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В узбекской Сурхандарье сменились хокимы пяти районов
20:19 25.01.2023

Утверждены новые хокимы Термезского, Ангорского, Джаркурганского, Музрабадского и Шурчинского районов Сурхандарьинской области.

В Сурхандарьинской области сменились хокимы Термезского, Ангорского, Джаркурганского и Музрабадского районов, сообщил областной хокимият. Организационный вопрос рассматривался на внеочередных сессиях народных депутатов районов в среду.

Шухрат Назаров. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.Шухрат Назаров. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.

Хокимом Термезского района вместо Шухратжона Бекмахматовича Уринова стал Шухрат Худайбердиевич Назаров.

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Он родился в 1968 году в Шурчинском районе Сурхандарьи. В 1991 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства , в 2002-м - Ташкентский государственный юридический институт. Специальности: экономика и право.

В 2008-2022 годах работал на разных должностях в налоговых органах. С прошлого года был и. о. начальника государственной налоговой инспекции Чирчика (Ташкентская область).

Косим Мардонов. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.Косим Мардонов. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.

Ангорский район возглавил Косим Эсонович Мардонов, сменив на этом посту Шохжахона Бекмуратовича Абдуллаева.

Он родился в 1975 году в Термезском районе. В 1997-м окончил Ташкентский государственный юридический университет по специальности экономист.

В 2007-2020 годах занимал разные должности в местных хокимиятах и Кабинете министров. С 2020 года работал главным специалистом по Кашкадарьинской и Ферганской областям Секретариата по вопросам комплексного развития регионов, коммуникаций, строительству и ЖКХ Кабинета министров.

Элмурод Авазов. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.Элмурод Авазов. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.

Хокимом Джаркурганского района утвержден Элмурод Рузимуродович Авазов, с 2022 года работавший начальником управления развития инфраструктуры торговли и услуг в Министерстве экономического развития и сокращения бедности (сейчас - Министерство занятости и сокращения бедности). Он сменил на этой должности Баходира Абдиқаюм угли Уракова.

Элмурод Авазов родился в 1988 году в Шерабадском районе. В 2010 году окончил Ташкентский государственный экономический университет. Специальности: бухгалтерский учет и аудит, управление государственными финансами.

В 2012-2022 годах занимал разные должности в управлении экономики и хокимияте области.

Абдурашид Исмаилов. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.Абдурашид Исмаилов. Фото: Хокимият Сурхандарьинской области.

В Музрабадском районе хокимом стал Абдурашид Ҳудаярович Исмаилов. С прошлого года он работал первым заместителем хокима района по вопросам экономики, финансов и сокращения бедности.

Абдурашид Исмаилов родился в 1977 году в Байсунском районе. Выпускник Термезского госуниверситета (2005) и Ташкентского финансового института (2014). Специальности: педагог, бюджетный учет и финансовый контроль.

В 1996-2022 годах работал на разных должностях в структурах социального обеспечения и Пенсионного фонда при Минфине.

Улугбек Зокиров. Фото: УзАУлугбек Зокиров. Фото: УзА

Хокимом Шурчинского района утвержден Улугбек Хуррамович Зокиров. Ранее он работал заместителем директора департамента Центрального банка Узбекистана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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