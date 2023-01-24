Турция выкручивает руки Европе болгарской газовой трубой, - Керим Улькер

11:03 25.01.2023

Dünya

Турция



Европейские энергетические гиганты направили письмо Еврокомиссии с выражением "беспокойства"

Dünya: сотрудничество Турции и Болгарии в сфере газа вызвало беспокойство в Европе



Соглашение между Турцией и Болгарией в сфере природного газа вызвало беспокойство европейских энергетических гигантов, пишет Dünya. Они даже направили письмо Еврокомиссии и поставщику "Bulgargaz", отметив, что это сотрудничество создаст "неоптимальные рыночные условия" для других лицензированных поставщиков.



После того как Россия начала военную операцию на Украине, глобальная энергетическая карта стала перекраиваться. В то время как европейские страны пошли по пути уменьшения своей зависимости от российского природного газа и нефти, в ценообразовании на энергоресурсы была внедрена практика ценового потолка. В ходе процесса, начавшегося с санкций против России, новыми поставщиками Европы стали богатые энергоносителями государства, прежде всего страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, тогда как в отношении стран под санкциями, таких как Венесуэла, были введены определенные послабления.



Перетасовка карт в энергетике поставила и Турцию в интересное положение с точки зрения маршрутов. Московская администрация, работая над тем, чтобы сделать Анкару энергетическим хабом, выдвинула Турцию на передний план в качестве альтернативного пути для выхода в страны ЕС. Первый документ в этой связи был подписан 3 января 2023 года. Соглашение о сотрудничестве в области природного газа, заключенное с Болгарией, вызвало интересную реакцию в Европе. Сначала напомним о соглашении, а потом поговорим о последовавшей за ним реакции.



О заключенной сделке объявили министр энергетики Турции Фатих Денмез (Fatih Dönmez) и его болгарский коллега Розен Христов (Rozen Hristov). Соглашение подписали генеральный директор BOTAŞ Бурхан Озджан (Burhan Özcan) от имени Турции и генеральный директор Bulgargaz Деница Златева (Denitsa Zlateva) со стороны Болгарии.



Срок действия соглашения составит 13 лет. Документ предполагает транспортировку газа из Турции в Болгарию в объеме около 1,5 миллиарда кубометров в год.



Это соглашение вызвало реакцию в Европе. Европейская федерация торговцев энергией (EFET), включающая в свой состав крупнейшие энергетические компании и финансовые учреждения, выразила обеспокоенность по поводу возможной дискриминации потребителей газа после 13-летнего соглашения между Болгарией и Турцией о доступе к турецкой газовой сети. Руководство EFET сделало первый шаг в этом отношении и направило письмо Европейской комиссии и болгарскому государственному поставщику "Bulgargaz", который является стороной соглашения.



Входят всемирно известные энергетические и финансовые гиганты



В письме EFET говорится, что условия соглашения, подписанного между Bulgargaz и вертикально интегрированной турецкой газовой компанией "BOTAŞ", создадут "неоптимальные рыночные условия" для других лицензированных газораспределителей.



Основанная в 1994 году в Амстердаме EFET объединяет более 130 членов, в том числе таких мировых гигантов энергетической отрасли, как Verbund, GDF Suez, EFD, Engie, E.ON, RWE, EWE, ENI, Edison, Enel, Iberdrola, BP, ExxonMobil, ConocoPhilips, Total, Shell. Среди членов EFET - такие финансовые институты, как Barclays, BP, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Commerzbank, которые владеют и управляют активами на сотни миллиардов долларов. Хотя EFET на данный момент ограничила свою реакцию "обеспокоенностью", ее члены, несомненно, обладают мощным лоббистским потенциалом.



Автор: Керим Улькер (Kerim Ülker)