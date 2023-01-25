 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина - "лучшее место по отмыванию денег", - Такер Карлсон
16:54 25.01.2023

Fox News
США
25 января 2023
Такер Карлсон: крупные банки хотят заработать на "восстановлении" Украины
Обозреватель Fox News Такер Карлсон назвал Украину "лучшим местом по отмыванию денег"

Американские корпорации заинтересованы в конфликте на Украине, разрушающему гражданскую инфраструктуру страны, заявил обозреватель Fox News Такер Карлсон. Почему? Да потому что на этом можно нажиться!

Конфликт на Украине привел к ее практически полному уничтожению, погибли тысячи людей, но он никак не прекращается. Почему? Потому что этому способствует администрация Байдена. Они могли заставить Украину пойти на мирное соглашение, но не стали – не хотят. В чем причина? К чему убивать украинцев и разрушать целое государство? Да потому что на этом можно нажиться! В числе бенефициаров компания BlackRock, которая без стеснения называет конфликт на Украине, смерть всех этих людей прекрасной возможностью превратить страну в "оплот капитализма". Ну-ну.

Сотрудники Goldman Sachs также полны энтузиазма, а их генеральный директор считает восстановление Украины "хорошим экономическим стимулом для реальных доходов и реальных инвестиций". Только подумать! О чьих деньгах речь? О ваших на восстановление Украины, разумеется. Эти ребята обогатятся за ваш счет. Теперь ясно, как все работает?

Эти люди не способны на самоанализ, и буквально вчера президент Украины Зеленский на камеру поведал о своем восторге по поводу вышеупомянутых экономических возможностей. Смотрим.
Владимир Зеленский: Уже ясно, что американский бизнес может стать тем локомотивом, который снова вытянет вперед глобальный экономический рост. Нам уже удалось привлечь внимание и наладить сотрудничество с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как Blackrock, JP Morgan и Goldman Sachs. Такие американские бренды, как Starlink или Westinghouse, уже стали частью нашего украинского пути. Ваши блестящие оборонительные системы, такие как HIMARS или Bradleys, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams. Возможны тысячи таких примеров. И все могут преуспеть в бизнесе, работая с Украиной.
Да-да, на Украине можно заработать целую кучу денег! Коррупция – вот как Украина функционирует. Не забывайте: она признана одной из самых коррумпированных стран в мире. Для тех, кто ищет возможности по отмыванию денег, лучше места не найти. Ах да, и танков нам побольше отправьте! Совпадение или нет, но сегодня наше правительство подтвердило, что поставит Украине танки M1 Abrams. Разве не очевидно, что происходит? По мне, так все предельно ясно.

Репортер The American Conservative Брэдли Девлин написал на эту тему статью, и сегодня он присоединяется к нашей программе. Брэдли, спасибо, что нашли время. Весь нарратив вокруг Украины построен на формулировках 80-летней давности: вот Черчилль, вот Дюнкерк - полный набор приевшихся клише. А о солидных бизнес-возможностях для худших людей мира ни слова.

Брэдли Девлин: Да, Такер. Зеленский вслух высказал то, о чем говорить не принято. Он же актер и юморист, который крайне редко выходит из образа, но все же такое случается. По сути, он сказал: "Смотрите, мы заработаем кучу денег". Ему подобные не считают зазорным работать с корпорациями наподобие BlackRock, которые наживаются на вытеснении американских семей с национального рынка жилья. BlackRock руководят не менее бесстыжие люди, которых устраивает заработок за счет снижения доступности жилья для американцев и траты на поддержку страны, которая находится в 5000 миль.

Такер Карлсон: Вместе с украинцами будут умирать и американцы: кто-то ведь должен работать с танками и обслуживать их. Так что в рамках этого конфликта возрастет количество наших погибших сограждан. А BlackRock, Goldman и J.P. Morgan хвастают заработанными на человеческих жизнях деньгами. Как думаете, они испытывают хоть каплю стыда?

Брэдли Девлин: Разумеется, нет. Они не причисляют себя к числу американцев, которыми им быть стыдно, и вместо этого именуют себя гражданами мира. С их точки зрения, обязательства перед обществом, традициям и государством - не более чем препятствия на пути к власти и богатству.

Такер Карлсон: Вы, несомненно, правы. И надо сказать, этому способствуют именно республиканцы вроде Линдси Грэма и Майкла МакКола из палаты представителей. Мы будем рады видеть обоих на этом шоу, чтобы выслушать объяснения причин. С нами был корреспондент The American Conservative Брэдли Девлин, спасибо!
Брэдли Девлин: Спасибо, Такер.

Источник - inosmi.ru
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