 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Незнание кыргызского языка - отказ в работе. Готовится новый жапар-закон
12:01 25.01.2023

25 января 2023, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Незнание кыргызского языка - отказ в работе. Что нас ждет после принятия закона

Депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении проект конституционного закона о государственном языке. Документ устанавливает правовые основы применения кыргызского и осуществления языковой политики, обязанности государственных и органов местного самоуправления в создании условий для его развития.

Определен перечень лиц, которые обязаны владеть кыргызским и применять его при исполнении служебных обязанностей. В том числе государственные и муниципальные служащие, депутаты, военные, судьи, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, педагогические и научные работники, а также медицинские работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и другие.

Кыргызстанцы активно обсуждают, не приведет ли это к увольнению русскоязычных специалистов, готовы ли чиновники и как поступить в вуз без знания кыргызского. На эти вопросы 24.kg ответила заместитель председателя Национальной комиссии по государственному языку Жылдыз Орозбекова.

- Учителя и врачи, не знающие кыргызского языка, будут уволены?

- В рамках обсуждаемого законопроекта такой нормы нет.

- Как будет регулироваться этот вопрос?

- В первую очередь речь идет о сохранении кыргызского языка, его популяризации и развитии. Мы не говорим о том, что люди, не владеющие государственным языком, должны сразу уволиться. Согласно статье 13 Конституции, порядок применения государственного языка определяется конституционным законом. В законопроекте мы представляем более расширенное применение госязыка во всех сферах жизни, даем определенное направление для его улучшения, обозначаем приоритеты для будущего кыргызского языка.

В действующем законодательстве нет норм об увольнении за незнание кыргызского, но сотрудники госструктур и ведомств должны знать его в обязательном порядке.
В Нацкомиссии функционирует учебный центр, где обучают слушателей по определенным программам. Преподаватели, к примеру, и раньше проходили такие семинары. То есть создаются все благоприятные условия для изучения кыргызского.

- Какое время дается сотрудникам на изучение языка?

- Все зависит от самого органа или учреждения, как им будет удобно организовать процесс обучения для своих сотрудников.

- Со старенькими понятно. Каким будет подход при приеме на работу новых кадров?

- При приеме на государственную и муниципальную службу соискатель должен владеть уровнем кыргызского языка, необходимым для осуществления своей профессиональной деятельности.

В случаях, если соискатель не владеет достаточным уровнем языка, ему необходимо будет усовершенствовать свои знания и уже далее вновь попытаться устроиться на работу.
- На каком уровне нужно владеть кыргызским?

- Для начала В1, В2. Законопроектом определено, что знать язык нужно в объеме, необходимом для исполнения своих должностных обязанностей (уметь устанавливать коммуникативную связь на государственном языке в бытовых ситуациях и таких сферах, как социально-культурная, учебная и профессиональная (официально-деловая).

- Предусмотрено ли сокращение русских классов в школах?

- Нет. В программе развития госязыка этого нет и в законопроекте тоже.

В общеобразовательных школах, лицеях и гимназиях в обязательном порядке вводят письменные и устные переводные (из класса в класс) и выпускные экзамены. А в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования - вступительные и выпускные экзамены по кыргызскому. Но о сокращении русских классов или школ речи нет.

- Вступительные экзамены предусматривает и действующий закон о госязыке. Однако их до сих пор не ввели. Почему?

- Эта норма не соблюдалась, потому что не исполняли закон. Значит, Минобразования не выполняло своевременно свою работу. Сейчас у нас новый министр. Думаю, он будет всесторонне смотреть на исполнение законодательства.

- Иностранных студентов вступительный экзамен по кыргызскому тоже касается?

- Нет. Это не указано в законе, но, когда поступят, они тоже будут изучать кыргызский язык в качестве одного из обязательных предметов.

- В 2021 году представитель Нацкомиссии говорил, что будет изменена методика изучения кыргызского языка. Новшества уже появились?

- В сентябре у нас проходил месячник, посвященный кыргызскому. Тогда замглавы кабмина Эдиль Байсалов подчеркнул необходимость разработки именно методологии.

Да, со стороны общества, родителей, школьников были критические высказывания о том, что в школах неправильно обучают кыргызскому, сразу начинают с глаголов или прилагательных, и многие не понимают язык.

Во время месячника несколько раз проводились выставки. Со всех регионов страны приезжали специалисты, которые представили свои пособия, многие преподаватели показали новые методологии. Этим занимается Министерство образования и Кыргызская академия образования. Думаю, этот вопрос постепенно решается. Мы ждем хороших учебно-методических книг от авторов.

- А госслужащие готовы к новым требованиям?

- О них говорилось годами ранее, госслужащие уже проходили "Кыргызтест". Думаю, они полноценно смогут перейти на кыргызский язык в ближайшее время и вести делопроизводство на нем. Согласно мониторингу, в регионах уже перешли на 80-85 процентов.

Источник - 24.kg
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