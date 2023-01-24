Новый закон о госязыке - мина замедленного действия для Киргизии, - профессор Тагаев

18:16 25.01.2023

Новый закон о госязыке - мина замедленного действия для КР

24 января 2023 - Виктория Гунгер



Происходящее сегодня с языковом вопросом - последствия языковой политики, которая проводится в нашей стране. Да, мы суверенное государство, но языковая политика не должна проводиться в ущерб гражданам страны. Об этом в рамках круглого стола "Роль русского языка в продвижении интеграционных образовательных процессов в СНГ на примере КР" заявил эксперт, профессор Мамед Тагаев.



Он напомнил, что в настоящее время свыше 4000 тыс. детей в КР учатся в школах с русским языком обучения.



"Кыргызский язык нужен, никто против этого не выступает. Но, чтобы человеку построить будущее, ему нужен не только родной язык, но и другие. А в новом законе о госязыке много репрессивных мер. И это плохо. Такими мерами невозможно продвинуть язык. Конечно, нужно развивать кыргызский язык, укреплять качество образования обучения в кыргызских классах. Однако у учеников и граждан, обладающих многоязычием, больше шансов получить хорошую работу. И это подтвержденный факт",- подчеркнул он.



По мнению профессора, то, что мы принимаем сейчас в рамках закона о госязыке, - мина замедленного действия для будущего Кыргызстана.



"Но эффективно развиваться страна будет и может только в многоязычности и уважении к другим языкам",- добавил Мамед Тагаев.