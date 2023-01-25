Мирзиеев летит с "историческим" визитом в Бишкек, - В.Панфилова

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00:49 26.01.2023

25.01.2023

Президенты Киргизии и Узбекистана поставят точку в приграничных спорах

Бишкек и Ташкент расширяют сотрудничество
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Проблему Кемпир-Абадского водохранилища разрешат на высшем уровне.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 26 января посетит Киргизию с двухдневным официальным визитом. В этот же день состоится бизнес-форум "Кыргызстан-Узбекистан", в котором примут участие 200 компаний промышленного и агросектора, IT, строительство, финансы, торговля и др. Большой пакет торгово-экономических соглашений будет также подписан и по итогам переговоров Мирзиеева с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Президенты также поставят точку в вопросе Кемпир-Абадского водохранилища, соглашение по которому уже одобрено парламентами двух республик.
Сроки визита Шавката Мирзиеева в Бишкек, изначально запланированного на ноябрь 2022 года, дважды переносились, как считают в Бишкеке, из-за негативного фона, вызванного акциями против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища (см. "НГ" от 11.10.22). Кроме этого, обсуждение договора с Узбекистаном в парламенте сопровождалось спорами и ссорами, а выступившие против передачи водохранилища политики и активисты были объявлены подозреваемыми в "подготовке к организации массовых беспорядков" и арестованы. Задержано 26 человек, а их дела засекречены.

В итоге длительных переговоров между Бишкеком и Ташкентом вопрос по Кемпир-Абаду удалось урегулировать – управление ресурсами водохранилища будет осуществлять совместная киргизско-узбекская комиссия. Согласованы и другие спорные участки государственной границы.

Как отметил политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Центр мысли) Игорь Шестаков, важно то, что вопросы границы между Киргизией и Узбекистаном на фоне военных действий на киргизско-таджикских рубежах решались мирным путем. "А пакет соглашений в торгово-экономической сфере, который будет подписан по итогам переговоров первых лиц двух государств, перекроет тот негативный фон, который имел место в медиа и социальных сетях, вызванный подписанием по Кемпир-Абаду", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.

Как сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев, "лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-узбекского стратегического партнерства, а также планы по дальнейшему развитию взаимоотношений в духе дружбы, братства и добрососедства".

Один из ключевых проектов, который могут обсудить главы двух стран – это строительство железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, речь о которой без малого идет уже 26 лет.

Директор центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев напомнил, что еще в 1996 году появилась идея построить железную дорогу Китай–Киргизия–Узбекистан. В конце 90-х годов было разработано первое технико-экономическое обоснование (ТЭО). Но в силу определенных обстоятельств проект не был реализован. Последний раз о необходимости этого проекта было заявлено на переговорах президента Шавката Мирзиеева с лидером КНР Си Цзиньпином в 2017 году. Дело сдвинулось с мертвой точки. "В рамках этого магистрального коридора запущена автомобильная дорога Кашгар–Ош–Андижан. С 2019 года по ней идут грузы. Но серьезные грузовые потоки пойдут только тогда, когда будет запущена железнодорожная часть этого коридора", – сказал "НГ" Бахтиер Эргашев.

По мнению Игоря Шестакова, стороны близки к началу реализации железнодорожного проекта. "В Бишкеке открылся офис по координации проекта строительства железной дороги, готова вся документация, вероятно, осталось решить вопрос финансирования. Если в начале 2000-х годов речь шла о 2 млрд долл., то сегодня уже называют сумму в 7–8 млрд долл. Понятно, что основное финансовое бремя возьмет на себя Китай, есть финансовые возможности и у Узбекистана. Где брать деньги Киргизии – пока не понятно. Но уже сегодня экономисты центра "Ой Ордо" говорят о больших перспективах от реализации этого проекта, в том числе одним из ключевых бенефициаров может быть и Узбекистан. Судя по всему, на переговорах эта тема будет обсуждаться", – считает Шестаков.

Важным вопросом, по мнению политолога, особенно с учетом аномальных морозов, накрывших регион в годы глобального потепления, станет развитие электроэнергетики. У Киргизии есть все необходимые условия для строительства крупных ГЭС. Один такой проект уже подписан: Узбекистан, Казахстан и Киргизия будут совместно строить Камбаратинскую ГЭС-1.

Простые граждане двух стран также ощутят на себе результаты сближения двух стран: они смогут пересекать киргизско-узбекскую границу, предъявив лишь ID-карту. Соответствующий протокол об облегчении визового режима между Узбекистаном и Киргизией подпишут президенты, сообщил замглавы МИД КР Айбек Артыкбаев.

Также рассматриваются инвестиционные проекты. В селе Ак-Су Чуйской области будет построено совместное предприятие по сборке автомобилей. Предполагается, что на заводе будут собирать 19 видов машин, включая микроавтобусы, пикапы, седаны и др. В основном это будут Chevrolet и коммерческая техника ISUZU. Первоначальная производственная мощность завода составит 3 тыс. автомобилей в год. Постепенно объемы производства поднимут до 30 тыс. автомобилей в год. Стоимость легковых машин будет составлять порядка 13 тыс. долл., а грузовых – от 28 тыс. долл.

В целом эксперты ожидают мультипликативного эффекта от встречи президентов двух стран, поскольку Узбекистан сегодня является ключевым торговым партнером Киргизии. За последние пять лет объем взаимной торговли вырос в шесть раз – с 167,5 млн долл. в 2016 году до 953,6 млн долл. в 2021 году. В 2022 году товарооборот превысил 1 млрд долл. Плюс к этому Узбекистан имеет статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, соответственно часть торгово-экономических операций рассчитана в рамках союза.

Источник - НГ
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