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Иран спросит строго. США и Израиль укрепляют боевое содружество, - М.Беленькая
19:49 25.01.2023

США и Израиль проводят едва ли не самые масштабные за последние годы совместные военные учения. Заявленная цель - отработка коллективных действий союзников по отражению различных угроз в Ближневосточном регионе. Американские источники подчеркивают, что рассматриваются разные сценарии и речи о конкретном противнике, таком, к примеру, как Иран, не идет. Тем временем израильские эксперты бьют тревогу по поводу возможного превращения Ирана в ядерную державу и расширения военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. Об этом, в частности, говорится в стратегическом прогнозе на 2023 год, направленном на этой неделе президенту Израиля.

Американо-израильские военные учения под названием "Можжевеловый дуб" (Juniper Oak 2023) проходят на этой неделе в Израиле и восточной части Средиземного моря. В них принимают участие около 6,4 тыс. американских и 1,1 тыс. израильских военнослужащих. Задействованы более 140 самолетов и вертолетов (100 из них американские), 12 кораблей, ракетные системы залпового огня, в том числе американские HIMARS. Союзники отрабатывают командно-штабное взаимодействие, применение авиации в боевых действиях на море, дозаправку самолетов в воздухе, "электронные атаки", подавление вражеской ПВО, перехват летательных аппаратов, координацию и разведку при нанесении высокоточных ракетных ударов. Учения продлятся до пятницы.

"Это еще один шаг к укреплению многоуровневого международного взаимодействия между армиями, чтобы быть готовыми к целому ряду угроз в регионе",- заявили в пресс-службе израильской армии в понедельник, анонсируя начало учений.

В свою очередь, в Центральном командовании США (CENTCOM), отвечающем за Ближний Восток, подчеркнули, что такого рода учения "развивают оперативную совместимость между вооруженными силами, повышают военный потенциал и важны для безопасности и стабильности в регионе".

По информации израильских СМИ, старшие должностные лица CENTCOM посетят места проведения учений в ближайшие дни. В то же время командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла побывал в Израиле еще на прошлой неделе. Он присутствовал на церемонии вступления в должность нового начальника Генерального штаба Израиля Герци Халиви, а также провел встречу с новым министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности пояснил американскому телеканалу NBC News, что учения не ориентированы на какую-то конкретную страну. Но при этом он предположил, что на них обратят внимание региональные противники - например, Иран. "Масштабы учений относятся к целому ряду сценариев, и Иран может сделать из этого определенные выводы",- сказал он.

Учения проходят на фоне очередного обострения в американо-иранских отношениях, когда Вашингтон резко активизировал критику в адрес Тегерана, обвиняя его в нарушении прав человека и военном сотрудничестве с Россией.

Одновременно оказались практически замороженными переговоры о возвращении Ирана и США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которые почти два года велись в Вене. Напомним, что СВПД подразумевал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной военной программы. Теперь у иранцев фактически развязаны руки. Это вызывает особую обеспокоенность в Израиле. Впрочем, там всегда считали СВПД неэффективным и выступали против возобновления "ядерной сделки". Взамен израильские политики предлагали Вашингтону ужесточить давление на Тегеран и разработать "план Б", который включал бы в том числе нанесение ударов по стратегической инфраструктуре Ирана.

Тегеран приближается к моменту, когда у него не останется никаких технологических препятствий для создания ядерного оружия и дело будет только за политическим решением, говорится в стратегическом прогнозе на 2023 год, разработанном Израильским исследовательским институтом национальной безопасности (INSS) и направленном на этой неделе президенту Израиля Ицхаку Герцогу. Авторы документа подчеркивают, что достижение Ираном "ядерного порога" (пусть и без официального заявления) вместе с продолжающимися с его стороны попытками утвердиться в Ближневосточном регионе "представляет собой самую большую реальную угрозу для Израиля". Еще одной серьезной проблемой называется резко активизировавшееся на фоне российско-украинского конфликта сотрудничество между Тегераном и Москвой. Речь идет как о возможных поставках современного российского оружия Ирану (см. "Ъ" от 17 января), что повысит его шансы выстоять в случае "любого нападения Запада", так и о политической и экономической поддержке, которую Москва может оказать Тегерану.

Кроме того, авторы доклада предупреждают израильских политиков о потенциальных проблемах в отношениях с Вашингтоном. "Конкуренция между США и Китаем, а также вторжение России на Украину подталкивают Израиль к выбору стороны",- говорится в тексте.

Авторы доклада настоятельно советуют "адаптировать внешнюю политику Израиля к эпохе соперничества между великими державами" и выбрать стратегию "разумного присоединения" к шагам США и Запада в целом.

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При этом предлагается сохранить сотрудничество как с Китаем, так и с Россией. Контакты с Москвой особенно важны для Израиля с учетом ситуации в Сирии. "Россия продолжает играть центральную роль в восстановлении сирийской армии, дипломатическом посредничестве и экономических проектах, и ожидается, что она сохранит достаточное присутствие (в Сирии.- "Ъ"), чтобы обеспечить свои интересы",- говорится в тексте. При этом отмечается, что на фоне боев на Украине обострилась чувствительность России к действиям Израиля в Сирии. Речь о постоянных израильских ударах по военным базам проиранских группировок на сирийской территории. В Израиле опасаются, что российско-иранское сближение помешает этой практике. "Не исключено, что Москва согласится защищать иранские объекты от израильских атак",- пишут авторы доклада.

Запад расширяет санкции против Москвы и Тегерана за их военное сотрудничество
Неслучайно на этой неделе в Израиле выразили обеспокоенность в связи с новостями о развертывании российской боевой авиации вместе с сирийской на восстановленном военном аэродроме Джейрах к востоку от Алеппо. Израильские спецслужбы опасаются, что иранцы будут использовать этот аэродром для доставки своего оружия в Сирию под зонтиком российской ПВО. "Джейрах - это в первую очередь усиление позиций сирийских правительственных сил на востоке провинции Алеппо. Расположение этого аэродрома неподалеку от водохранилища Эль-Асад на Евфрате и к югу от Манбиджа важно в плане реакции на развитие ситуации между Турцией и сирийскими курдами",- сказал "Ъ" военный эксперт Юрий Лямин. Что касается опасений Израиля, то, по словам эксперта, Джейрах - не очень большой аэродром и иранским грузовым самолетам удобнее пользоваться более крупными площадками для посадки. "Но в целом увеличение в Сирии количества рабочих аэродромов, прикрытых ПВО и с возможным российским присутствием, требует от Израиля больше ресурсов на разведку и прочие действия. Однако принципиально от ввода в эксплуатацию еще одного аэродрома ситуация не изменится",- заключил он.

Учитывая ситуацию, авторы доклада считают необходимым для Израиля сохранять механизм предотвращения трений с Россией в Сирии ради того, чтобы оставить себе свободу действий в сирийском небе, но при этом избежать конфликта с Москвой. Это также не должно мешать продолжению координации Израиля с другими игроками, которые задействованы в Сирии,- США, Иорданией, Турцией и арабскими монархиями Персидского залива.

Марианна Беленькая
№13 от 25.01.2023, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674665340


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