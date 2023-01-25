Эрдоган отомстил шведам, но России от этого не легче, - М.Макаров

21:34 25.01.2023

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Даже если очередное расширение НАТО ограничится вступлением в него одной лишь Финляндии, Москве придется отвечать на серьезные угрозы.



Уже понятно, что Стокгольму не стоит рассчитывать на изменение позиции Анкары как минимум до 14 мая этого года.

© CC0 Public DomainУже понятно, что Стокгольму не стоит рассчитывать на изменение позиции Анкары как минимум до 14 мая этого года.

После акции с публичным сожжением Корана в Стокгольме власти Турции заблокировали процесс присоединения Швеции к НАТО. Вопрос теперь в том, пойдет ли Финляндия дальше в одиночку, ведь заявку на вступление в Альянс она в мае 2022 года подавала "рука об руку" со Швецией.



Напомним, что весной прошлого года Турция сразу же начала требовать от Швеции объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке свержения президента Реджепа Эрдогана в 2016 году. После длительных переговоров 28 июня в Мадриде был подписан меморандум, позволяющий Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Однако 21 января 2023 года перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана, после чего Эрдоган заявил, что Швеции уже можно не ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от турецких властей.



Как стало известно во вторник, переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, которые были намечены на февраль, отложены на неопределенный срок. Тем не менее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в тот же день дал понять, что не считает это окончательным вето Турции на вступление Швеции в НАТО.



На вопрос, закрыл ли турецкий лидер дверь для вступления Швеции в НАТО, Кристерссон ответил так: "Не думаю, что кто-то интерпретировал это таким образом. Есть гнев, они воспринимают провокацию. Я не собираюсь интерпретировать то, что происходит у Эрдогана". При этом, по его словам, в Швеции "есть провокаторы, действия которых приводят к отсрочке ее присоединения к НАТО".



Что касается Финляндии, то шведский премьер отметил, что хотя обе страны по-прежнему хотят вступить в НАТО "рука об руку" (в частности, об этом накануне говорил министр обороны Финляндии Микко Савола), Стокгольм не станет удерживать Хельсинки, если там решат пойти дальше в одиночку.



Во вторник утром в эфире телевещательной корпорации Yle министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна рассматривает возможность вступления в альянс отдельно от Швеции, если ратификация шведской заявки затянется. Однако позднее в интервью газете Helsingin Sanomat глава финского МИД отказался от своего заявления. "Возможно, моя утренняя формулировка была немного неточной. Мы подали заявку в НАТО вместе со Швецией и стремимся, чтобы наши процессы шли параллельно", - сказал Хаависто.



Последнее слово осталось за президентом Финляндии Саули Ниинисте, который во вторник прибыл с официальным визитом в Киев. Высказывания своего министра иностранных дел финский президент прокомментировал следующим образом: "Мы должны сохранять хладнокровие и дождаться выборов в Турции".



Уже понятно, что процесс расширения НАТО точно не сдвинется с места до 14 мая этого года. Именно на этот день Эрдоган решил перенести судьбоносные для него выборы президента и парламента Турции (ранее они должны были состояться 18 июня). О том, что Анкара не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО как минимум до предстоящих выборов, накануне сообщила газета Hürriyet со ссылкой на свои источники. При этом, по утверждению издания, в сложившейся ситуации Швеции не следует надеяться на поддержку США и других стран НАТО в вопросе вступления в Альянс.



Тем не менее в Вашингтоне все же ожидают, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО состоится, невзирая на заявления Эрдогана. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация президента Джо Байдена полностью поддерживает Стокгольм и Хельсинки в этом вопросе.



В Москве очередное расширение НАТО расценивают как угрозу для военной безопасности РФ. В первую очередь это касается вступления в НАТО Финляндии, с которой у России есть протяженные сухопутная и морская границы. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в интервью "АиФ" отметил, что для нейтрализации новых угроз высшее руководство страны поставило задачу скорректировать план строительства и развития российской армии. Основными его изменениями Герасимов назвал создание Московского и Ленинградского военных округов, а также формирование армейского корпуса в Карелии.



Уже звучат опасения, что после вступления в НАТО Финляндии Балтика станет "внутренним морем НАТО". Недавно стало известно, что власти Эстонии прорабатывают планы по введению "прилежащей зоны" на расстоянии более 40 км от исходной линии своего территориального моря. Это может повлечь сложности для российских судов в Финском заливе, в том числе - следующих в Калининградскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил журналистам на этот счет, что свободу судоходства обеспечивает международное морское право и власти РФ исходят из того, что так будет дальше.



В свою очередь, посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире телеканала "Россия-24" также заявил, что Эстония не имеет права ограничивать свободное судоходство в зоне, прилежащей к ее территориальным водам в Финском заливе, если судном не было нарушено законодательство на суверенной эстонской территории.



"Территориальные пределы моря - это до 12 миль, и к ним может примыкать прилегающая зона. Эстония имеет право устанавливать прилежащую зону, добавлять ее к территориальным водам. Но дело в том, что на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободное судоходство в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным. Единственное, что можно делать, - это осуществлять дополнительный контроль в случае, если судно, которое там находится, подозревается в нарушении законодательства государства, которому принадлежит эта прилежащая зона", - пояснил дипломат.



Михаил Макаров



25.01.23