрудниками ракетно-космической корпорации "Энергия" и других госпредприятий вывели свыше 8 млн рублей через фиктивных субподрядчиков.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674631920


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