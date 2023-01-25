Турции предрекли выход из НАТО через полгода, - НГ

00:47 26.01.2023

Анкара не против принять в блок Финляндию без Швеции

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

25.01.2023



Турции и других стран протестуют против осквернения Корана.

Соратники президента Реджепа Тайипа Эрдогана констатировали регресс в переговорах о расширении НАТО. Представители Партии справедливости и развития (ПСР) заявили, что скандал вокруг сожжения Корана у здания турецкой дипмиссии в Стокгольме делает бессмысленными любые контакты со Швецией. Более нейтрально при этом Анкара высказывается о другом кандидате – Финляндии, что создает между двумя скандинавскими странами конкуренцию. Некоторые турецкие политики возобновили разговоры о том, что их страна должна покинуть НАТО.



О том, что ситуация вокруг ультраправой акции в Стокгольме создала серьезное препятствие в диалоге о расширении НАТО, заявил официальный представитель ПСР Омер Челик. По его словам, в процессе переговоров с Хельсинки и Стокгольмом "нет прогресса, а, наоборот, регресс".



"Швеция сама довела себя до такого состояния: она не смогла выполнить ни одного из своих обещаний, – подчеркнул соратник Эрдогана. – Финляндия хочет позитивно отличиться в этом процессе. Именно поэтому она будет разговаривать с НАТО. Финляндия и Швеция – это две разные страны. После того как Финляндия предпримет правильные шаги в сфере борьбы с терроризмом, она, конечно, будет отличаться от Швеции".



Отвечая на своем регулярном брифинге на серию вопросов о том, готова ли администрация президента США Джозефа Байдена одобрить вступление двух скандинавских государств в НАТО порознь, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заметил, что изначально велся разговор именно о синхронном процессе. "Это всегда была дискуссия о Финляндии и Швеции, двух странах", – подчеркнул он. По его словам, Вашингтон предпочел бы, чтобы соответствующие переговоры продолжали вестись в трехстороннем формате – между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки. Прайс подчеркнул, что одна из целей – сделать Североатлантический альянс "более целеустремленным и более сплоченным, чем когда-либо во время холодной войны".



При этом официальный представитель дипведомства выразил предположение, что сожжение Корана у здания посольства Турции в Стокгольме выгодно третьим сторонам. "Факт того, что есть лица, которые извлекают выгоду из прочных, устоявшихся демократических принципов, охраняемых Швецией, является гнусным, отвратительным и предосудительным, – заявил спикер Госдепа. – Я не буду говорить про мотивы в контексте инцидента, однако, как вы слышали от наших шведских партнеров, безусловно, есть обеспокоенность, что провокаторы, которые не хотели бы видеть Швецию в НАТО, причастны к этому". Тем не менее Прайс отказался указывать на конкретных бенефициаров провокации, несмотря на наводящие вопросы журналистов о "руке Москвы".



Предположения о том, что процесс движения Стокгольма и Хельсинки в НАТО может проходить раздельно, звучали с прошлого года. При этом оппозиционные Анкаре порталы утверждали, что ее официальные лица специально посылают своим коллегам из двух скандинавских государств разнонаправленные сигналы. Так, базирующаяся в Стокгольме диссидентская платформа Nordic Research Monitoring Network (NRMN) отмечала, что каждому кандидату на вступление Турция якобы давала понять, что его шансы выше, чем у другого. Это, вероятно, должно было сформировать конкурентную атмосферу, стимулирующую претендентов более ответственно подходить к выполнению предъявленных Турцией требований.



Тем временем в самой Анкаре звучат голоса в пользу выхода республики из НАТО. Заместитель председателя турецкой партии "Родина" Этхем Санджак допустил, что страна может решиться на демарш. "События заставляют нас предпринимать такие действия, – пояснил он. – НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить: они пытаются противопоставить нас нашему соседу, Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Еще они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах". В то же время депутат подчеркнул, что за последний год доверие турецкого общества по отношению к США упало, в то время как по отношению к России – повысилось.



Такой же точки зрения на членство в военном блоке придерживается союзник Эрдогана по парламентской коалиции – председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели. Комментируя акцию в Стокгольме, он выразил уверенность, что ее организаторы вынашивали более изощренные планы. "Цель состоит в том, чтобы поддержать создание политического и дипломатического климата для исключения Турции из НАТО", – подчеркнул лидер националистов.



Как напомнил "НГ" профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил, заявления о возможном выходе Турции из НАТО звучали всегда, и одной из причин тому служит политика США. "Давайте посмотрим на вещи реально. Насколько Турции необходим выход из НАТО? Членство – это прежде всего уменьшение затрат на оборону, улучшение военных технологий и снаряжения. Кроме того, это защита не только от внешних врагов, но и от тех сил, которые находятся в составе НАТО", – отметил эксперт. По его словам, принадлежность к альянсу предохраняет от нападок, а также дает возможность сохранить свою независимость. Комментируя то, куда могут зайти переговоры о расширении НАТО, Исмаил подчеркнул, что все зависит только от действий Швеции.



В свою очередь, эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, отвечая на вопрос "НГ" о стремлении США сделать процесс вступления Стокгольма и Хельсинки в блок синхронным, заметил, что "приоритет одновременному вступлению связан с глубиной обороны и операциями на Балтике". "Но не исключаю и последовательного процесса, – пояснил собеседник "НГ". – Плюс это еще и решение саммита НАТО в Мадриде о параллельном вступлении, но его можно скорректировать на следующем саммите. Одновременно все проще конечно". Теперь, по словам эксперта, остается ждать результатов всеобщих выборов в Турции, которые, если верить властям, могут пройти в этом году досрочно – уже в весенние месяцы.