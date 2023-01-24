Заменит ли китайская валюта доллар

18:23 25.01.2023

Юани и "авось": заменит ли китайская валюта доллар

Как курсообразование на основе юаня может повлиять на российскую экономику



Оксана Белкина



Валюта США долгое время была ориентиром при курсообразовании рубля. Однако последние месяцы юань постепенно сменяет доллар в этой роли. Объем торгов китайской валютой на Мосбирже растет в геометрической прогрессии, вплотную приблизившись в долларовому. Готов ли юань занять позицию американской валюты в курсообразовании и как это может отразиться на российской валюте, выясняли "Известия".



Рекордный рост



Объем торгов юанем на Московской бирже с двух десятков миллиардов рублей в месяц в 2021 году в этом году взлетел до 1–1,5 трлн. Он вплотную подобрался к долларовому показателю (около 1,5 трлн рублей).



В этом нет ничего удивительного: юань набирает все больший вес в мировой торговле, и в частности его доля стремительно растет во взаиморасчетах между Россией и Китаем. В условиях санкционных ограничений Россия делает ставку на КНР как на одного из ключевых торговых партнеров.



Товарооборот между странами вырос до рекордных показателей. По итогам 2022 года он достиг $190 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Это самый значительный рост среди основных торговых партнеров КНР.



Вместо "токсичных" валют



Есть и другие причины повышенного внимания к китайской валюте.



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- Привычные для операций и накоплений валюты - доллар, евро, фунт - становятся "токсичными" в банках для российских компаний и частных пользователей. Они ограничены в использовании, переводах, по ним высокие комиссии, есть риски блокировки. В данном плане юань менее подвержен таким опасностям. В новой структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023-м доля юаня поднялась вдвое - до 60%. Наконец, Минфин по новому бюджетному правилу с 13 января осуществляет покупку-продажу именно юаней для снижения зависимости бюджета от колебаний нефтяных цен, - указывает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.



- Кроме того, накопления, которые, возможно, начнут появляться после закрытия дефицита, Минфин планирует откладывать в юанях. Разумеется, это повлияет на стоимость рубля в лучшую сторону, поскольку заморозить накопления в юанях или запретить конвертацию в них будет достаточно проблематично, - добавляет финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.



Вообще, 2022 год резко ускорил снижение значимости доллара в международных расчетах. Юань стал четвертой по популярности валютой в международных расчетах. По данным SWIFT, его доля достигла 2,4%, тогда как удельный вес доллара - 41,4%, евро - 36%, фунта стерлингов - 7,1%.



Все большее количество стран разрабатывают собственные системы платежей и переходят на расчеты в национальных валютах, следуя примеру России и Китая. А доля доллара в резервах мировых ЦБ, по расчетам МВФ, сократилась с 71% в 1999 году до 58,8% в 2022-м.



Влияние на рубль



Таким образом, юань уже сейчас существенно влияет на процесс образования курса рубля. Рост объемов торгов юанем и увеличение его доли в расчетах, с одной стороны, помогает стабилизировать курс российской валюты и улучшить условия для инвестирования в российскую экономику.



Однако есть и обратная сторона. Будучи валютой развивающейся страны, юань достаточно волатилен и подвержен секторальным рискам.



- Кроме того, Китай не так сильно диверсифицирован по разным секторам экономики, как США. По этой причине в случае падения одного из ключевых секторов Китая (например, производства, недвижимости) это, безусловно, скажется и на стоимости юаня к рублю, - отмечает Артем Звездин.



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По мнению ряда экспертов, по мере того, как юань будут использовать все больше стран, а товарооборот между КНР и РФ будет расти, объемы торгов парой юань–рубль превысят объемы торгов долларов.



В начале пути



Однако, предупреждают аналитики, о полноценном замещении юанем доллара как в курсообразовании, так и во внешнеэкономических отношениях России речь пока не идет.



Его роль в мире крайне ограничена, он не является полноценной конвертируемой валютой. Соответственно, использовать юани как базовую валюту и основу для курса рубля невозможно и в обозримой перспективе неосуществимо, отмечает Марк Гойхман. Вдобавок курс юаня жестко зависит от действий Народного банка Китая. Поднебесная же заинтересована в относительной слабости юаня, поскольку это дает преимущества и более высокие доходы при экспорте.



- При существенном увеличении товарооборота между Россией и КНР радикально превалирует экспорт в Поднебесную. (За 11 месяцев 2022 года экспорт России в КНР составил $105,1 млрд, обратный импорт - $67,3 млрд). Если предположить, что наш экспорт будет в основном осуществляться с расчетами в юанях, китайской валюты будет кардинально больше, чем надо для импорта. Поэтому даже такие расчеты в основном ведутся в твердых валютах, которые каждая сторона может использовать и для своего импорта, финансовых операций, - поясняет аналитик.



Для того, чтобы юань мог хотя бы сравняться с долларом, доля в международных расчетах должна кратно вырасти, а юань должен быть признан и принят в использование подавляющим большинством стран.



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- Пока доллар находится в мировых резервах и больше половины мировых расчетов идут в долларах, у юаня нет шансов. Тем более заменить одну мировую валюту на другую - это просто попасть в зависимость от другого государства. Поэтому сейчас многие страны ведут расчеты между собой в национальных валютах, хотя это и не совсем удобно. Так уже было в прошлом, и по итогам сначала фунт, потом золото, а затем доллар были ключевыми валютами и мерилами стоимости, - подчеркивает Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.



При этом экономисты не исключают, что юань имеет все шансы стать одной из резервных валют наряду с долларом и евро. А возможно, появится и совершенно новый эталон - например, единая цифровая валюта, выпускаемая всеми ЦБ мира на определенных условиях.