В Бишкеке задержан экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков. Не отдал долг депутату Бурханову ($1,2 млн!!)

14:42 25.01.2023

25 января 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Скандалы с чиновниками



В Бишкеке задержан бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.



По предварительным данным, заявление в следственную службу МВД написал экс-депутат парламента третьего созыва Арзыбек Бурханов.



"По информации, требующей подтверждения, Жениш Разаков якобы взял деньги у Бурханова и не вернул. Речь идет о сумме $1 миллион 200 тысяч. Бывшего чиновника водворили в ИВС. Его обвиняют в мошенничестве", - сказали редакции.



В пресс-службе МВД не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании.