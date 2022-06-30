Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы

10:39 25.01.2023 Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы. Часть 1



АННА КАЛАШНИКОВА

30 Июн 2022



После заявления президента о прекращении точечных застроек, застройщики стали активнее осваивать любые свободные от зданий участки в Алматы



В конце октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал поручение алматинским властям приостановить точечные застройки города.



Недавно акимат Алматы сообщил о приостановлении работ на 19 объектах в городе по решению акима Ерболата ДОСАЕВА.



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Но на уровень агрессии застройщиков это никак не повлияло.



В начале мая на участке №14-6022 по улице Ровенского за кинотеатром "Шугла", между сквером и улицей Бехтерева появилась строительная техника. Жильцов окрестных домов это неприятно удивило.



Когда местные жители заселились в свои дома, построенные в конце 80-х - начале 90-х годов, первым делом они обратились в местную администрацию с просьбой благоустроить это участок – сделать детскую площадку и футбольное поле. Власти отказали им, заявив, что на этом участке под землей проходят все коммуникации района. Играть детям там нельзя - небезопасно, да и в случае неисправности или ЧП именно здесь будут в первую очередь перекрывать коммуникации и загонять на участок специальную технику.



Позже все-таки у участка появились хозяева, по некоторой информации, там хотели возвести армянскую церковь, о чем оповещали жильцов и даже собирали подписи.



Тогда строители даже вырыли котлован под застройку, и то котлован был вырыт до границы, где проходит центральный водопровод и газ от газгольдера.



Церковь так и не построили. Вместо детской площадки центром зимних развлечений стал котлован, который быстро заполнился подземными водами. Зимой вода замерзала, и дети резвились на льду. Позже на этом участке появилось два коттеджа, но значительная часть территории так и оставалось пустой.



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Примерно десять лет назад пустырь вновь огородили.



Паспорта объекта и каких-либо других документов рабочие так и не показали.



Позже состоялась встреча жильцов соседних домов с представителями Турксибского акимата, ГАСКа и архитекторами.



Чиновники не владели информацией даже о застройщике, называя некое ТОО "Талас", однако, по сведениям, которые уже имелись на руках у жильцов, владельцем значилось ТОО "Евразия".



В первую очередь жильцов интересовало, как застройщик на полугектаре земли планирует построить шесть пятиэтажных домов на 110 квартир, чтобы при этом не повредить центральную теплотрассу, газопровод, водопровод и кабели "Казахтелекома", включая правительственные линии связи?



Представители ТОО объяснили, что они планируют перенести все центральные коммуникации на улицу Ровенского, где проходят еще десятки центральных коммуникаций, в том числе и кабель АО "Казахтелеком".



А теплотрасса проходит практически по центру участка застройщика.



Согласно документам, которые имеются в редакции, на участке проходят с десяток различных коммуникаций, в том числе и те, которые охраняются государством и находятся под грифом секретно.



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Мы обратились в Центральный архив города Алматы и получили постановление, согласно которому часть участка была выведена из госфонда и продана в 2006 году тогдашним акимом Алматы Имангали ТАСМАГАМБЕТОВЫМ некому Ерлану РАЙХАНОВУ, который планировал построить автосервис и оздоровительный комплекс.



Позже государство продает Райханову еще одну часть этого участка.



Через год появляется еще одно постановление Тасмагамбетова, согласно которому меняется целевое назначение участка – под строительство и эксплуатацию многоквартирного жилого дома.



Затем участок несколько раз перепродают и, в конце концов, его собственником стало ТОО "Евразия". Директором ТОО "Евразия", созданного в 2010 году, числится Динара МИНИБАЙ, учредителем - Жусип ЖАМБАЕВ. Обороты у компании были скромные – за все время своего существования ТОО выплатило государству 9,4 млн тенге.



Вся схема перехода этого участка из государственного фонда в частные руки очень напоминает схему продажи земли вблизи алматинского аэропорта. Все это закончилось большой трагедией, когда самолет авиакомпании Bek Air при вынужденной посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в незаконно построенный дом.



Тогда погибли 12 человек: командир корабля Марат МУРАТБАЕВ и пассажиры. Через месяц после крушения, 28 января, скончался выписанный при подозрительных обстоятельствах и недолеченный второй пилот Миржан МУЛДАКУЛОВ.



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Несколько чиновников, по аналогичной схеме выведшие землю около взлетно-посадочной полосы, сели в тюрьму.



Есть и множество других примеров, как подобными способами выводились земли из государственного фонда в частные руки.



Тем не менее, есть и примеры, как государство может изымать частную собственность – земли, обратно в госфонд.



Аким Тасмагамбетов запомнился алматинцам как инициатор спецоперации по выселению жителей микрорайонов "Шанырак" и "Бакай" под предлогом угрозы магистральному газопроводу, пролегающему по территории этих поселков. Эта история завершилась трагической гибелью полицейского. В то же самое время он раздаривал земли заповедника Шымбулак.



В настоящее время на участке размещена строительная техника, но жители окрестных домов опасаются, что стройка может начаться в любой момент и все кончится техногенной катастрофой. Мина, заложенная акимом Тасмагамбетовым 16 лет назад, может скоро взорваться.



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Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы. Часть 2



АННА КАЛАШНИКОВА

23 Янв 2023



Власти Алматы отказываются реагировать на проблемы целого микрорайона, вызванные строительством в запретной зоне



Мы уже писали, как бывший аким Алматы Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ заложил в южной столице мину техногенной катастрофы.



На улице Ровенского в Алматы, несмотря на все протесты жителей, начались строительные работы.



За несколько дней до Нового года экскаватор повредил водопровод. Десятки квартир остались без воды и отопления. Аварийные службы города быстро устранили основную поломку.



В настоящее время у жителей соседних многоэтажек постоянные перебои то с холодной, то с горячей водой. Как будут работать коммуникации после подключения новостроек, так и не понятно.



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Напомним, что в мае прошлого года на участке №14-6022 по улице Ровенского за кинотеатром "Шугла", между сквером и улицей Бехтерева появилась строительная техника. Жильцов окрестных домов это неприятно удивило.



Когда местные жители заселились в свои дома, построенные в конце 80-х - начале 90-х годов, первым делом они обратились в местную администрацию с просьбой благоустроить это участок – сделать детскую площадку и футбольное поле. Власти отказали им, заявив, что на этом участке под землей проходят все коммуникации района. Играть детям там нельзя - небезопасно, да и в случае неисправности или ЧП именно здесь будут в первую очередь перекрывать коммуникации и загонять на участок специальную технику.



Позже все-таки у участка появились хозяева, по некоторой информации - там хотели возвести армянскую церковь, о чем оповещали жильцов и даже собирали подписи.



Тогда строители даже вырыли котлован под застройку, и то котлован был вырыт до границы, где проходит центральный водопровод и газ от газгольдера.



Церковь так и не построили. Вместо детской площадки центром зимних развлечений стал котлован, который быстро заполнился подземными водами. Зимой вода замерзала, и дети резвились на льду. Позже на этом участке появилось два коттеджа, но значительная часть территории так и оставалось пустой.



Примерно десять лет назад пустырь вновь огородили.



Паспорта объекта и каких-либо других документов рабочие так и не показали.



Летом 2022 года состоялась встреча жильцов соседних домов с представителями Турксибского акимата, ГАСКа и архитекторами.



Чиновники не владели информацией даже о застройщике, говорили о некоем ТОО "Талас", однако по сведениям, которые уже имелись на руках у жильцов, владельцем значилось ТОО "Евразия".



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В первую очередь жильцов интересовало, как застройщик на полугектаре земли планирует построить шесть пятиэтажных домов на 110 квартир, чтобы при этом не повредить центральную теплотрассу, газопровод, водопровод и кабели "Казахтелекома", включая правительственные линии связи.



Представители ТОО объяснили, что они планируют перенести все центральные коммуникации на улицу Ровенского, где проходят еще десятки центральных коммуникаций, в том числе и кабель АО "Казахтелеком".



А теплотрасса проходит практически по центру участка застройщика.



Согласно документам, которые имеются в редакции, на участке проходят с десяток различных коммуникаций, в том числе и те, которые охраняются государством и находятся под грифом секретно.



Тогда мы обратились в Центральный архив города Алматы и получили постановление, согласно которому часть участка была выведена из госфонда и продана в 2006 году тогдашним акимом Алматы Имангали Тасмагамбетовым некому Ерлану РАЙХАНОВУ, который планировал построить автосервис и оздоровительный комплекс.



Позже государство продает Райханову еще одну часть этого участка.



Через год появляется новое постановление Тасмагамбетова, согласно которому меняется целевое назначение участка – под строительство и эксплуатацию многоквартирного жилого дома.



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Затем участок несколько раз перепродают и, в конце концов, его собственником стало ТОО "Евразия". Директором ТОО "Евразия", созданного в 2010 году, числится Динара МИНИБАЙ, учредителем - Жусип ЖАМБАЕВ. Обороты у компании до прошлого года были скромные – за это время ТОО выплатило государству 9,4 млн тенге.



В прошлом, 2022 году, компания заплатила 12,1 млн тенге налогов, то есть более чем на три миллиона больше, чем за весь период своего существования.



Вся схема перехода земельного участка из государственного фонда в частные руки очень напоминает схему продаж земли вблизи алматинского аэропорта. Все это закончилось большой трагедией, когда самолет авиакомпании Bek Air при вынужденной посадке выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в незаконно построенный дом.



Жильцы окрестных домов, зная историю этого участка, стали бить тревогу. Летом жильцов пригласили на встречу с представителями Администрации президента. Тогда и архитектор города Алматы, и другие чиновники пообещали жителям, что строительство не начнется, пока не будет тщательно исследован данный участок и не будут получены все разрешающие документы от каждой коммунальной структуры. Также на встрече представители АП дали указания, чтобы строители ознакомили жильцов со всеми документами по проекту, решили проблему с парковками.



Но, естественно, никаких документов, а тем более разрешительных, жители соседних домов так и не увидели.



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И вот, в середине декабря прошлого года на участке начались строительные работы.



Как и ожидалось, экскаватор, который рыл котлован, повредил водопровод. Десятки квартир остались без воды и отопления. Конечно, экстренные службы быстро устранили основную поломку. А после этой аварии в нескольких пятиэтажках пропал напор холодной воды. Насколько удалось выяснить, система подачи воды была повреждена, когда сантехники пытали подключить водопровод к будущим новостройкам.



Жители соседних многоэтажек направили коллективное заявление в департамент Комитета национальной безопасности (ДКНБ) РК, в Администрацию президента и прокурору города.



ДКНБ перенаправил заявление в департамент Агентства по противодействию коррупции (сейчас - Антикоррупционная служба).



Антикор поручил провести акимату служебное расследование по передаче данного участка из государственного фонда в частную собственность и направить ее результаты обратно в Антикоррупционную службу города Алматы.



После аварии с водопроводом работы на участке прекратились. При этом ежедневно строители выкачивают из котлована прибывающую воду.



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Аким Ерболат ДОСАЕВ даже не пытается обезвредить мину, заложенную много лет назад Имангали Тасмагамбетовым. Напротив, именно при Досаеве началась застройка в запретной зоне.



Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать развитие ситуации.



Несмотря на протесты жителей микрорайона, стройка продолжится.



Затем перебои с обеспечением водой, теплом и электроэнергией перерастут в коммунальный коллапс.



Новоселы неизбежно столкнутся с осадкой домов и другими неприятностями, связанными с постоянным притоком воды из поврежденных коммуникаций.



К тому времени Ерболат Досаев, возможно, покинет пост акима Алматы, оставив после себя многолетнюю нерешенную проблему и несколько сотен горожан, у которых из-за его работы резко снизится качество жизни. Хорошо, если нарушения при строительстве в запретной зоне не приведут к человеческим жертвам.



Но кого это в Казахстане когда-нибудь останавливало? Источник - ratel.kz

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