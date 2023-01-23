Узбекистан подписал с "Газпромом" дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере

10:41 25.01.2023

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали дорожную карту о развитии сотрудничества России и Узбекистана в газовой сфере. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



