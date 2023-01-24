Турецкий переполох: почему Анкара хочет выйти из НАТО

18:25 25.01.2023 "Секретное оружие России" повышает ставки в геополитической игре



Мария Шаипова



В Турции вновь заговорили о том, что страна может покинуть военный блок НАТО после полувека присутствия в альянсе. Насколько реальны подобные заявления и что на самом деле за ним стоит, разбирались "Известия".



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Турция стала 13-й страной НАТО, вступив в альянс вместе с Грецией в 1952 году. Это произошло в рамках первого расширения, произошедшего через три года после основания блока. В Турции расположены минимум три базы НАТО, войска страны регулярно участвуют с морских и сухопутных учениях блока. В 2021 году взнос Турции в НАТО составил € 117,5 млн.



Спустя 60 лет впервые в истории блока был поднят вопрос о выходе страны. И хотя официально в Анкаре такую точку зрения не поддерживают, сам факт постановки вопроса является резонансным. Катализатором для конфликта стали переговоры о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, к которым Турция выдвинула ряд ультиматумов, и другие споры Анкары с партнерами по альянсу.



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В числе 10 условий для снятия вето на членство в НАТО северных стран Турция указала экстрадицию лиц, поддерживающих курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности. Также Анкара попросила о поддержке в борьбе с признанными в Турции террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, DHKP/C, DAESH и их филиалов. Переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО были заморожены в январе 2023 года, когда вместо сотрудничества с Анкарой в Стокгольме публично сожгли Коран и подвесили за ноги чучело турецкого президента.



Выйдет ли Турция из НАТО



Можно ли выйти из НАТО? Этот вопрос регулирует 13-я статья Североатлантического договора. Согласно документу, по истечении 20 лет с начала действия договора любая страна может покинуть блок. Технически выход состоится спустя год после того, как сторона уведомит о расторжении договора правительство США. Власти США далее должны официально сообщить другим странам-членам НАТО о выходе одного из государств из договора. На практике пока что ни одна страна не вышла из альянса, хотя с 1966 по 2009 год Франция частично покидала блок, оставшись в политических структурах НАТО, но выйдя из военных.



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Впервые о выходе Турции из блока заговорила не Анкара: в мае 2022 года американский историк и президент аналитического центра Ближневосточного форма Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО по причине политики страны по ряду вопросов. "С 1952 по 2002 год Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России", - заявил Пайпс 15 мая в эфире телеканала TVP World. А Fox News и вовсе назвал Анкару "секретным оружием России" в блоке. Обвинения в сотрудничестве с Москвой повторил и экс-советник Трампа Джон Болтон.



Тогда же депутат турецкого парламента Девлет Бахчели впервые озвучил идею покинуть НАТО из-за того, что блок "не уважает Турцию", и создать альтернативный военный альянс для тюркских и исламских стран. В январе эти предложения повторили еще несколько турецких политиков. Однако в правящей Партии справедливости и развития вечером 25 января ответили, что Турция не планирует отказываться от членства в Североатлантическом альянсе.



"Турция вряд ли выйдет из НАТО в ближайшие полгода. Заявления такого рода нужны турецкому руководству перед предстоящими выборами", - пояснил "Известиям" турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас. По его мнению, стремительный выход из военного союза в большей степени навредит самой Турции и ее политической и военной стабильности.



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Согласен с ним и российский политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. "Возможный выход Турции из НАТО грозит "огромным переполохом" для альянса и, в частности, для США. Нам не нужно тешить себя большими надеждами на то, что наш стратегический партнер просто так покинет НАТО. Тем более необходимо понимать, что современная глобальная геополитика далеко не всегда подразумевает самостоятельных решений даже от такого государства, которое претендует на роль регионального лидера", - пояснил Денисов.



Президентские выборы в Турции 2023



В середине июня в Турции пройдут очередные выборы президента. Многие политики и СМИ (в частности - Bloomberg) называют их "самыми важными выборами в мире - 2023". По обе стороны Атлантики признают, что исход выборов повлияет на геополитические и экономические решения США, России, а также стран Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.



В преддверии выборов турецкая компания Avrasya Research опубликовала данные электорального опроса с итогами не в пользу Эрдогана. За главную силу оппозиции, Народно-республиканскую партию (НРП), готовы проголосовать 27% респондентов, за правящую Партию справедливости и развития (ПСР) - 25%. В виртуальном противостоянии Эрдогана и лидера НРП Кемаля Кылычдароглу со счетом 48,2% против 37,5% победил последний. Отстаивая интересы Турции в НАТО Эрдоган, седи прочего, рассчитывает консолидировать общество вокруг себя, отмечают эксперты "Известий".



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Помимо конфликта вокруг вступления в НАТО Швеции и Финляндии у Турции были и другие причины для недопонимания с партнерами по альянсу. Например, Турцию могли не включить в проект военной мобильности PESCO, а также лишить ряда поставок вооружений из-за сотрудничества с Россией (вспомним покупку ЗРК С-400).



Еще одной точкой напряженности стал спор с Грецией по поводу островов в Эгейском море. В Анкаре считают, что Афины проводят на ближайших к Турции территориях политику милитаризации и обещают жесткий ответ в случае нападения.



"Анкара постарается еще воспользоваться моментом и выторговать для себя дополнительные „бонусы", прежде чем ратифицировать прием североевропейских стран в блок. Однако 28 стран из 30 уже ратифицировали вступление Стокгольма и Хельсинки в альянс, и вряд ли Турция помешает этому", - резюмировал в колонке "Известий" программный координатор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов. Источник - Известия

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